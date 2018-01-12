南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 粤信用 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>编辑推荐

劳务派遣协议里该有啥？最全解答在这里

2018-01-12 08:54 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　同学们在找工作的过程中，常常能看到“劳务派遣”这个词。劳务派遣协议里该有啥？劳务派遣单位有何义务？签订劳务派遣协议要注意些什么？小编为大家整理了关于劳务派遣的相关知识，希望能对同学们找工作有所帮助！

　　劳务派遣暂行规定适用范围

　　劳务派遣单位经营劳务派遣业务，企业使用被派遣劳动者，适用劳务派遣暂行规定。依法成立的会计师事务所、律师事务所等合伙组织和基金会以及民办非企业单位等组织使用被派遣劳动者，依照劳务派遣暂行规定执行。

1 2 3 ... 6 下一页

编辑： 唐巧燕
相关新闻
编辑推荐

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
去年广东的钱花在哪？超70%投入保障和改善…
广州天空昨现“半天半云”奇景 气象台这样…
从今天起，请大家叫东莞“新一线城市”！_…
今年广州要这样干！一图读懂广州政府工作…
广州市十五届人大三次会议开幕 政府工作报…
【广东教育现代化①】 清远为何计划5年投4…
快看！广州市政府工作报告释放十大发展信…
“广东蓝”获认可 粤空气质量连续三年全面…
板蓝根能否抗流感病毒？专家：消费者勿过…
开放是什么？来看看记者眼里的“开放惠州…
推荐

2018年，广州将要这样干！

据说这才是南方大户人家！史上最壕阳台，全国网友笑喷了

小情侣家中起火，熏成黑炭也要来一波自拍！这心态满分了

安卓系统曝致命漏洞：别人可以拿自己的手机偷刷你的钱

男子喝酒后坐在副驾没开车，也被追究刑责！原因是……

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235