2018广东教育蓝皮书发布

2018年全省教育系统在省委、省政府坚强领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，全面加强教育系统党的建设，以教育“争先进、当标兵、建高地”为主线，深化教育体制机制改革，加快教育现代化，推动教育事业迈上新台阶。

3月12日，2018年全省教育科研工作会议暨教育研究联盟论坛在广州召开。会上发布了广东教育蓝皮书——《广东教育改革发展研究报告（2018）》。

蓝皮书认为，2018年全省教育系统在省委、省政府坚强领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，全面加强教育系统党的建设，以教育“争先进、当标兵、建高地”为主线，深化教育体制机制改革，加快教育现代化，推动教育事业迈上新台阶。

蓝皮书显示，截至2018年1月，全省教育强镇、教育强县（市、区）、教育强市覆盖率均达100%；教育“争先”顺利推进，珠三角地区的广东省推进教育现代化先进县（市、区）和先进市覆盖率分别为100%和89%；全省规范化幼儿园占比74.57%；公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比74.50%；义务教育标准化学校比例提高到97.40%；全省普通高中省一级学校占比48%。全省459所中等职业学校中，国重、省重学校的比例达46.8%。省财政安排专项资金支持18所高职院校建设一流高职院校。全省高水平大学、高水平理工科大学建设高校入围ESI全球排名前1%的学科数量增速明显加快，截至2018年1月，全省高校已有60个学科入围ESI全球排名前1%，比2015年1月增加25个，增长71%；11所高校入选四大国际权威排行榜，位居全国第四；290个学科入选上海软科公布的中国最好学科排名，位居全国第四。粤港澳台教育交流合作深入发展，粤港澳高校联合实验室项目创新设立；粤港澳姊妹学校数占全国60%；在广东高校就读的港澳台侨学生1.2万人，占全国总规模50%；在广东中小学就读的港澳台学生超过8.8万人，港澳台人士子女在广东读书问题得到较好解决。

2018广东教育蓝皮书分“代总序”、“各级各类教育研究”、“教育评估研究”、“教育宣传出版研究”、“教育改革个案研究”五个部分，共有30篇研究报告。