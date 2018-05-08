华工广州国际校区首届“国际名师大讲堂”开讲

现场邀请到四位国际知名专家围绕“二维软物质材料研究中的化学、物理和加工问题”“纳米材料及其工业应用”“可持续发展的可持续解决方案”“未来可持续的全球制造”等主题发表主讲演讲并回答现场提问。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/卢庆雷 徐颖）5月8日下午，华南理工大学广州国际校区举办首届“国际名师大讲堂”。现场邀请到四位国际知名专家围绕“二维软物质材料研究中的化学、物理和加工问题”“纳米材料及其工业应用”“可持续发展的可持续解决方案”“未来可持续的全球制造”等主题发表主讲演讲并回答现场提问。

受邀的四位国际知名专家分别为美国工程院院士、华南理工大学先进材料国际化示范学院院长、华南软物质科学与技术高等研究院院长、首席科学家程正迪教授，英国皇家化学院院士、英国皇家高等教育院院士、英国皇家特许科学家、澳大利亚皇家化学院院士、牛津大学数理与生命科学院马克▪莫洛尼（Mark Moloney）教授，德国科学院院士、外专“千人计划”专家约根▪卡罗（Jürgen Caro）教授和美国密西根大学终身教授、全美最大的机械制造研究中心—“吴贤铭制造研究中心”主任、首批“千人计划”专家倪军教授。

广东省教育厅、广州市教育局相关负责人应邀出席活动并致辞。华南理工大学广州国际校区国外合作院校嘉宾代表，学校师生共400余人出席论坛。国际名师大讲堂使广大师生更好地了解最新国际前沿学科研究，提升对新工科的了解，扩大国际视野，同时，凸显广州国际校区高起点、高水平、国际化、研究型的办学理念。

专家们的报告对指导华南理工大学广州国际校区建设、吸引优秀人才、开拓师生国际视野、提升师生科学素养都大有裨益。主办方希望通过国际名师大讲堂以及相关系列学术活动，营造出浓厚的学术氛围，吸引更多的高层次人才加盟华工、加盟广东、加盟中国，为推进国际开放合作办学、打造人才高地，建设高等教育强国加油助力。