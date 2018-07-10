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STEM教育热浪来袭 广东一批学校和教师入选国家行动计划

2018-07-10 11:09 来源：南方网
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近日，中国教育科学研究院发布“中国STEM教育2029行动计划”首批领航学校（79所）、种子学校（228所）和种子教师（76人）名单。广东13所学校入选领航学校，38所学校入选种子学校，10位教师入选种子教师。

 

为深入学习贯彻党的十九大精神，贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于深化教育体制机制改革的意见》，更好培养学生的创新精神和实践能力，中国教育科学研究院STEM教育研究中心组织实施“中国STEM教育2029行动计划”。搭建STEM教育研究与实践的国家级平台，促进有志于STEM教育的各级各类学校投身STEM教育发展，提高我国STEM教育质量，为世界贡献STEM教育的中国方案，是“行动计划”的重要内容。为推动“行动计划”落实，中国教育科学研究院STEM教育研究中心开展遴选领航学校、种子学校等相关工作。领航学校、种子学校、种子教师要在研究STEM教育发展的政策、理论和实践问题，探索新时代中国特色STEM课程框架、内容体系、实施策略、评价工具、条件保障，系统构建STEM教育体系等方面先行探索和实践，并在全国发挥示范和引领作用。

 

今年1月，广东省教育研究院成为全国11个STEM教育协同创新中心之一。上半年，省教育研究院积极探索STEM教育、创客教育等新教育模式，加强粤港澳大湾区STEM教育交流。在此次国家首批领航学校、种子学校和种子教师遴选中，省教育研究院负责广东的组织申报工作。6月30日—7月2日，省教育研究院与中国教育科学研究院、深圳市福田区教育局在深圳联合主办第二届中国STEM教育发展大会。6月起，省教育研究院还组织遴选广东省STEM教育实践研究课题学校，推动各学校积极参与STEM教育，在STEM课程开发、活动实施、资源利用、队伍建设等领域开展研究与实践，在系统构建STEM教育体系上创造和积累广东经验。

 

（来源：广东省教育研究院）
编辑： 唐巧燕
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