报告称：中国游学市场规模超200亿元人民币

15日在北京发布的《2018中国国际游学行业发展报告》指出，2017年参与国际游学的用户规模在86万人次，2018年参与国际游学的用户或将达到105万人次，并在未来继续呈扩大趋势。

15日在北京发布的《2018中国国际游学行业发展报告》指出，2017年参与国际游学的用户规模在86万人次，2018年参与国际游学的用户或将达到105万人次，并在未来继续呈扩大趋势。

根据2.55万元人民币的一般价格保守估计，2017年市场规模或在219亿元水平。随着用户规模的扩大，未来国际游学市场规模将逐年上升。

中国国际游学参与主体主要包括：自行组织国际游学的各大公立私立学校，市场份额约占70%；教育培训机构/留学中介机构约占10%；旅行社约占9%；专业游学机构约占8%。

调研发现，国际游学行业现有用户家庭以中等收入人群(指月可支配收入在8300元到24000元)为主体。其中，85.2%的家庭月收入在8000元以上，66.8%的家庭月收入在1万元以上。

56.8%用户最近一次的国际游学花费在3万到5万元之间，20.1%的用户花费在2万到3万元之间，16.4%的用户花费在2万元以下，还有6.3%的用户最近一次参加了5万元以上的高端游学服务。

国际游学用户在选择游学项目和课程时，关注因素明显集中于教育的效果实现和学生能力的提升上。其中关注“游学课程效果的实际收获”占47.5%，“是否能明确提高学生的某些能力”占47.2%，“游学内容是否有教育价值”占41.7%。

国际游学目前在中国还处于行业发展的不成熟期，还存在用户持续上涨的需求与产品服务质量参差不齐的矛盾。报告认为，当行业发展到一定阶段，行业联盟的成立，将有助于填补中国国际游学行业监管空白，可借鉴欧美行业规范较为成熟和系统的先例，比如美国夏令营协会自1910年正式开始对夏令营项目进行认证、监管，并逐步形成一套完整的夏令营项目标准。

报告由新东方教育科技集团国际游学推广管理中心联合上海艾瑞市场咨询调研中心发布。报告共收集有效学生家长调研问卷3542份，此外通过电话访谈、邮件访谈等多种方式，与来自全球的国际教育组织及机构进行了沟通。