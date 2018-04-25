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安徽警官职业学院实施“教学练战一体化”人才培养模式

2018-04-25 15:31 来源：南方网 唐巧燕
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　　南方网讯 4月24日下午，“第五届全国网络媒体安徽高校行”走进安徽警官职业学院。安徽警官学院是2000年6月经省政府设立的首批高等职业院校之一，学院领导向记者介绍，学院一直积极探索实施“教学练战一体化”的人才培养模式，大力推行教学与实践相结合。

　　在参观校园时，记者观看了学院学生跆拳道，军体拳等表演。采访中，记者了解到，在“教学练战一体化”的人才培养模式下，学院设立了各式各样的社团，在课外活动中，训练学生的礼仪、跆拳道等能力，将“练“充分融入到课余生活中。同时，各专业“工学结合”的人才培养模式改革初见成效，刑事执行等法律执行类专业实行“校局联盟、教学练战”的人才培养模式，法律文秘等法律实务类专业实行“校局联动、学做融合”的人才培养模式，学院学生在文秘速录的国赛中多次获得大奖。司法信息技术等司法技术类专业实行“基技结合、警经相济”的人才培养模式获得广泛认可。学院在人才培养过程中，注重彰显职业教育和就业教育的特色，重点加强基本知识素养、核心职业技能培育，突出学生个性能力、就业能力培养。2016年以来，学院全面实行学分制改革，建立了网上选修课程平台和尔雅网络通识公选课程平台，学生学习积极性得到充分调动。

　　在采访中，学院领导表示，学院十分重视学生职业技能和实践能力培养，在省内外建立了80个实习实训基地，校内实训场所总数达39个。

　　学院高度重视教学质量提升，深入推进教学工作诊断与改进工作，加强教学质量监控。建立由院级教学督导组、系部督查组和学生信息员等构成的院系两级三方教学质量监控体系。建立听课评课、教学检查、评教评学、质量跟综、信息反馈等有机融合、相互衔接的教学质量监控机制。制定实施《安徽警官职业学院内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案》和《安徽警官职业学院内部质量保证体系诊断与改进工作规划》，不断推进教学工作改进提高。

　　学院毕业生的就业率始终保持在90%以上，超过全省平均水平，其中有近20%的毕业生被录用为各级党政和政法机关的公务员。在安徽省监狱戒毒单位工作的毕业生达4000余名，其中绝大多数已成为单位的中坚力量。

编辑： 柯丹洁
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