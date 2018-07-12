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去寻宝！这个暑假，带孩子逛逛这9大博物馆吧

2018-07-12 08:42 来源：南方新闻网
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　　暑假来临，可能很多家庭都计划着带孩子出行，增长见识，开拓视野。暑假去哪儿？可以带着孩子去博物馆参观，来一场独具特色的文化之旅。

　　逛哪里？

　　博物馆的种类很多，到底怎么选择？这9大博物馆资料送给大家，期待为大家选择提供参考哦！

　　故宫博物院

　　故宫博物院成立于1925年，建立在明清两朝皇宫——紫禁城的基础上。现有藏品总量已达180余万件（套），以明清宫廷文物类藏品、古建类藏品、图书类藏品为主。

　　开放时间

　　开始售票、开放进馆时间：8:30

　　止票时间（含钟表馆、珍宝馆）：16:00

　　停止入馆时间：16:10

　　闭馆时间：17:00

　　自2018年6月开始实行周一全年闭馆（国家法定节假日除外）

　　上海博物馆

　　上海博物馆创建于1952年，其收藏、研究、展览和教育以中国古代的艺术品为重点，馆藏文物近102万件，其中珍贵文物14万余件。

　　开放时间

　　9:00–17:00，16:00后停止入场

　　免费开放，每周一闭馆，除国家法定假日外

　　南京博物院

　　南京博物院坐落于南京市紫金山南麓、中山门内北侧，是我国第一座由国家投资兴建的大型综合类博物馆。现拥有各类藏品43万余件（套）。其中，新石器时代“玉串饰”、战国“错金银重烙铜壶”等为国宝级文物。

　　开放时间

　　周一 9:00-12:00（11:00停止入场）

　　周二-周日9:00-17:00（16:00停止入场）

　　周一逢国家法定节假日全天开放

　　每年除夕、大年初一闭馆休整

　　湖南省博物馆

　　湖南省博物馆是首批国家一级博物馆，中央地方共建的八个国家级重点博物馆之一。现有馆藏文物18万余件，尤以马王堆汉墓出土文物、商周青铜器等最具特色。

　　开放时间

　　每周二至周日9:00—17:00

　　每日16:00停止入馆

　　每周一为闭馆日（逢法定节假日顺延）

　　除夕闭馆一天

　　河南博物院

　　河南博物院是中国历史上创建较早的博物馆之一。迄今为止，馆藏文物达十万件，特别是史前文物、商周青铜器和历代陶瓷器，享誉世界，具有较高的历史、科学、艺术价值。

　　开放时间

　　每周二至周日9：00—17：30

　　闭馆前1小时停止发放参观卡

　　每周一（除国家法定节假日外）闭馆

　　陕西历史博物馆

　　陕西历史博物馆筹建于1983年，是中国第一座大型现代化国家级博物馆。馆藏文物1717950件（组），时间跨度长达一百多万年。其中的商周青铜器精美绝伦，历代陶俑千姿百态。

　　开放时间

　　免费开放时间为每周二至周日

　　夏季8：30—18：00（16：30停止发票）

　　周一全天闭馆整修（国家法定节假日除外）

　　免费开放实行“免费不免票”

　　每天限量限时发放，发完为止

　　湖北省博物馆

　　湖北省博物馆筹建于1953年，是国家一级博物馆、中央和地方共建的八家国家级重点博物馆之一。现有藏品24万余件，国家一级文物近千件。以屈家岭文化、石家河文化为代表的史前陶器，盘龙城和曾侯乙墓为代表的青铜器等最具特色。

　　开放时间

　　周二至周日09:00—17:00

　　16:00后停止入馆

　　周一闭馆（法定节假日除外）

　　浙江省博物馆

　　浙江省博物馆始建于1929年，馆藏文物及标本十万余件，文物品类丰富，年代序列完整。其中河姆渡文化遗物，良渚文化玉器，越文化遗存等，都是极具地域特色及学术价值的珍贵历史文物。

　　开放时间

　　基本陈列全年免费对外开放

　　周一闭馆，法定节假日除外

　　周二至周日9：00—17：00

　　16：30观众停止入场

　　辽宁省博物馆

　　辽宁省博物馆是一座现代化的综合性博物馆。现有馆藏文物近十二万件，以辽宁地区考古出土文物和历史艺术类文物为主体，分书法、绘画、丝绣、青铜、陶瓷等十七个门类。

　　开放时间

　　免费开放

　　4月1日至10月31日9:00—17:00

　　16:00停止入场

　　星期一（国家法定假日除外）闭馆

　　除夕日闭馆。

　　怎么逛

　　带着孩子去博物馆，不能走马观花，而是要有针对性地选择和利用这些资源，让孩子有所收获。怎么做？一起来看看这份攻略↓↓↓

　　以孩子兴趣为主导

　　博物馆是一个自主学习的场所，一定要以兴趣为主导。家长要做的是利用博物馆提升孩子兴趣，让他对其感兴趣的东西更加主动地进行学习、钻研。

　　用你的好奇心影响孩子

　　家长千万不要以为带孩子去博物馆，纯粹是为了让孩子学习，跟自己没有关系。只有家长自己内心深处有了学习需求，才有可能影响孩子。

　　不要走马观花

　　家长要记住，对于孩子来说，走马观花地逛博物馆没任何意义，跟随兴趣，有选择地对某些展览进行深度学习和思考才是目的。有时孩子会对某个非常简单的展品表现出痴迷的样子，事实上，这正是孩子在学习。

　　学会提开放式问题

　　家长会提问很重要，好的问题可以鼓励孩子思考，并让亲子对话更加深入。好的问题，一般都是开放式的。比如，当孩子关注某事物时，家长可以问：你观察到了什么？你为什么会对这个感兴趣？记住，提问的目的是引导孩子思考，鼓励他把所思所想表达出来。

　　学会用问题回答问题

　　孩子对世界充满好奇，经常提各种问题，此时也是我们发现孩子兴趣的最好契机。发现孩子的兴趣后，家长要做的不是立刻告诉他答案，而是启发他独立思考。家长可以和孩子一起去寻找答案，并以此了解孩子的思维模式。

　　多参加公共教育活动

　　博物馆有不少公共教育活动，家长在带孩子参加活动前，可充分了解活动内容，选择孩子感兴趣的、能够让孩子有机会亲身体验、引发孩子的好奇心和探索欲的活动参与。

　　把博物馆学习带回家

　　事实上，任何地方都可以是博物馆，家里、小区、公园……只要孩子感兴趣，它们都可以是学习的场所。如果家长在博物馆中发现了孩子的兴趣所在，那么在离开博物馆后，一样可以带孩子在生活中寻找。

（来源：微言教育）

编辑： 唐巧燕
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