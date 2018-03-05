广州小学作业原则不超1小时 九点半写不完可与老师沟通

有些孩子写作业到深夜，到哪儿荡起双桨呢？那么在广州，中小学生作业多不多呢？减负如何破题？校外培训如何不成为孩子的“增压器”？记者多方采访了学生、家长、老师以及教育专家。

广州小学作业原则不超1小时

小学校长：九点半写不完家长可与老师沟通

3日，在全国政协十三届一次会议新闻发布会上，大会新闻发言人王国庆在被问到中小学生减负的问题时谈到，我们国家中小学生每天课外写作业的时间是2.82小时，时长已经超过全球平均水平的将近3倍。有些孩子写作业到深夜，到哪儿荡起双桨呢？那么在广州，中小学生作业多不多呢？减负如何破题？校外培训如何不成为孩子的“增压器”？记者多方采访了学生、家长、老师以及教育专家。