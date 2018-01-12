劳务派遣协议里该有啥？最全解答在这里

同学们在找工作的过程中，常常能看到“劳务派遣”这个词。劳务派遣协议里该有啥？劳务派遣单位有何义务？签订劳务派遣协议要注意些什么？小编为大家整理了关于劳务派遣的相关知识。

同学们在找工作的过程中，常常能看到“劳务派遣”这个词。劳务派遣协议里该有啥？劳务派遣单位有何义务？签订劳务派遣协议要注意些什么？小编为大家整理了关于劳务派遣的相关知识，希望能对同学们找工作有所帮助！

劳务派遣暂行规定适用范围

劳务派遣单位经营劳务派遣业务，企业使用被派遣劳动者，适用劳务派遣暂行规定。依法成立的会计师事务所、律师事务所等合伙组织和基金会以及民办非企业单位等组织使用被派遣劳动者，依照劳务派遣暂行规定执行。