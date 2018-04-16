软色情令孩子躲无可躲 未成年人网络保护系统难言完善

近日，中国青年报·中青在线记者走访了多位专家，探讨这种网络中“乌烟瘴气”的部分会给孩子带来什么样的影响，家长、社会应该如何保护孩子。

爸妈成功学

软色情十面埋伏 孩子躲无可躲

“我已经数不清是第几次删掉孩子手机里的‘快看’和‘抖音’(漫画和视频App记者注)了。”北京一位小学六年级孩子的妈妈荣女士说。

荣女士不是那种完全禁止孩子接触手机的家长，“网络和手机已经铺天盖地了，禁肯定是禁不住的。”所以荣女士的女儿月月每天总会用手机聊聊天，打打游戏。

不过最近荣女士警惕起来，因为有好几次她都发现女儿夜里躲在被窝里鼓捣手机。通过观察，荣女士发现女儿是跟几个同学在“快看”(手机App)上追一部叫《河神大人求收养》的漫画，这是一部著名的耽美漫画(耽美：文学词语，现多用来表述男性与男性之间的爱情)，“两个男人搂抱在一起的画面实在不适合十一二岁的孩子看。”荣女士说，现在只能采取坚决杜绝的办法，不让女儿的手机里再有这类App。

近段时间，媒体数次曝光了漫画和视频网站的混乱现象，比如一些视频平台热播的“少女妈妈”；还有引起广泛争议的“bilibili”上15岁up主播(视频上传方)“科里斯”引导10岁女孩进行“文爱”，并与女孩母亲引起纷争的事件；再比如，“抖音”上孩子们上传的做着各种怪样子的视频……

一时间“污”烟四起，网络变得乌烟瘴气。

当未成年人卷入“污”度很高的事件时，必定会引起社会的关注，因为孩子往往成为这类事件中的最终受害者。另据中国互联网络信息中心数据显示，截至2016年12月，我国青少年网民(19岁以下)约占全体网民的23.4%，达1.7亿。如此庞大的数字，更应引起警惕。因为这意味着如果没有保护措施，会有更多孩子可能受到不良信息的伤害。

近日，中国青年报·中青在线记者走访了多位专家，探讨这种网络中“乌烟瘴气”的部分会给孩子带来什么样的影响，家长、社会应该如何保护孩子。