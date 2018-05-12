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便宜零食藏健康隐患 帮孩子远离“五毛食品”

2018-05-12 06:50 来源：人民日报
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　　调味面制品、豆制品、肉制品、水产制品、膨化食品、糖果、饮料等小食品，因其价格低廉、口感刺激、色泽艳丽，受到少年儿童喜爱，俗称“五毛食品”。虽然市场监管部门多次整治非法生产和销售“五毛食品”的行为，但在一些三四线城市，特别是农村地区的校园周边，“五毛食品”依然不少。经常食用“五毛食品”会对孩子身体健康产生哪些危害？如何有效整治“五毛食品”，让孩子们健康饮食？

　　便宜零食藏健康隐患

　　13岁的小熊看起来远比同龄人瘦。

　　家住四川大英县的小熊正上初一，喜欢吃零食，平时没少光顾学校周边的商店。“最爱吃5角钱一包的辣条和1元钱一包的麻辣小鱼。”小熊说，他吃不惯学校的饭菜，经常是下午还没有上完课，肚子就饿了，放学后经过校门口的小商店，就忍不住进去买点吃的。

　　“家里从来不缺好吃的。”小熊的妈妈王洪说，家里每天都备有水果，冰箱里的熟食也不少，但还是管不住小熊在放学路上乱买东西吃。“小熊饭量不小但不长肉，可能与他爱吃一些乱七八糟的零食有关。”

　　“只是觉得这些东西很好吃，不知道它有什么害处。”当记者问及是否担心“五毛食品”对身体健康产生影响时，小熊这样回答。王洪说，自己和丈夫对食品营养方面的知识缺乏了解，不知道该怎么正确教育孩子，只是觉得乱吃零食不好。

　　“‘五毛食品’存在重大食品安全隐患，给少年儿童带来严重的营养危害甚至健康毒害。”中国营养保健食品协会秘书长刘学聪分析，从膳食营养的角度看，“五毛食品”一般为高油、高糖、高盐类食品，少年儿童吃了这些食品，相应地就会少吃健康食品，减少正常的营养摄取，从而影响生长发育。从食品安全的角度看，有很多“五毛食品”违法超剂量使用食品添加剂，甚至使用非食用添加剂，还有的在“黑窝点”“黑工厂”生产加工，有害微生物超标。“少年儿童食用这些食品，会危害身体健康，使消化系统、呼吸系统甚至神经系统受损，这种伤害可能是伴随一生的。”

编辑： 唐巧燕
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