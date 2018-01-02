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考生必读：提高中考作文写作水平的技巧

2018-01-02 14:14 来源：南方网
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　　新一轮中考复习备考周期正式开始，中考网为各位初三考生整理了各学科的复习攻略，主要包括中考必考点、中考常考知识点、各科复习方法、考试答题技巧等内容，帮助各位考生梳理知识脉络，理清做题思路，希望各位考生可以在考试中取得优异成绩！下面是《2018考生必读：提高中考作文写作水平的技巧》，仅供参考！

　　由于家长不了解孩子的实际情况，作文指导无法做到有的放矢，孩子胡编乱造，被动应付，必然产生厌烦情绪。要克服目前普遍存在的，孩子怕作文，家长有劲使不上的状况，对孩子作文水平的正确认识是一个前提。

　　孩子说作文难，归纳起来不外乎两点：

　　一是难在写作时不知道该写些什么

　　二是难在作文不知道该怎么写

　　究其原因主要有三方面：

　　一、积累不多

　　是生活积累受其年龄限制，不够丰富;

　　二、内容空洞

　　受其知识基储阅读量的限制，文章内容干瘪，缺乏知识性和趣味性;

　　三、缺乏理性

　　是受其表情达意的能力及写作方法掌握较少的制约，使文章缺乏条理性。

　　因此，我们家长必须改变，“讲”作文、“教”作文的做法，把解决作文题材作为突破口，把克服畏难情绪作为前提，把培养孩子的主动意识作为主线，从而全面提高作文水平。

　　阅读是写作的基础，养成良好的阅读习惯，积累更多的语言材料语文学科不像自然学科那样严密，它始终离不开由量变到质变的过程。现代著名作家巴金对于背诵记忆的积累作用谈得十分直接，他说：“现在有多篇文章储蓄在我的脑海里了。虽然我对其中任何一篇都没有很好地研究过，但这么多的具体东西最少可以使我明白所谓‘文章’究竟是怎么回事。”这便是积累的很好体现，孩子的阅读积累也是同样的道理：读得多了，自然就会从各个方面得到提高。

　　阅读包括两方面：

　　一是阅读语文课本上的文章

　　语文课本的文章是家长对孩子进行语文基本功训练的例子，要想使孩子学到更多的知识，并使其转化为能力，就必须加大阅读量。

　　二是阅读课本以外好的文章

　　古人云：“读书破万卷，下笔如有神”。可见阅读与写作的关系是密切的。

　　阅读应养成良好的习惯：

　　一是要把文章读懂乃至读熟，要明白作者是怎样运用语言文字来表达中心的，切忌走马观花，囫囵吞枣。读后应能记住文章的内容，知道其大概的意思。

　　二是要养成“不动笔墨不读书”的习惯。读书时，不仅要善于把那些生动、优美的词语和精彩感人的片段摘录下来，还要勤于读书写心得等。只有引导孩子多读书，才能帮助孩子积累更多的语言材料。

　　叶圣陶先生说“生活犹如泉源，文章犹如溪水，泉源丰盛而不枯竭，溪水自然活泼地流个不停歇。叶老的话形象地说明了生活与作文的关系。我们要抓好作文训练这个“流”，就必须同时抓好生活这个“源”，家长应该沟通课堂内外，充分利用学校，家庭和社区等教育资源，开展综合性学习活动，拓宽孩子的学习空间，增加孩子语文实践的机会。所以教学中应积极引导孩子多参加一些社会实践活动，或引导孩子把目光投向现实生活，开发和利用各种课内外教学资源，让孩子阅读社会这本“无字之书”，并让孩子养成写日记写心得的习惯，做生活中的有心人，这样有了充足的“源”，自然就有取之不尽用之不竭的“清水”和“活水”了。

　　来源 中考网

编辑： 唐巧燕
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