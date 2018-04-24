2018年“书香岭南”全民阅读活动启动

4月23日是第23个“世界读书日”。22日，由省委宣传部等全省全民阅读成员单位联合举办的2018年“书香岭南”全民阅读活动在省立中山图书馆拉开帷幕，副省长黄宁生出席。

4月23日是第23个“世界读书日”。22日，由省委宣传部等全省全民阅读成员单位联合举办的2018年“书香岭南”全民阅读活动在省立中山图书馆拉开帷幕，副省长黄宁生出席。

今年“书香岭南”全民阅读活动以“新时代 心悦读”为主题，按照“一市一品牌、一地一特色”的要求，结合各地经济发展需求，梳理当地书香文脉，精心策划有特色、接地气、受欢迎的全民阅读活动。按照高规格、高品质、智慧化的要求，突出做好南国书香节提质升级工作，积极办好书香羊城阅读月、深圳读书月、“粤读越精彩”等品牌阅读活动。

在启动仪式上，广东“百馆荐书榜”、《广东公共图书馆事业发展蓝皮书（2013—2017）总报告》、“书香城市”“书香家庭”“书香校园”“书香机关”“书香企业”五大评价体系同时发布。“百馆荐书榜”以全省各级公共图书馆读者借阅排行榜为基础产生，《习近平的七年知青岁月》《未来简史：从智人到神人》《我在故宫修文物》等10本图书入选。当天，主办方公布了广东十大“最美粤读空间”和2017年度10位“粤读之星”。