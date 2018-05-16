中俄第一所合作大学——深圳北理莫斯科大学，今年4个本科专业招生

打破一考定终身的高校考试招生制度，采用基于高考的综合评价录取模式招收本科生，报考深圳北理莫斯科大学的学生须参加学校自主组织的测试。

深圳北理莫斯科大学是中俄两国高校合作举办的第一所合作大学。学校实施精英教育，培养掌握俄语、精通专业、通晓中俄两国国情文化的专门人才。

深圳北理莫斯科大学党委书记陆万伟在2018年广东高考招生咨询会现场为大家介绍学校概况和今年的招生政策。

【深圳北理莫斯科大学2018年本科招生专业】 外国语言文学（俄语）、材料科学与工程、数学与应用数学、国际经济与贸易。

【深圳北理莫斯科大学师资队伍】 50%由莫大选派，其他老师由北理工选派/全球招聘。目前生师比10：1，生员比6：1。

【深圳北理莫斯科大学教学特点】 专业教学标准——课程设置紧紧围绕学生能力培养，通过专业教学标准，固化以学生为本的教育教学要求。扎实厚重的数理基础­——深北莫大学保持莫大优良传统。培养学生扎实的理论基础，使学生在未来学术发展中逐渐显露优势。理论与实践相结合——注重动手能力培养和理论与实践相结合。深北莫大学各专业安排了大量的实验、实习和实践课，训练学生理论联系实际的习惯与能力。课程采用小班教学——所有课程采用小班教学，外语课程教学不超过15 人。研究讨论式教学更有利于师生互动交流。

【关于俄语学习】 浸入式、 渐进式。

【深圳北理莫斯科大学实施综合评价录取】 打破一考定终身的高校考试招生制度，采用基于高考的综合评价录取模式招收本科生，报考深圳北理莫斯科大学的学生须参加学校自主组织的测试。

报名截止时间：5月25日。

志愿填报批次：提前批次。

学费：4万/学年。

奖学金：学费80%以上用于奖励学业优异的学生，设立新生奖学金、学业优秀奖学金等。

2018年广东高考招生咨询会现场