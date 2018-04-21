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感悟西游文化，一起来看广外洋学生眼中的“美猴王”

2018-04-21 17:46 来源：南方网
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（记者/唐巧燕 通讯员/刘红艳、杨颖）六小龄童在《西游记》中塑造的美猴王形象成为几代人心中难以超越的经典，已然成为中国文化的象征性符号。多年来，六小龄童一直奔忙于世界各地，致力于中外文化的交流，大力传播和弘扬“西游文化”。4月20日晚，六小龄童作客广东外语外贸大学图书馆（以下简称“广外图书馆”）悦读讲堂，与大家分享了“苦练七十二变 笑对八十一难”的西游文化。

美猴王是童年最美的回忆

泰国留学生美珍与六小龄童老师互动

来自泰国的美珍，是广外留学生学院研一的学生。初中的时候她就看过央视版的《西游记》，虽然泰国也有泰国版的“美猴王”（哈奴曼），但她觉得中国美猴王的扮相会更加俊美。谈及中泰两国“美猴王”，美珍觉得哈奴曼一半是神，一半是人；孙悟空一半是神，一半是猴，“是从猴子变成的神”。时至今日，在泰国，还会有当地人把哈奴曼和孙悟空进行比较，看谁更厉害。

越南留学生嘉怡与六小龄童老师互动

在越南刚刚有彩色电视机的时候，《西游记》的播出，瞬间红遍了大街小巷，来自广外留学生学院的越南同学嘉怡，是从小看着《西游记》的电视剧长大的。在学校读书的时候，老师们也会让他们写相关的作文。对她来说，《西游记》是她最为深刻的童年回忆。在她眼中，美猴王是个天不怕地不怕，无所畏惧，善恶分明的大英雄。出于对美猴王的喜爱，她还特地借了《西游记》中文版的原著来读。

年轻人要勇于追逐梦想

在讲座中，六小龄童讲述了拍摄中的艰辛，《西游记》前25集的拍摄历经6年，其中不易常人难以体会。他坦言，虽然困难重重，但在这个过程却部觉得辛苦，因为这是整个团队用生命倾心付出、精心打磨的一部经典。

戏中所有的高难度动作全由自己完成，但他觉得当初的付出是值得的。他告诫现场的读者：年轻人要对人生有一个大的规划，作为国家有中国梦，作为家庭有梦，每个人也要有梦，好梦才能成真。我就是一个梦接一个梦，才能慢慢变成现实，但要很努力，也要懂得放弃和调整。“每个人都是西天取经的行者，都要历经九九八十一难，心中都有属于自己的一座灵山，都要努力奋斗进取，不能在关键时刻放弃。”

《西游记》除了本身引人入胜的情节外，还包含了许多耐人寻味的人生智慧，让这部神话小说400多年经久不衰，影响遍及世界。讲座中，六小龄童表示，他在全世界已经开展了上千场的校园演讲，传播中国传统文化是他的另一个理想：希望通过自己点点滴滴的努力，让坚韧不拔的玄奘西行精神，让永不言败、不屈不挠、乐观向上的猴王精神走向世界。同时，他也希望同学们能从自己身边点滴做起，尊重传统文化，守护传统文化。有留学生看过西游记无数遍，对他扮演的孙悟空印象特别深，希望能教几个孙悟空的细节动作，让大家也能现场大快朵颐并且学习一下小技巧。六小龄童在现场重舞金箍棒，一展金猴绝技，并现场教授表演的诀窍。“我，圆梦了。”读者们说道。

广外学生与六小龄童老师合影留念

一本书、一部剧、一行者、一生情、一念一生！六小龄童带我们重温经典，回忆满满！本场活动是广外图书馆“泛书海 栖琅亭”世界读书日活动月中的一项活动，不仅丰富了学校校园文化，让学生更形象地感受了“猴王”精神，也促进师生对经典文化有了更深层次的理解。

编辑： 唐巧燕
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