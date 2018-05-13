上海交大校园现师生自制“无人驾驶小巴”

上海交大校园内运行的无人驾驶小巴。中国青年报·中青在线记者 王烨捷/摄 8日上午，上海交通大学正式对外宣布，由该校师生自主研发的无人驾驶小巴将在校园内进行试运行。记者今天在上海交大徐汇校区校园里见到了这辆造型别致的白色小巴。学生只

8日上午，上海交通大学正式对外宣布，由该校师生自主研发的无人驾驶小巴将在校园内进行试运行。记者今天在上海交大徐汇校区校园里见到了这辆造型别致的白色小巴。学生只要在校园随处可见的小巴站台上使用微信扫码，点击呼叫车辆按钮，就可以实时呼叫小巴前来接站。微信小程序可以直接计算出小巴准确的抵达时间。

值得注意的是，这款小巴由上海交大电子信息与电气工程学院教授杨明所带领的团队与青飞智能联合研发，研发团队成员的平均年龄不到30岁。记者了解到，车上的自动驾驶系统采用了感知地图匹配的方法，通过激光点云对无人车进行定位和导航，小巴不仅能自主驾驶，还能自动躲避行人。

“国外无人驾驶汽车一般采用64线激光雷达装置，但我们出于成本考虑，自主研发了功能几乎一样的16线激光雷达三维地图。”杨明告诉记者，上海交大团队在这款无人驾驶小巴上采用了很多与国外无人驾驶汽车不同的设计和装置，既要使小巴行驶安全可靠，也要求节省成本。

为了让小巴在恶劣天气条件下，依然可以敏感地觉察到车辆附近的突发状况，杨明团队还与青飞智能公司联合设计了独特的“磁尺传感器”，将其安装在小巴的前保险杠位置，“这些技术外面买都买不到，只能自己慢慢研究”。

据了解，无人驾驶小巴采用了交大电子信息与电气工程学院硕士生张建林设计的一种智能算法，处理小巴运行过程中可能遇到的各种危险场景，从而保证行人及车内乘客安全。

而现有的无人驾驶汽车过度依赖GPS进行定位，交大徐汇校园绿树环绕、地处市中心繁华地段，GPS信号较差，GPS难以正常工作。针对这一问题，交大电子信息与电气工程学院博士生郭林栋采用SLAM技术建立了徐汇校园激光点云地图。通过地图匹配对无人车进行定位导航的方式，使无人小巴具有更广泛的应用场景。

在刚刚过去的这个周末，4辆能坐8个人的小巴已经在上海交大徐汇校区尝试运行，每辆小巴每天的载客量达200多人次。目前试运营阶段最高时速15公里，正式运营后会在保障安全的前提下适当提速。

杨明介绍，目前测试阶段学校会在车上配备“安全员”，“大多数情况下安全员不用做任何事，但一旦遇到一些紧急情况，他会按下急停开关，保证安全第一”。到真正运行阶段无人驾驶小巴并不需要安全员。据悉，这款无人小巴采用Level4级自动驾驶系统，车上没有方向盘、油门刹车踏板，系统能自动观察环境，进行转向和加减速控制，也能通过多传感器融合方式实现自动驾驶，充电5～6个小时，可续航一天。

校园无人驾驶小巴是上海交大与青飞智能联合开发的第一款产品。记者了解到，青飞智能董事长兼CEO孙一飞本人也毕业于上海交大，他曾是国内最早一批参与无人车项目的硕士生。而青飞智能核心技术团队中的很多人来自交大电院和机动学院，同时青飞智能获得的投资也来自部分上海交大金融系的校友。

“此次合作主要聚焦低速园区无人车开发，未来双方将在人才培养、科研成果转化方面进行更加深入的合作。”上海交通大学电子信息与电气工程学院党委书记苏跃增说