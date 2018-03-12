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“给学生减负”为何牵动人心

2018-03-12 09:01 来源：人民日报
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　　减的是负，提出的却是一个教育改革的大命题，需要更加全面、综合、系统的制度安排。

　　今年的政府工作报告中，一件小事引来不少家长关注，那就是“着力解决中小学生课外负担重”的表述。而去年年底召开的中央经济工作会议，更将这一问题列为非补不可的“民生短板”。中小学生的书包，为何成了如此“高层级”的议题？

　　书山题海、死记硬背、拖堂加课的教育方式，饱受诟病，事实上，减负的要求也由来已久。早在1955年，教育部就下发过《关于减轻中小学校学生过重负担的指示》；1990年的《学校卫生工作条例》，还规定小学生在校学习时间不超过6小时。近年来，国家也多次出台“减负令”，其规格之高，措施之细，让人印象深刻。

　　刚刚过去的寒假，“影子教育”成了一个热词，说的是校外培训机构的不断扩张。不仅是寒假，孩子们其他的很多课余时间，也交给了补习机构，“负担越减越重，睡眠越喊越少”的情况普遍存在。一些地方甚至出现了“公立学校、补习机构沆瀣一气”“不报课外班就听不到完整知识点”的乱象，扰乱了正常的教学秩序。当然，这也增加了家庭开支，有家长甚至发出“月薪3万，竟撑不起孩子的一个暑假”的感慨。

　　在今年两会“部长通道”上，教育部部长陈宝生接受采访时，回应的第一个问题就是与减负有关的“三点半”现象。孩子三点半放学，本是为了减负，不过家长却要五点半六点才下班，当中两个多小时成了“空窗期”，给孩子的福利成了家庭的压力。一篇名为《请不要给我的孩子减负》的网文提出，凡此种种的减负方式，反而把孩子的教育交给了社会，让家长陷入课外培训的“军备竞赛”。家长既希望孩子快乐成长，又期盼孩子“题名金榜”；既焦虑在考试中能否出人头地，还关切是否有一技之长。这也从另一个角度折射减负的困境：减负要真减下去，可能还需要更加全面、综合、系统的制度安排。

　　应该说，目前，考试仍然是教育的指挥棒，指挥棒指向哪里，整个社会的资源调度就会朝向哪里。要减负，还应克服“头疼医头脚疼医脚”的策略，形成全面可行的长效机制。说到底，要从源头上建立多元评价体系，杜绝减课时不减考试的表面文章；要“调结构”，着眼综合素质、调整课程大纲，也要“提质量”，减少机械重复，激发学生兴趣；要疏通机制的阻碍，也要堵住课外培训恶性竞争的漏洞……总之，教育应着眼于人的全面发展，切莫把减负这一手段当做根本目的。

　　从这个角度看，也就理解了为什么政府工作报告会关注给中小学生减负。可以说，减的是负，提出的却是一个教育改革的大命题。出台文件、落实措施，都相对容易，但在现实土壤与利益格局中，谋定全局的策略，摆正各方的角色，却有大量工作需要持续不断地推进。给孩子们“减负”，应该是一致的认识；素质教育，更是共同的期望。将招录制度的改革做足，将教育资源均衡化做实，才能真正让孩子们的童年丰富多彩。

　　有委员说，“减负是一个系统工程”。的确，教育中的各方，都不能置身事外。家长的心态要更平和，学校的方法要更优化，辅导机构的组织应更有序，特别是教育部门要有大作为。只有各方相互理解共同给力，才能撑起孩子更美好的未来。

编辑： 唐巧燕
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