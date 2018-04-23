公务员考试季　这些纪律“高压线”不能碰！

考试前夕，多省份部署和强调要严格考试纪律，确保考试安全。

21日，全国超过20个省份将举行2018年公务员招录笔试。考试前夕，多省份部署和强调要严格考试纪律，确保考试安全。公务员考试中有哪些纪律“高压线”？考生在考试过程中的违纪行为将受到什么惩戒？

手机等电子设备禁用！

——违者取消考试资格 诚信档案记录5年

今年，多省份在组织本次公务员招录考试之前，都向考生发布了有关笔试纪律的特别提示。在考试纪律方面，多地均提到，考试时严禁将各种电子、通信、计算、存储或其它设备带至座位。

例如，今年公务员招录笔试前夕，内蒙古自治区人事考试中心就发布提示信息，这其中就特别强调，考生进入考场时，请自备手提袋，将随身携带的手机(手机须关机并取消闹铃设置)、钥匙、电子设备等与考试无关的物品放入袋内，并放在考场内指定位置。严禁将各种电子、通信、计算、存储或与考试无关设备带至座位，否则按违纪处理。

2016年10月，人社部发布的《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》开始实施。根据这一办法，公务员开始中，使用禁止自带的通讯设备或者具有计算、存储功能电子设备的，将被取消本次考试资格的处理，并记入公务员考试录用诚信档案库，记录期限为五年。

试卷、答题纸等不能带出考场！

——违者该科目(场次)考试成绩无效

需要特别提醒考生的是，公务员考试中，试卷、答题纸、答题卡等不能带出考场。

在近日多省份向考生发布的考前提醒中，均强调考试结束后，须等待监考老师收集、清点完试卷、答题卡等，考生方能离场，严禁带走试卷、答题卡等。

根据《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》，考生将试卷、答题纸、答题卡带出考场，或者故意损毁试卷、答题纸、答题卡，在试卷、答题纸、答题卡规定以外位置标注本人信息或其他特殊标记，在考试开始信号发出前答题的，或者在考试结束信号发出后继续答题等，考生出现这些行为，该科目(场次)考试成绩均无效。

找“枪手”替考咋处理？

——取消考试资格 诚信档案长期记录

根据上述《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》规定，报考者在考试过程中有下列特别严重违纪违规行为之一的，由中央公务员主管部门或者省级公务员主管部门给予其取消本次考试资格的处理，并记入公务员考试录用诚信档案库，长期记录。

这些行为包括，串通作弊或者参与有组织作弊的，代替他人或者让他人代替自己参加考试的，或有其他情节特别严重、影响恶劣的违纪违规行为。

此外值得一提的是，2015年11月1日起正式实施的《刑法修正案(九)》已经明确，组织实施考试作弊的行为被列入刑事犯罪，其中情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

试卷雷同，且有作弊证据

——取消考试成绩 诚信档案至少记录5年

本次考试前夕，多地在招录期间都强调了将严查雷同卷作弊。

根据《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》，在阅卷过程中发现报考者之间同一科目作答内容雷同，并经阅卷专家组确认的，由具体组织实施考试的考试机构给予其该科目(场次)考试成绩无效的处理。

报考者之间同一科目作答内容雷同，并有其他相关证据证明其作弊行为成立的，将被记入公务员考试录用诚信档案库，记录期限五年或长期记录。

考试中的雷同卷如何判定？有专家表示，公务员考试中，雷同卷的评判标准分为主观卷和客观卷两类。例如，主观卷中，考生之间同一科目答卷的作答内容，包括文字表述或主要对错点，出现高度一致；就客观卷而言，两名以上考生在客观卷的答案中，所选择并涂写的答案，存在高度一致性。