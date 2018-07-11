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杭州知了泛滥 老师让学生们做成标本交作业

2018-07-11 10:38 来源：南方网
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    杭州的知了“造反”啦！近日，杭州绿化办发出求助，杭城知了快要泛滥成灾了，求吃货吃掉。

　　不过，吃蝉对杭州人来说可能有点重口味了。除了吃掉，还有一个高端解决办法：做成标本。

　　每年暑期都是昆虫繁殖的高峰季节。杭州有所大学的大学生，暑假作业就是捉昆虫。眼下，浙江农林大学植物保护专业2016级两个班的55名学生，正在为《昆虫学》课程的作业忙碌。55个学生要制作10000份昆虫标本，并在实验室里组建阵容庞大的“昆虫军团”。

　　在这个“昆虫军团”中，知了是一个重要的分支。

　　知了要怎么抓 我们请教了专业人士

　　在浙江农林大学15号学院楼的标本实验室，同学们正在认真地制作和鉴别昆虫标本甲虫、金龟子、蝉、蝴蝶、吉丁……简直是一支昆虫军团。胆小的人一定会头皮发麻。

　　“其实我们捕捉的昆虫中，夏天最常见的就是知了，也就是蝉啦。”浙农林大的王浩同学告诉钱报记者，虽然大家都习惯叫它们为“知了”，可知了也分很多种，“比如说叶蝉、角蝉、胡蝉、蛾蜡蝉……这些蝉树上最多，晚上操场的地上也能找到，有时候到草丛里还能捡漏。一般用捕虫网扣上去就抓到了，直接用手抓也行。”

　　为了抓昆虫，同学们发明了多种战术和“武器”。

　　王浩说，如果是抓知了的话，方法一般有几种：

　　一种自然是徒手抓，那需要眼疾手快；一种是用各种网兜抓捕，关键是开口不能太大，容易逃走；另一种是用具有粘性的材料粘在竹竿上，然后快速地去粘知了。

　　还有用弹弓打的，但是那就需要很高的技术水平，寻常人做不到。

　　此外，还可以在树枝上涂药水。这个不是很环保，不推荐。

　　浙江农林大学植物保护专业教授徐志宏告诉钱报记者，蝉在每年七八月是产卵高峰。

　　“蝉一生分为卵、若虫和成虫三个阶段。现在是成虫从地下爬出来，到树枝上去产卵的季节。它们在城市里会挑柳树、桂花等植物的嫩枝产卵，产卵的位置一般距离树梢有一尺左右。产过卵的地方，树枝就会枯死。一颗卵大约需要2周时间孵出若虫，然后若虫会掉在地上，然后钻入地下成长。几年后才能成为成虫，开始下一个生命轮回。”

　　徐志宏说，蝉的天敌还是挺多的，食虫的鸟几乎都会吃蝉，“如果人类不吃它的话，知了是捉不完的。即使把树上的知了都捉了，还有大量幼虫躲在地下。”

　　女生早上起床第一件事 就是看宿舍里有没有蟑螂

　　对浙江农林大学植物保护专业的同学们来说，被人们厌弃的蟑螂，那可是宝贝。毕竟55个学生要完成1万份昆虫标本的制作，还不能太重样，质量还要高，工作量那可不小。

　　“以前看到毛毛虫，心里发毛，现在看到一只，就像看到宝贝一样。”一个女生对记者说。为了尽快抓够虫子，现在，女生们早上起床第一件事，就是看看寝室里有没有蚊子、苍蝇或蟑螂。以往这些令学生讨厌的家伙，一旦成为了“战俘”，在她们眼里就成了艺术品。

　　当然，光在宿舍里抓蟑螂和苍蝇是不行的。

　　从6月27日开始，该专业2016级的55名学生，分组前往校园、学校周边草丛、农民菜地，以及天目山自然保护区等地方抓捕各种昆虫。

　　“入学时听学姐学长说要抓虫子，当时还挺担心。现在，我们一看到虫子就兴奋，长得越可怕的，在我们眼里越可爱。”有时候，同学们还会把自己制作的标本发到朋友圈，“别人点赞说真厉害的时候，还是挺有成就感。”

　　暑假里带着孩子抓知了做标本 也是蛮有意义的一件事

　　在浙江农林大学，抓昆虫、做标本一直都是植物保护专业的重要的教学环节。前几年，学生捕捉并制作昆虫标本，主要在数量上做要求，现在则强调的是标本的质量和种类的丰富性。比如，一个完整的昆虫标本，不能缺翅膀断腿。而且，交上来的作业，要确保18个目、130个科的昆虫都要有，这对学生的要求更高了。

　　老师会根据学生捕获的昆虫数量、制作的昆虫标本质量，以及学生随机辨认昆虫标本的情况，对每位学生进行考核打分。

　　说起组织学生抓昆虫、做标本的意义，该专业的老师王吉锐说：“昆虫学是植物保护专业非常重要的学习内容，但是课本上的文字篇幅多，少数的图片都还是黑白的，这不利于学生对昆虫的鉴别和培养学生对昆虫学科的兴趣。组织学生自己动手抓昆虫、做标本，能加深对知识的印象，鉴别昆虫就容易多了。”

　　学生孙唯说：“其实捕捉昆虫、制作标本，还是很有意思的。”

　　同学们都建议，杭州现在知了泛滥，这个暑假，家长们完全可以带着孩子，自己制作工具去捕捉然后制作成标本，这绝对是一堂让孩子印象深刻的科学实践课。

　　抓来的知了，要先放入装有乙酸乙脂的毒瓶致死，否则其附肢易因挣扎或互相攻击而损坏。一星期后再做定型，然后用两三天烘干就可以放入标本库中了。具体的制作方法，网上都可以查到，家长不妨带着孩子试着做一下。哪怕失败了也不要紧，权当为杭州的植物们除害了。

 

    （来源：钱江晚报）

编辑： 唐巧燕
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