第二届粤港澳大湾区大学生创新创业项目对接洽谈活动正式启动

4月13日下午，第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛广东省分赛暨第二届粤港澳大湾区大学生创新创业项目对接洽谈活动（以下简称项目对接活动）正式启动。省教育厅副巡视员邱克楠出席启动仪式，并就赛事活动的推进进行了部署动员。

4月13日下午，第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛广东省分赛（以下简称省赛）暨第二届粤港澳大湾区大学生创新创业项目对接洽谈活动（以下简称项目对接活动）正式启动。省教育厅副巡视员邱克楠出席启动仪式，并就赛事活动的推进进行了部署动员。

这次活动的主题为“勇立时代潮头敢闯会创，扎根南粤大地书写人生华章”，活动的目的是深化高等教育综合改革，激发大学生的创造力，培养造就“大众创业、万众创新”的生力军；鼓励广大青年扎根南粤大地了解国情民情，在创新创业中增长智慧才干，在艰苦奋斗中锤炼意志品质，把激昂的青春梦融入伟大的中国梦；搭建大学生创新创业项目与社会投资对接平台，展示高校创新创业教育成果，促进高校创新创业教育，助力粤港澳大湾区创新驱动发展。

据介绍，与往届省赛相比，本次活动有不少新的变化。

一是总体安排更加丰富，主要是“2+4”系列活动。围绕省赛和项目对接活动2个主体活动，本次活动还安排了4项同期活动，包括：“青年红色筑梦之旅”活动，创新创业成果展，高校创新创业教育辅导报告，设置“高校双创板”。

二是举行“青年红色筑梦之旅”活动，参与的范围更大、层次更高、程度更深。为推动创新创业教育与思想政治教育相融合，创新创业实践与乡村振兴战略、精准扶贫脱贫相结合，由广东技术师范学院、广东工业大学、广东外语外贸大学、南方医科大学、华南农业大学等6所高校分别牵头成立了 “十九大宣讲小分队” “科技中国小分队”“幸福中国小分队”“健康中国小分队”“教育中国小分队”“法治中国小分队”等6个小分队。接下来，他们将走进革命老区、贫困地区，接受思想洗礼、学习革命精神、传承红色基因，把高校的智力、技术和项目资源辐射到广大农村地区，推动当地社会经济建设。各高校也结合本校实际制订了“青年红色筑梦之旅”活动方案，每校选择至少2个以上活动项目内容，包括开展乡村振兴和精准扶贫脱贫需求等情况调研、项目对接、政策宣讲、困难帮扶及其他特色活动等。

三是“高校双创板”揭牌，助推创新创业项目落地与成果转化。为配合本次活动，并为大学生创新创业实践与社会资本搭建持续性的对接平台，省教育厅与广东金融高新区股权交易中心有限公司合作，并由其专门设置了“高校双创板”，向高校双创项目提供宣传展示、路演培训、创新成果转化和投融资对接等服务。经过高校推荐和省级遴选，全省有近200个优秀项目进入了板块。

据悉，本届省赛将采用校级初赛、省级复赛、省级决赛三级赛事。通过选拔、推荐与评审，将有120个项目参加8月下旬在吉林大学珠海学院举行的省级决赛。省赛主赛道将设24个金奖、32个银奖、64个铜奖；“青年红色筑梦之旅”活动将设优秀组织高校奖10个和优秀创新创业项目奖若干个、优秀创新创业导师若干名。按照国赛组委会配额，将从中择优遴选项目代表广东参加全国总决赛。

在启动仪式上，邱克楠指出，我省省赛要做到“有广度、有高度、有深度、有温度”，实现“营造氛围、展示成果、助力发展、国赛出彩”目标。他要求各高校，一要高度重视，加强领导。及时成立相应机构，制订工作方案，明确责任分工，统筹抓好大赛和活动组织实施工作。二要加强宣传，激发热情。运用各种宣传媒体发布大赛资讯，推介优质项目和创业团队，营造浓厚的创新创业氛围，最大限度地激发大学生创新创业热情，吸引更多大学生积极报名参赛。三要读懂规则，加强指导。要把最好、最优、最有竞争力、最有可能争金夺银的项目拿出来比拼。四要加强保障，提供支持，为大赛和活动的开展提供良好的保障条件。

本届省赛和项目对接活动，由省教育厅主办，吉林大学珠海学院、中国建设银行股份有限公司广东省分行承办，广东省高等学校毕业生就业促进会、广东金融高新区股权交易中心有限公司，以及香港新一代文化协会、澳门大学等单位共同协办。启动仪式在吉林大学珠海学院音乐厅举行。中央驻香港联络办、中央驻澳门联络办有关负责同志出席启动仪式。全省各高校就业创业工作分管领导和部门负责人、师生代表、投资机构专家、新闻媒体记者等近600人参加了启动仪式。