感受榜样力量，暨大上学年2817名学生获国家专项奖学金

5月6日下午，暨南大学2017～2018学年先进班集体及优秀学生表彰大会、“5A卓越引领计划”颁奖典礼在校本部礼堂举行，本次表彰大会通过网络向五个校区进行视频直播。

5月6日下午，暨南大学2017～2018学年先进班集体及优秀学生表彰大会、“5A卓越引领计划”颁奖典礼在校本部礼堂举行，本次表彰大会通过网络向五个校区进行视频直播。

记者在会上了解到，2017～2018学年暨南大学共有2817名优秀学生获国家奖学金、国家励志奖学金、国家港澳台及华人华侨等国家专项奖学金；5580名优秀学生获优秀学生、优秀学生干部及体育、学术、文艺等校级专项奖学金；992人次获省级以上各类比赛及评比奖项及表彰。另外还有87名优秀学生获得黄乾亨、梁奇达、78级中文校友、顺丰等社会类奖学金；1108名优秀学生被授予校级优秀学生、优秀学生干部、优秀班长等荣誉称号；2017-2018学年全校奖励学生的总金额超过3100万。

据介绍，暨南大学“5A卓越引领计划”是该校学生最高校园荣誉。该项目2012年设立，项目定位为树立暨南园最高的学生榜样，通过选拔各个领域最优秀的学生进行评审答辩，最终产生100名优秀学生，10名优秀班长，10个优秀班集体。5A即：“志存高远Ambitious and Lofty ideals，崇尚学术Academy Orientation，至臻学业Acquiring Profession，锐意创新Aspiring for Innovation，全面发展All-around Development”。陈艾森，莫有雪等都是今年的获奖者。

六年来，“5A卓越引领计划”不断发展完善，通过设置培养目标、搭建培养平台，展示成长历程，树立学习榜样，先后挖掘了1300余名优秀个人和近60个卓越班集体，极大地激发了广大学生的学习热情，营造团结进取、创先争优的良好校园氛围。暨南园里涌现出了一大批在各个方面均有卓越表现的优秀学子和优秀班级，这些耀眼的校园“星星”不仅在暨南园实现了自己梦想，还成为了广大暨南学子追求卓越的榜样，激励更多的学生实现自己的梦想。

“感受榜样力量带给我们的无数感动和无尽的力量！”林如鹏充分肯定了“5A卓越引领计划”的意义，同时他对暨南学子提出三点希望：第一，暨南学子应正视荣誉，戒骄戒躁，始终保持一颗进取之心，用不懈努力去创造新的成就；第二，希望全体暨南学子都要以今天的星星们为榜样，勤于学习，勇于创新，为未来的暨南星空更加璀璨辉煌做出你们的努力和奉献；第三，希望同学们要时刻铭记总书记对青年学生的殷殷嘱托，志存高远，崇尚学术，至臻学业，锐意创新，全面发展，为早日实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春与力量！

此外，表彰大会通过视频播放、现场采访、代表发言及诗情画意的颁奖词等形式展现了5A卓越班级集体和暨南优秀学子的风采。

体育之星”标兵奖获得者，我校2014级经济学院学生，里约奥运会跳水男子单人、双人10米台冠军陈艾森言：“回顾我的体育运动生涯，遇到瓶颈我也依然选择砥砺前行，我告诉自己坚持下去就会有希望，直到我登上奥运冠军的领奖台，我告诉自己所有的汗水都是值得的。”其中传递的顽强拼搏、永不放弃的体育精神感染着每一个人。

“领袖之星”标兵奖获得者、国际关系学院/华人华侨研究2015级国际政治专业的老挝华人林英才，立志成为像爷爷一样的老挝华人领袖，并努力成为一名外交官，做传承中挝友谊的交流大使。

“学习之星”标兵奖获得者、来自文学院历史系的曾嘉慧，分享了自己通过探寻大学学习的方法规律，并逐渐了解如何最高效且细致地完成自己的课业的过程，也分享了自己在历史学术研究之路的心得，并感谢了身边的老师和同学。

“创业之星”标兵奖获得者、法学院/知识产权学院的香港学生刘绮雯，在大会上回顾了自己在暨南园的求学经历，分享了她在大学中经过拼搏后更加明确发展方向的故事。她也曾担任学生干部，并获得上一届的领袖之星标兵奖。她十分感谢暨大提供的平台和老师的支持，让她永远相信梦想，相信努力的意义，相信遗憾比失败更可怕，因为不成功的人生它只是不完美，但是它完整。