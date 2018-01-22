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2021年东莞中考如何改革？我们为你总结出9大变化

2018-01-22 09:14 来源：南方网 王慧 陈琬莹 陈启亮 冯文美 孙俊杰
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　　2018年东莞将进入中考改革时间，市教育局称，这是近年来中考改革力度最大的一次，引起了社会各界的高度关注。

　　目前，改革仍在酝酿阶段，具体政策将从2018年秋季入学的初中一年级新生开始实施，现在的初中一二三年级学生仍执行原来中考方案。

　　东莞中考怎么改革？如何录取？学生和家长该如何应对？

　　1月21日，东莞市教育局联合南方日报、南方+客户端举行了一场针对中考改革的大家谈互动活动，让大家充分了解和讨论东莞中考新政方向。

　　9大变化总结改革设想

　　变化一：新增音乐、美术、理化生实验操作3个考试科目

　　根据设想，在语文、数学、外语、道德与法治、历史、地理、物理、化学、生物、体育与健康、信息技术共11科原有考试科目上，新增音乐、美术、理化生实验操作共3个考试科目。

　　变化二：5个科目考试由东莞市教育局命题

　　语文、数学、外语、道德与法治、历史、地理、物理、化学和生物等9个科目的考试内容以省教育考试院编印的各学科学业考试大纲为依据，采用省教育考试院统一命题的试卷，由东莞组织实施。体育与健康、音乐、美术、信息技术、理化生实验操作等5个科目考试由市教育局确定考试内容，并由市命题及组织实施。

　　变化三：新增实践考察、现场实验操作等多种考试方式

　　各科考试结合学科特点，以笔试为主，探索现场测试、口试、实践考察、现场实验操作、计算机辅助测试等多种方式。

　　理化生实验操作考试怎么考呢？很多家长可能有疑惑。据东莞市教育局基础教育与信息化科科长罗桂森介绍，依据义务教育物理、化学、生物课程标准，以课程标准列出的必做实验为考试内容。全市统一命题、统一制定评分标准。每年将提前在3月份公布当年的实验操作试题，同时公布当年考试所需的实验器材目录。考试安排在每年5月中下旬。考试时，每名考生随机抽取物理、化学、生物其中一科的一套试题进行实验操作考试。考试过程中采用专门考试系统进行考务管理和全程摄像。

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编辑： 唐巧燕
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