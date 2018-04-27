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2018年广东普通高校招收中职生考试招生

2018-04-27 08:41 来源：南方网 柯丹洁
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　　南方网讯　（记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）日前，《关于做好2018年普通高等学校招收中等职业学校毕业生考试招生工作的通知印发。省招办将于2018年5月编印招生专业目录（“3+专业技能课程证书”），公布招生院校专业及相关要求。《通知》有哪些具体要求？哪些新政策？

　　招生院校、计划和专业

　　2018年，省内所有高职院校（含高等专科学校）均需参加“3+专业技能课程证书”考试招生。往年未面向中职毕业生招生的高职院校，按照2017年招生总计划的3%-5%预安排“3+专业技能课程证书”招生计划；往年招收中职学校毕业生的高职院校（含不到年度招生计划1%的高职院校），按照2017年招生总计划不低于5%—10%的增量安排“3+专业技能课程证书”招生计划。

　　2018年起，我省开展“中职升本科”的试点工作，在韶关学院、韩山师范学院、嘉应学院、广东技术师范学院等4所应用型本科院校的5个本科专业招收中等职业学校毕业生，并实行“3+专业技能课程证书”考试招生形式。录取时在考生获得专业技能课程证书基础上，依考生总分从高分到低分录取。

　　相关高校具体招生专业计划申报及编制工作另文通知。省招办将于2018年5月编印招生专业目录（“3+专业技能课程证书”），公布招生院校专业及相关要求。

　　招生对象

　　招生对象为同时符合下列条件的考生：

　　（一）根据《关于做好广东省2018年普通高校招生考试报名和建档工作的通知》（粤招〔2017〕21号文）要求，参加了高考报名的中等职业学校（含职业高中、成人中专、技工学校）的应届毕业生和往届毕业生。

　　（二）获得报考专业相应的专业技能课程证书（包括教育部考试中心颁发的英语或计算机等级考试证书，或省教育考试院颁发的“广东省中等职业技术教育专业技能课程考试证书”），且与报考专业相关。报考本科层次学校的还需中职就读专业与招生专业对口。

　　（三）身体健康。考生体检符合《教育部 卫生部 中国残疾人联合会关于印发<普通高等学校体检工作指导意见的通知>的通知》（教学〔2003〕3号）相关要求。

编辑： 柯丹洁
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