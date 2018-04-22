读了万卷书 怎样行好万里路

打着海外名校、国内名校等旗号，大有让众多跃跃欲试的家长挑花眼之势。然而，实际“游”下来，费用高昂、游而不学、学而不研等问题亦是层出不穷。如何建立科学健康的研学旅行机制，让孩子们在研与学中真正有收获，让研学之旅名副其实，留下难忘的成长印记？

虽然距暑假还有好几个月的时间，但各种名目、动辄好几万元的研学旅行已经展开宣传攻势。打着海外名校、国内名校等旗号，大有让众多跃跃欲试的家长挑花眼之势。然而，实际“游”下来，费用高昂、游而不学、学而不研等问题亦是层出不穷。如何建立科学健康的研学旅行机制，让孩子们在研与学中真正有收获，让研学之旅名副其实，留下难忘的成长印记？

新时代的教书育人不再是传统狭义的知识传授与技能习得，而要以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，以立德树人为根本任务，从创新人才培养模式，发展素质教育的角度，立足培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

自2016年12月教育部等11部门联合发布《关于推进中小学生研学旅行的意见》以来，研学旅行备受社会各界关注。2017年教育部发布《中小学综合实践活动课程指导纲要》，对高中阶段实践活动的课程目标，尤其在价值体认方面提出更为明确的要求。

研学旅行有利于促进学生践行社会主义核心价值观，激发学生对党、对国家、对人民的热爱之情；有利于创新人才培养模式，引导学生主动适应社会，促进书本知识与生活经验的深度融合；有利于发展素质教育，从小培养学生文明旅游意识，养成文明旅游行为习惯。换句话说，开展研学旅行，应是新时代落实立德树人根本任务、强化实践育人的重要途径。

研学旅行是新时代立德树人的重要途径

社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现，凝结着全体中国人民共同的价值追求，是教育工作的“魂”。新时代的教育就是要以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，从娃娃抓起，强化教育引导和实践养成。研学旅行作为实践育人的重要形式，充分体现了新时代我国“学思结合、知行统一”的教育理念，通过把研究性学习和旅行体验相结合的教育活动，引导学生走出校园，走向社会，用自己的眼睛观察社会，用自己的心灵感受社会，用自己的思考探究社会，在实践中了解国情、开阔眼界、增长知识，提高社会责任感，从而深入感知、理解和践行社会主义核心价值观。

围绕立德树人根本任务，研学旅行结合学生的身心特点，根据小学、初中、高中不同学段的教育目标，有针对性地开发多种类型的活动课程，让学生在身体力行中践行中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，践行理想信念和爱国主义精神等等，促使学生把社会主义核心价值观内化为精神追求，外化为行动自觉。

在贵州省遵义市，文化小学充分挖掘所在地域的历史文化资源，将遵义会议会址、红军山、娄山关、苟坝会议会址、四渡赤水纪念馆等红色圣地建设成为“遵义小红军实践活动”基地，以“我是小红军”和“重走长征路”作为研学旅行活动主题，设计了红军山课程、遵义会议课程、娄山关、苟坝会议和四渡赤水课程等，让学生在行走体验中，用脚步去丈量，用眼睛去观察，用心灵去思考，亲身感受红军坚韧不拔、战胜一切困难的革命精神，强化学生的情感体验、精神共鸣与文化传承。以传承红色基因为主题的研学旅行作为一种新型的学生实践活动，在培育和践行社会主义核心价值观中发挥了重要作用。

2017年教育部发布的《中小学综合实践活动课程指导纲要》中，对高中阶段实践活动的课程目标，尤其在价值体认方面明确提出：“通过研学旅行，深化社会规则体验、国家认同、文化自信，初步体悟个人成长与社会进步、国家发展与人类命运共同体的关系，增强具有中国特色社会主义共同理想和国际视野。”

实践证明，大力推进研学旅行，让广大中小学生在其中感受祖国大好河山，感受中华传统美德，感受革命光荣历史，感受改革开放伟大成就，能够切实增强学生对“四个自信”的理解与认同；能够切实促进学生形成正确的世界观、人生观、价值观，引导学生自尊自信自立自强，培养他们成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。因此充分发挥研学旅行的育人功能，是开展社会主义核心价值观教育的有效途径。