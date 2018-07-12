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幼升小的暑期要不要上衔接班？不要盲目跟风报班

2018-07-12 14:41 来源：浙江在线 陈丽丽　吴珂珺
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　　幼升小，小升初……衔接兴趣班的热度可谓从不减退，大部分家长总是担心自己的孩子升学后不能及时跟上学习进度，落下一星半点就心急如焚。记者了解到，暑假才步入正轨，幼儿园毕业班的孩子们已经陆续进入幼小衔接兴趣班了。

　　为了避免“输在起跑线上”，家长们纷纷给孩子报培训班，这也成了一种从众心理。那么，对于面临“幼升小”的孩子来说，这个暑假怎么安排更有意义？

　　习惯比知识更重要 家长现身说法：不要盲目跟风报班

　　吴女士家里有一位即将幼升小的宝宝佳佳，她显得有点无奈：身边很多家长都给孩子报了暑期幼小衔接兴趣班。

　　但在这位宝妈的观念中，学习拼音、数学、识字……一些小学的课程并不是一件绝对有利于孩子的事情，“小学一年级刚开始，习惯比知识更重要，怕孩子都学会了，以后上课就做不到认真听讲。”

　　尽管坚持着这样的想法，没有给孩子报幼小衔接兴趣班，但周围的孩子都“先走一步”，她还是会担心自己的孩子落下。不去外面上课，这位“反流行”的宝妈还是会让孩子通过iPad上的游戏来接触拼音识字。

　　佳佳妈还展示了自己为孩子制定的暑假清单，报名了滑板、游泳、武术等以运动为主的培训班，相比各类文化课程，显得别出心裁，“上了小学以后休息时间没有幼儿园那么多，孩子需要一个更好的体格，各类运动也会磨炼他的意志力，帮助他的习惯养成。”

　　除了各类培训班，她还利用这个暑假安排了旅游。她认为，带孩子外出开阔视野，感受生活，也是必不可少的。

　　“我们就没上幼小衔接班。”另一位“家长前辈”、孩子正就读于文一街小学的宝妈吴女士，也表达了自己的看法。吴女士的孩子刚读完一年级，当初就没有上幼小衔接兴趣班，“孩子在学校能够跟上进度，学习成绩处在中上游。”她认为，现在素质教育做得不错，学校一、二年级就是在做幼小衔接的工作，功课也不是很忙，“幼升小”阶段完全没必要上衔接班。

　　谈及幼升小的暑期安排，吴女士也有自己的想法，语言学习很需要环境，而且小朋友自己感兴趣，所以她坚持让孩子学英语，尤其是英语对话。除此之外，她还鼓励孩子多多感受校外的世界，多多接触大自然，多多参加一些户外活动。

　　想“赢在起跑线上”，做这些远比上幼小衔接班更实用

　　浙大幼儿园百合花分园的老师孟宏表示，孩子们在幼儿园里的学习内容其实很广泛，比如生活自理、规则意识、任务意识等等。“在幼儿园里学扎实了，到了小学，学习、生活对他们来说并不难。”

　　孟宏发现，身边的家长存在的问题比较两极分化：有些家长抓得紧，让孩子提前学很多东西，而些家长坚持“放养式”，觉得上小学再说也不迟。为此，她提出建议，在幼升小的假期里可以试着让孩子们的作息跟上小学的节奏，比如早睡早起、缩短午睡时间或者不午睡等，因为多数小学里没有午觉时间。另外，一定要加强锻炼，多做运动，健康的身体最重要。

　　近几年，为什么幼小衔接班越来越火爆？杭州市金都天长小学办公室主任姚波很认真地说，主要跟杭州市区的民办小学施行择优录取有关，家长们希望通过这种方式，快速锻炼和培养孩子。

　　姚主任提醒家长，学校并不建议孩子们去上衔接班、学前班，因为校外各种培训机构只是猜测民办小学的择优标准，而实际上，民办小学对于学生的考量并不是通过这些兴趣班就能学到的，“面试主要还是考察孩子的思维方式，以及他们身上与众不同的地方，学校重视的并不是完美答案，而是思考过程。”

　　对于即将面临上小学，这个暑假，孩子们怎么安排更合适？除了继续按照孩子的兴趣爱好安排活动以外，姚主任还建议家长可以做好两方面的事：一方面是多让孩子获得生存性活动的体验，比如参加运动类的夏令营，锻炼身体、磨炼意志力；另一方面可以多带孩子出去转转，不管是到国内还是国外，能见识不同的风土人情，让孩子开阔眼界，丰富经历。

编辑： 唐巧燕
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