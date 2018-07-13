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妈妈卖卤菜做家政 养育三胞胎学霸

2018-07-13 08:15 来源：武汉晚报 杨枫
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　　7月11日，武汉市铁四院学校九（3）班学生家长徐珍琴将一封感谢信送到学校，感谢学校3年来对他们这个“特别”家庭的关注和呵护。徐珍琴是单亲妈妈，外来打工者，在武汉靠卖卤菜、做家政养育了三胞胎。让她骄傲的是，3个儿子陆文羿、赵文蓼、陆文翛今年在武汉中考，都考入了省级示范高中，“日子越来越有盼头”。

　　“孩子们很懂事，

　　三四岁的时候就知道在外面捡瓶子”

　　徐珍琴租住的家里打理得清新整洁。家里挂满了3个儿子小时候的照片，角落里还摆放了小玩偶作装饰。阳台上，养了不少兰花、绿萝和多肉，还养着一只会说话的鹦鹉，总是大声嚷着老三陆文翛的名字。徐妈妈说是做家政的客户家里养不了，才接回家寄养的。3个儿子围坐在妈妈身边，用小刀帮妈妈清理猪蹄上的绒毛，三兄弟和妈妈有一搭没一搭地聊着生活琐事，十分温馨。

　　徐珍琴是安徽人，2000年从安徽农村来到武汉打工，认识了老公。2003年在武汉生下了三胞胎儿子，一家人生活清贫但也幸福满满。丈夫一直身体不好，2005年查出糖尿病，后来又查出心脏病。“几乎每个月都要住一次院，家里大部分收入都用来给老公吃药。”徐珍琴说，自己需要兼职多份工作维持家庭开支和照顾丈夫。“孩子们很懂事，三四岁的时候就知道在外面捡瓶子，交给我卖钱补贴家用。”

　　4年前，徐珍琴的丈夫因病去世，家庭的重担全部落在了她一个人身上。为了撑起这个家，徐珍琴几乎没有一天休息过。她每天早上五六点就起床给孩子们做早餐，然后去菜市场买猪蹄等，回来后洗净焯水晾干；忙完后去做家政，做到下午1点多回来，开始做卤菜。下午4点多推车出去卖卤菜，生意不好的时候要卖到晚上10点多。晚上回家后，还要做家务，准备第二天的卤菜，一直忙到凌晨一两点。

　　“如果我收了捐款，

　　会让孩子们觉得可以不劳而获”

　　生活似乎总喜欢戏弄这个已经疲惫不堪的妈妈。2016年9月29日，三儿子陆文翛上学路上被汽车擦碰，伤了腿。过了1个月，同样是29日，徐珍琴早上5点多赶去菜市场帮别人卖猪肉赚钱补贴家用，由于过于劳累，她骑着电动车被一辆货车撞倒。躺在病床上的徐珍琴十分着急。

　　3个孩子没有人管怎么办？孩子们的班主任张菊荣和铁四院的教师团队伸出了援手，不仅到医院看望徐珍琴，还捐款捐物，在徐妈妈住院的半个月里，他们成为了三胞胎的代理家长。

　　即使生活如此艰辛，徐珍琴依然不希望大家给她捐款，“我有手有脚，能自食其力。如果我收了捐款，会让孩子们觉得可以不劳而获。”徐珍琴认为，要对生活有信心，只要努力了，就会有转机、就会有收获。

　　张菊荣老师被徐珍琴的乐观和坚韧打动，“要是一般人早就扛不住了，可每次看到徐妈妈，她总是一脸笑意，精神满满的样子，也不抱怨生活的苦。这种饱满积极的情绪，也会感染到孩子们。”

　　“其实我跟孩子们在一起的时间非常少，大部分时间他们生活自理。”徐妈妈说，老大每天要做饭，每天晚上7点左右，兄弟三人轮流给摆摊的妈妈送饭。“孩子们现在做的饭，比我做的还好吃。”除了做饭外，三兄弟还经常帮妈妈料理一些卤菜，并做一定量的家务。

　　“我们仨就是喜欢和妈妈

　　待在一起，感觉踏实幸福”

　　在一家四口不服输的乐观劲头的支撑下，在大家的帮助下，徐珍琴觉得日子越来越有盼头，孩子们现在又都考入了自己心仪的学校，尝到了生活的甜了。

　　3个儿子都很争气。老大陆文羿学习成绩最稳定，而且思维活跃，曾在首届全国青少年智力运动会的桥牌比赛中，一举拿下了该年龄组的第一名，同时还是全国一级智力运动员。“但他操心的事情也最多，平时都是他照顾老二、老三，是我们家的‘小爹’。”徐妈妈说。但这次中考，他的语文和数学发挥失常，分数比老二、老三略低。

　　赵文蓼、陆文翛中考都发挥出色，考入了省实验中学。谈及学习方法，三兄弟认为，家里清贫又简单，但胜在干扰少，能够静心学习。老三陆文翛说，家里的学习氛围很好，3个人就喜欢坐在一张桌子上学习，拼搏赶超的劲头也很足。所以，自己做题专注力强，效率较高。

　　三兄弟表示，妈妈对他们的学习从不干涉，也不施加任何压力。“虽然妈妈喜欢唠叨，但我们仨就是喜欢和妈妈待在一起，感觉踏实幸福。”

　　在给学校的感谢信中，徐珍琴写道：“鉴于我们家的特殊情况，领导和老师们多次上门慰问，并减免餐费。为了让我早点回家陪孩子，老师们还多次集中订购我做的卤菜；在我因病住院和孩子意外受伤时，老师们捐钱捐物帮助我们渡过难关。这些不仅缓解了我们经济上的压力，更给了我们坚强生活的信心和勇气！”

编辑： 唐巧燕
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