第二届粤港澳大湾区大学生创新创业项目对接洽谈活动正式启动

4月13日下午，第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛广东省分赛（以下简称省赛）暨第二届粤港澳大湾区大学生创新创业项目对接洽谈活动（以下简称项目对接活动）正式启动。省教育厅副巡视员邱克楠出席启动仪式，并就赛事活动的推进进行了部署动员。
这次活动的主题为“勇立时代潮头敢闯会创，扎根南粤大地书写人生华章”，活动的目的是深化高等教育综合改革，激发大学生的创造力，培养造就“大众创业、万众创新”的生力军；鼓励广大青年扎根南粤大地了解国情民情，在创新创业中增长智慧才干，在艰苦奋斗中锤炼意志品质，把激昂的青春梦融入伟大的中国梦；搭建大学生创新创业项目与社会投资对接平台，展示高校创新创业教育成果，促进高校创新创业教育，助力粤港澳大湾区创新驱动发展。
据介绍，与往届省赛相比，本次活动有不少新的变化。
一是总体安排更加丰富，主要是“2+4”系列活动。围绕省赛和项目对接活动2个主体活动，本次活动还安排了4项同期活动，包括：“青年红色筑梦之旅”活动，创新创业成果展，高校创新创业教育辅导报告，设置“高校双创板”。
二是举行“青年红色筑梦之旅”活动，参与的范围更大、层次更高、程度更深。为推动创新创业教育与思想政治教育相融合，创新创业实践与乡村振兴战略、精准扶贫脱贫相结合，由广东技术师范学院、广东工业大学、广东外语外贸大学、南方医科大学、华南农业大学等6所高校分别牵头成立了 “十九大宣讲小分队” “科技中国小分队”“幸福中国小分队”“健康中国小分队”“教育中国小分队”“法治中国小分队”等6个小分队。接下来，他们将走进革命老区、贫困地区，接受思想洗礼、学习革命精神、传承红色基因，把高校的智力、技术和项目资源辐射到广大农村地区，推动当地社会经济建设。各高校也结合本校实际制订了“青年红色筑梦之旅”活动方案，每校选择至少2个以上活动项目内容，包括开展乡村振兴和精准扶贫脱贫需求等情况调研、项目对接、政策宣讲、困难帮扶及其他特色活动等。
三是“高校双创板”揭牌，助推创新创业项目落地与成果转化。为配合本次活动，并为大学生创新创业实践与社会资本搭建持续性的对接平台，省教育厅与广东金融高新区股权交易中心有限公司合作，并由其专门设置了“高校双创板”，向高校双创项目提供宣传展示、路演培训、创新成果转化和投融资对接等服务。经过高校推荐和省级遴选，全省有近200个优秀项目进入了板块。
据悉，本届省赛将采用校级初赛、省级复赛、省级决赛三级赛事。通过选拔、推荐与评审，将有120个项目参加8月下旬在吉林大学珠海学院举行的省级决赛。省赛主赛道将设24个金奖、32个银奖、64个铜奖；“青年红色筑梦之旅”活动将设优秀组织高校奖10个和优秀创新创业项目奖若干个、优秀创新创业导师若干名。按照国赛组委会配额，将从中择优遴选项目代表广东参加全国总决赛。
在启动仪式上，邱克楠指出，我省省赛要做到“有广度、有高度、有深度、有温度”，实现“营造氛围、展示成果、助力发展、国赛出彩”目标。他要求各高校，一要高度重视，加强领导。及时成立相应机构，制订工作方案，明确责任分工，统筹抓好大赛和活动组织实施工作。二要加强宣传，激发热情。运用各种宣传媒体发布大赛资讯，推介优质项目和创业团队，营造浓厚的创新创业氛围，最大限度地激发大学生创新创业热情，吸引更多大学生积极报名参赛。三要读懂规则，加强指导。要把最好、最优、最有竞争力、最有可能争金夺银的项目拿出来比拼。四要加强保障，提供支持，为大赛和活动的开展提供良好的保障条件。
本届省赛和项目对接活动，由省教育厅主办，吉林大学珠海学院、中国建设银行股份有限公司广东省分行承办，广东省高等学校毕业生就业促进会、广东金融高新区股权交易中心有限公司，以及香港新一代文化协会、澳门大学等单位共同协办。启动仪式在吉林大学珠海学院音乐厅举行。中央驻香港联络办、中央驻澳门联络办有关负责同志出席启动仪式。全省各高校就业创业工作分管领导和部门负责人、师生代表、投资机构专家、新闻媒体记者等近600人参加了启动仪式。
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