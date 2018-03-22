小燕子，穿花衣——儿歌经典何以不朽？

“小燕子，穿花衣，年年春天来这里……”简单优美的曲调、溢满童趣的生活场景，这首脍炙人口的儿歌打开了一代又一代人的记忆闸门。

“小燕子，穿花衣，年年春天来这里……”简单优美的曲调、溢满童趣的生活场景，这首脍炙人口的儿歌打开了一代又一代人的记忆闸门。

1955年5月，在湖北大冶师范学校（今湖北理工学院）教书的王路，因眼疾住院治疗。躺在病床上的他，忽见窗外燕子飞过，想起儿童节将至，当即伏案写下几首童诗，其中就包括《小燕子》。诗作在《长江文艺》刊发后，被著名作曲家王云阶发现，二人千里鸿雁传书，共同创作了电影《护士日记》的主题曲《小燕子》，经演员王丹凤在片中深情一唱，“小燕子”从此飞入千家万户。

但是，灵感的背后，其实是生活里的千锤百炼。王路1922年出生于河南确山县，辗转奔波大半生，黄石成为其一生中工作时间最长、最留恋的地方。在这里，他与爱人先后抚育三只“小燕子”。

“每当旋律响起，泪水就会不由自主流下来，父亲的教诲即刻回荡在脑海中。”王路的大女儿王端履回忆，“晚上吃完饭，爸爸念诗，我和弟弟在一旁背乘法口诀，听多了，我们也自然记住了。”

“小时候家里房梁上每年春天都会有燕子来筑巢。”黄石市文联名誉主席李维平生于20世纪50年代，“我是听着这首儿歌长大的，现在听5岁的孙子唱起来，还非常亲切，满是童年的味道。”

在成都“80后“沈科心里，能够承载自己童年记忆的，就是那首耳熟能详的《王婆婆卖茶》。“王婆婆，在卖茶，三个观音来吃茶。后花园，三匹马，两个童儿打一打……”歌词勾连一串串童年回忆。

在李维平看来，儿歌经典经久不衰的原因，除了创作者深厚的生活积淀和感悟，还在于旋律的流畅明快，以及契合时代的内容创新。“《小燕子》歌词里有‘今年这里更美丽，我们盖起了大工厂，装上了新机器，欢迎你，长期住在这里’这样的内容，这与当时正在进行的‘一五’建设背景相契合，儿歌唱出了那个热火朝天的建设时代和人们对未来幸福生活的向往，听了以后会让人鼓起对未来的信心。”

不过，在流行文化的强势冲击下，儿歌的传承也面临尴尬：一方面是传统儿歌趣味芜杂，需要甄别；一方面是新创作的儿歌能唱响的不多，对孩子们的吸引力、影响力偏弱。

经典如何保持活力？四川省社科院文艺所所长艾莲认为，儿歌是中华民族优秀传统文化的一部分，既要珍惜，更要创新。

不少学校在儿歌创新方面做出新探索。在世界儿歌日到来之际，记者来到成都市武侯区四川音乐学院附属实验小学，发现5年级的近50名孩子正在练习《杜甫在成都》。根据儿歌中所描述的情节，孩子们可以充分发挥自己的想象力，增加不少肢体动作。孩子们说，特别喜欢哼唱这种由诗歌、历史故事改编而成的儿歌，“很轻松，感觉唱着唱着，把作业也完成了”。

四川省社会科学院文艺所所长艾莲认为，创新是经典永葆活力的重要途径。把儿歌融入课堂教学，老师有意在课前将故事、诗词改编成朗朗上口的儿歌，再让孩子们充分参与“二次创作”，不知不觉中，经典就会在一颗颗幼小的心灵里生根发芽，悄然生长。（记者叶含勇、王妍、罗鑫、许茹）