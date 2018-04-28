“牛娃简历”出卖家长焦虑 折射教育需求正迅速分化

这两天，朋友圈里的一篇介绍“三个月开口说话”“懂微积分编程”的牛娃简历火了。这些据称是投给上海某小学的简历，其中类似的天才行为比比皆是。“别人家的孩子”的阴影，再一次出现在年轻父母们的面前。

这两天，朋友圈里的一篇介绍“三个月开口说话”“懂微积分编程”的牛娃简历火了。这些据称是投给上海某小学的简历，其中类似的天才行为比比皆是。“别人家的孩子”的阴影，再一次出现在年轻父母们的面前。

不少平时对“搜索引擎看病，朋友圈里养生”嗤之以鼻的家长，面对这样一份未经核实的信息却全盘接受，纷纷开启了吐槽模式。风口浪尖上，涉事的学校已经在网站上发表了声明，否认接收过简历，并直指部分热传简历属于杜撰。

但不可否认，牛娃简历事件无疑捅破了一层窗户纸——那就是家长们的焦虑。焦虑自己的孩子能否在竞争中获得优质教育资源，能否不“输在”起跑线上。

家长正在主动给自己的精神“加负”，以至于不辨真伪。从现实的角度上讲，这种焦虑完全可以理解。

以当事学校上海实验学校为例，尽管学校否认了牛娃简历，但该校是不折不扣的一所受上海家长追捧、首屈一指的热门学校。该校是国内极为少见的10年一贯制学校。去年的一份招生说明中提及，2016年参与上实网筛的约4000人，最终合格率约3.7%。

不仅仅是上海实验学校，全国各地“精英学校”一直人满为患，房产、金融、互联网纷纷主动将教育与自己捆绑在一辆战车上。北京的一间地下室，竟然因其学区房的血统卖得了1100万的高价；K12在线教育，因其未来5年内预估3000亿的市场成为资本的宠儿。

焦虑来源于恐惧。家长们的恐惧，折射出教育资源不平衡、教育需求正在迅速分化的社会现实。一方面，优质教育资源正在成为社会的稀缺品；另一方面，市场的推波助澜给家长增添了巨额的经济压力。有调查显示，课外教育参与率最高的东北地区，其月花费已经接近当地社会平均工资。

谁又散播了这种焦虑呢？学校、机构、媒体、家长，也许每个人都参与其中。韩寒在《后会无期》中说，听了许多道理，但依然过不好这一生。家长们也是如此。想要说服自己人生并没有起跑线，真的很难。在这样的竞争规则下，教育部门不应该袖手旁观。公立教育更应为更广泛的社会大众提供公平而有质量的教育资源。教育资源也必须跟上社会发展的脚步，最大程度上缓解家长们的焦虑。