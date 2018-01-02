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考研：招生越多压力越大的背后

2018-01-02 14:22 来源：中国青年报
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　　又一年的考研大幕开启，无数大学生走进考场，准备通过这两天的考试踏上人生的下一段旅程。据统计，2018年，高校毕业生达到820万人，创历史最高纪录，就业成为报考的最主要动因。继2017年硕士研究生报名人数高涨之后，2018年硕士研究生报名人数继续高涨。考生中，往届生增幅超过应届生。

　　往届生读研比例上升 “二战”只为圆梦

　　不久前，中国教育在线联合微博教育发布的《2018年全国研究生招生数据调查报告》（以下简称《报告》）显示，2017年在职研究生首次纳入统考，致考研报名人数大增，达到201万人，增幅超过13%，已连续两年上涨。从2018年的各省数据看，研究生报名人数继续高涨。考生中，往届生报名增幅超过应届生。

　　胡安琪就是一名往届生，她是湖北大学新闻传播学院2017届的毕业生。去年年底，她以11分之差未能如愿考上自己的理想院校——中国人民大学。毕业之后，她没有选择工作，而是在休整一段时间之后准备继续考研。

　　“从本科时期接触学年论文和毕业论文时候，我就对学术研究有了浓厚的兴趣，大三的时候，我把考研当作自己的未来目标。中国人民大学位于北京，有着全国顶尖的新闻学科，非常适合我的发展。”胡安琪说。

　　作为连续两年考研的学生，胡安琪感觉今年考研的人比去年多了许多。“去年考研的时候，图书馆还能找到空座位来复习，而今年如果不是早上很早起去占座，几乎没有多余的座位”。

　　河南大学文物与博物馆学专业的大四学生许诺表示：“今年我身边本专业的同学除了一位决定报考公务员外，全部决定考研，这可能是文博考古专业的特殊之处。从与其他专业同学的接触上看，很多人都对现有学历不满意，我也遇到了很多二战、三战的学长学姐，所以我感觉今年考研的人数应该是更多了。”

　　《报告》显示，近年来，硕士研究生招生规模不断增长，从2007年36.1万，迅速增长至2016年59万，增长比例达到63.6%。全国硕士研究生的报考竞争度、录取难度整体呈下降趋势，到2016年达到3∶1。从招生上来看，工学招生比例最大，占36%。与此相对应的是，高校专业的报录比数据，工学类报录比相对较低，而管理类、经济类等专业报录比相对较高。

　　相比起来，胡安琪选择报考的志愿竞争压力很大，据她介绍，中国人民大学新闻专业的报录比大致为25∶1，而今年肯定会更难。但她说：“如果不再给自己努力一次的机会，我会后悔一辈子。”

　　事实上，“今年肯定会更难”已经成为了不少备考同学的共识。“今年，身边的同学80%以上都选择考研，感觉今年考研的人数肯定比往年增加了很多。”林楠是北京农学院的大四学生，准备考中国社科院社会工作专业研究生的他认为，这两年社科院的录取分数越来越高。

编辑： 唐巧燕
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