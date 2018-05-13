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朱永新：家校合作共育创造美好生活

2018-05-13 07:36 来源：中国教育报
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　　“我们的人民热爱生活，期盼有更好的教育，更稳定的工作，更满意的收入……更优美的环境，期盼着孩子们能够成长更好、工作更好、生活更好，人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。”在习近平总书记对美好生活的描绘中，教育被放在了首位。

　　更好的教育才能有更好的生活，才能增强人民群众的获得感，才能为经济转型、科技创新、文化繁荣、民生改善、社会和谐提供更有力的支撑，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴奠定更坚实的基础。所以，教育既是美好生活内容的本身，还是创造美好生活最重要、最基础、最关键的路径和手段。

　　家庭是人生最重要的场所，童年是人生最神奇的一个阶段，父母是人生最长远的老师。一百年以来人们一直在研究儿童，但是我认为一直到现在还没有解开儿童这个谜，我们处在一个双盲的状态做教育，对儿童的情感世界、认知世界、行为世界还存在许多未知。

　　家庭教育具有时间上、情感上和资源上的优势。孩子大多数时间是在家庭度过的，随着未来学校形态的变化，孩子们在家庭的时间会越来越多。未来的学习时间、地点会发生变化，家庭将成为孩子和父母共同成长最重要的学习资源中心，研学旅行、了解自然、阅读等学习都可以家庭为中心进行整合。

　　当然家庭教育不是孤立的，尽管父母的参与、期待是儿童成长最重要的变量，家校不合作也是不行的。家校合作应该包括家庭、学校和社区，三者不是各自独立的教育孤岛，而应该形成彼此联系、相互补充的一个环岛链。家庭、学校、社会不同教育主体之间的合作才能真正地产生磁场，才能发展为精神的共振。家校合作共育是激活教育磁场最重要的方法。

　　家校合作是教育现代化、民主化、个性化、科学化的必然要求。家校共育主要是建立家庭、学校、社区多方教育主体的新型合作伙伴关系，拓展教育资源的条件，影响和改善家教、家风，加强和促进制度建设，促进社区和谐共生，实现家庭、学校、社区的协调发展，父母、孩子、教师及相关人员共同成长，过一种幸福完整的教育生活。

　　家校合作有助于促进新型家庭、家教和家风建设，会很大程度上提升父母的教育素养，避免家庭成员之间在教育上的分歧、矛盾，帮助父母更好地成长，最终有利于孩子的成长。

　　家校合作有利于建立现代学校制度，拓展教育教学资源，提升教育教学质量。现代学校制度应该包括家校合作共育体系，因为家校合作凸显了多元办学的主体，汲取了父母、社区的资源智慧，从而促使学校加强自我管理，促使教育更丰富、更完善。

　　美国受教育者协会的两个研究报告表明，父母参与学校教育可以提高学生成就。凡是家校合作比较多的家庭，孩子学习成绩就有非常卓越的表现，师生关系有改善，教师的权威形象都会明显不一样。反之，没有参与家校合作的家庭，孩子表现就很一般。

　　美国社会学家古德说过，整个人类社会中最基础的关系是家庭关系，一个人社会性的获得，与人相处的能力都是在家庭中获得的。”家庭关系是人类社会关系的一个重要的缩影，夫妻关系、亲子关系、同胞关系往往是社会关系的一个折射，家校合作共同体有利于社会和谐稳定、生活幸福完整。

　　以江西省弋阳县为例，全县41万人口中7万是学生，每个学生的父母和祖辈加起来有6个，家校合作几乎覆盖了所有人口。事实表明，家校合作对和谐社会建设具有非常重要的意义。家和万事兴，家庭好了社会就好，家庭生活美好了，社会就美好了。

　　家校合作共育中，学校在一定程度上要承担起指导社区和家庭进行家庭教育的责任，指导父母处理家庭关系，科学地教育孩子。学校的重大决策最好能够有父母、孩子共同参与，父母还可以走进学校成为课程资源，以志愿者身份参与学校的服务和管理。

　　家庭和学校还应该融入社区，社区应该更好地开放资源，配合和参与家庭、学校的相关活动，使家校合作真正发挥提升教育品质、促进社会和谐、创造美好生活的重要作用。（作者系苏州大学教授、中国教育学会家庭教育专业委员会理事长 朱永新）

编辑： 唐巧燕
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