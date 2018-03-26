暨大校友企业家联盟成立，助力商科百年新发展

3月25日,暨南大学校友企业家联盟在暨南大学曾宪梓科学馆正式成立。

3月25日,暨南大学校友企业家联盟在暨南大学曾宪梓科学馆正式成立。暨南大学党委书记林如鹏教授、校长宋献中教授、原校长胡军教授、校董叶惠全、柯荣卿、孔健岷等四百余人参加了本次大会。大会选举了联盟理事会及咨询委员会,为校友企业家联盟的长足深远发展奠定了平台及组织基础。

新联盟:以“产业+平台+基金”的运营模式,助力校友和母校事业发展

凭借悠久的历史底蕴,深厚的学科背景,雄厚的师资,暨南大学培养了万千优秀的企业家,对国家经济社会发展做出了巨大的贡献。

宋献中校长在致辞中充分肯定了校友企业家联盟在助力学校科技成果转化的创新之路上所作出的努力,他希望联盟能继续续弘扬暨南精神,拓展商科特色为商科百年新篇章增光添彩。

林如鹏书记在讲话中对校友企业家联盟的成立表示祝福,并期待联盟就合作共赢、发挥学校优势学术资源和学科资源,关注在校学生和青年校友成长及创新校友组织等方面展开工作。

校友企业家联盟会长叶惠全校董在联盟工作规划中表示,联盟将围绕着“产业+平台+基金”建设模式的开展运作,打造暨大系校友企业家服务和运营平台,以推动暨大校友事业和母校事业健康持续发展为己任,打造全球最具影响力的华商品牌,传播暨南精神,发出暨南好声音。

新篇章:发挥侨校特色,推动科技成果转化

联盟以汇聚暨大系校友企业家,发挥暨大侨校品牌特色,整合学校教育、科技、校友资源,发挥海内外校友企业家的智慧和能量,服务“一带一路”、粤港澳大湾区等国家战略,构建全球暨南商业价值链为使命,以促进校友事业发展支持母校成果转化及各项事业的建设和发展为宗旨。

成立大会上,暨南大学原校长胡军教授做了《当代企业家精神》的主题演讲,暨大96届企业管理专业校友、广东中科创投CEO谢勇做了《如如何在资本市场新时代进行高质量的投资》的主题演讲。他们从专业角度,为企业家联盟的成立给予了启发和建议。

作为项目代表,四个高尖端生物医药项目召开发布会,进行了现场路演。通过共享优质项目,借助校友基金的桥梁,服务优秀学科成果转化,实现学校科研专家、创业者与优秀社会资本更为顺畅的对接,以“暨南校友圈”带动“产学研生态圈”,推进一流学科的建设。

据介绍，今后校友企业家联盟将会引入更多优质项目,以校友资本等方式运营校友基金,盘活校友资源,促进校友事业发展。同时,基金部分收益捐赠母校,推动动学校各项事业持续发展。以“立足于暨大、发扬于暨大、回馈于暨大”为出发点,弘扬暨南精神,拓展商科特色,为商科新百年担当历史使命,开启时代新篇章。

新百年:始有暨南,便有商科

“始有暨南,便有商科”。2018年,是暨南大学商科成立一百周年。作为华侨最高学府,暨南大学自建校以来,三伏三起,五次播迁,沧桑岁月中商科教育却一直延续,从未间断。

百年商科的历史上,暨南名师荟萃,人才辈出,他们为铸造暨南商科百年品牌,传承华商精神作出了重要贡献。著名经济学家马寅初、王亚南、杰出会计学家潘序伦、杨汝梅,以及周宪文、孙仁怀、卓如、张恒遇、蔡馥生、张元元、赵元浩、黄德鸿、云冠平等名师都曾在暨大任教,为暨南商科发展作出了卓越的贡献。

记者了解到，现今暨大商科在学科建设上,学科门类齐全,科研力量雄厚,教学特色突出,拥有两个国家级重点学科:金融学、产业经济,4个博土授权一级学科。在学校高水平大学和“双一流”大学建设推动下,以经济学、管理学为代表的商科取得了跨越式发展。