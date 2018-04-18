留学人员回国创业 环境优化服务便捷

记者从人社部获悉：2017年度我国各类出国留学人员总数达60.84万人，各类留学回国人员总数达48.09万人，创历史新高。人社部有关负责人表示，留学回国人员创业创新环境不断优化。

记者从人社部获悉：2017年度我国各类出国留学人员总数达60.84万人，各类留学回国人员总数达48.09万人，创历史新高。人社部有关负责人表示，留学回国人员创业创新环境不断优化，通过建设平台、开展活动、加大支持，为留学人员回国创业创新提供便利。截至2017年底，全国留学人员创业园351个，比2016年增加4家，其中省部共建创业园49家；入园企业2.3万余家，8.6万名留学回国人员在园创业，比2016年增加0.7万人。2017年技工贸总收入3227亿元，比2016年增加736亿元。

2017年，人社部部署实施创新创业启动支持计划、海外赤子为国服务行动计划等人才项目，共遴选172个项目、团队或个人，资助金额2847万元。全国人力资源社会保障系统吸引各类海外人才回国（来华）服务达4.3万人次，3.3万个项目与人才、资金实现对接。国家“千人计划”服务窗口办理签证、居留、落户等手续900余人次，咨询服务2500余次。中国留学人员回国服务联盟成员单位总数达到117家。