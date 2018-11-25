第二届珠江艾茉森数码钢琴国际大赛总决赛圆满收官

11月24日，第二届珠江艾茉森数码钢琴国际大赛总决赛暨颁奖典礼和群星钢琴音乐会在星海音乐学院揭开战幕。来自全国各省份、直辖市和自治区等30个赛区、香港、澳门特别行政区赛区、台湾赛区和5个海外赛区共百名选手进入总决赛。

南方网讯（记者/唐巧燕 杨智明）11月24日，第二届珠江艾茉森数码钢琴国际大赛总决赛暨颁奖典礼和群星钢琴音乐会在星海音乐学院揭开战幕。来自全国各省份、直辖市和自治区等30个赛区、香港、澳门特别行政区赛区、台湾赛区和5个海外赛区共百名选手进入总决赛。

据悉，这是自2016年第一届数码钢琴演艺大赛后，“数码乐器第一股”——珠江艾茉森再一次打造的重磅国际数码钢琴演艺赛事。大赛由广东省音乐家协会、珠江钢琴集团、广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司联合主办，为了保证赛事评审的专业、权威，主办方邀请了国内知名的音乐人担当评委。

突破传统钢琴 用数码演绎自我

与目前其他钢琴大赛不同，珠江艾茉森数码钢琴国际大赛突破传统钢琴艺术，不仅注重弹奏技术，还注重全面发掘和展示选手综合才艺，选手们在曲目中可以加入自己创作的元素，形式多样，包括自弹自唱、演奏流行歌曲、合作弹唱、搭配其他乐器等等，在大众化的艺术中寻找出与众不同的，带有自己特色的表演形式。

据珠江艾茉森总经理刘春清先生介绍：珠江艾茉森数码钢琴不同于传统原声钢琴的单一音色、单一演奏形式，具备许多“数码”的特有功能。数百种乐器音色、音效，丰富多彩的节奏风格和乐队伴奏，集三角钢琴、家庭音响、MIDI 键盘、吉他音箱、GM 标准音源为一身，真正的实现了钢琴传统技术与现代高科技的结合。

记者了解到，本次大赛使用的是珠江艾茉森出产的九尺大三角钢琴，音色还原度高，可以去杂音，现场感震撼。选手可以充分利用艾茉森数码钢琴的“独门武器”进行创作、改编、表演和演艺。此外，珠江艾茉森数码钢琴趣味性强，可以选择不同风格，了解不同国家的音乐，非常适合学习使用；新推出的产品品类丰富，有适合卡拉OK、家庭、专业级别使用的。

总决赛使用视频公开抽签

为了保证赛事公平、公正、公开，此次比赛，珠江艾茉森数码钢琴大赛组委会通过大转盘转动字母排序的方式，进行了晋级选手的分组及出场顺序抽签和比赛时间。据记者走访得知，上午9：00-12：00，下午14：30-17：30为总决赛比赛时间。总决赛结束，大赛主办方在18:00-18:30公布最终比赛成绩。

海选地区覆盖北美亚澳 表演形式多样化

不同于首届大赛，2018年第二届大赛亮点在于规模更大，覆盖人群更广，海选地区不仅是全国各省和港澳行政区，还有延伸到了海外国家和地区，包括澳大利亚、美国、加拿大等，不限定钢琴曲目与表演形式让选手的发挥更具有自由度。

“珠江艾茉森数码钢琴大赛一届比一届完善规范，影响力不断增强，延伸至海外国家和地区；从选手情况来看，年龄跨度大，状态总体不错。”广东省音乐家协会专职副主席、秘书长金旭庚谈到， 因为数码钢琴有别于传统钢琴，可以调整程序，配合现场演奏，显得新颖，表演形式多样，虽处于推广阶段，但前景广阔。据广东情况而言，目前，选择弹奏数码钢琴的爱好者，主要来自广州。未来，广东省音乐家协会会考虑组织相关的学习培训，形成更广泛的学习氛围。本次大赛对促进数码钢琴的推广有很强的助力。

珠江艾茉森刘春清总经理表示，珠江艾茉森也会继续为满足大众化的数字音乐需求做出自己更大的贡献，对于选手和珠江艾茉森而言，比赛虽然结束，但她又是一个新的起点，音乐精神世界的探索永远也不会停止。