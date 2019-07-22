寻访“暨南精神传承人”社会实践服务团赴上海、杭州采访、调研

7月13日至19日，由暨南大学党委宣传部组织的寻访“暨南精神传承人”社会实践服务团师生从广州市暨南大学石牌校区出发，前往上海、杭州。

7月13日至19日，由暨南大学党委宣传部组织的寻访“暨南精神传承人”社会实践服务团师生从广州市暨南大学石牌校区出发，前往上海、杭州。活动围绕高等教育承载文化传播时代使命，开展了以“暨南精神传承”为主题的寻访、调研。此外，还赴上海市档案馆、浙江省档案馆、上海静安区档案馆等查询暨南在上海、福建办学时的资料。期间，团队成员还在采访之余来到中共一大旧址，主动接受“不忘使命、牢记初心”的教育。

寻访“暨南精神传承人”社会实践服务团师生出发前往上海、杭州

在上海、杭州的4天半时间里，团队共采访了24位校友；拍摄了暨南在上海真如、上海孤岛、上海宝山办学时期的办学旧址，了解了上海校友会为保护这些旧址做出的努力；查阅了大量暨南在上海、福建办学时的文献资料。

此次采访的校友中，既有解放前暨南在上海真如、上海租界、福建建阳、上海宝山办学时期的校领导后人或校友，如暨南大学老校长何炳松的外孙赵纪松、复旦大学经济学院原院长伍柏麟、上海市南市区委党校校长李哲寅等，也有1958年暨南在广州重建复办后的校友，如1961年入学的上海校友会前会长徐名亮会长、1985年入学的上海校友会现任会长邱克等。也有近年来在暨大读书的新生力量，如在阿里巴巴工作的贺佳、热心公益事业的淡松松等。带队的苏运生老师说：“采访对象跨越了暨南大学办学的各个时期，形成了传承暨南精神的完整链条。”

在采访对象中，杨葆生、伍柏麟、杨耀宗、朱可常、王维德、李哲寅、马孝敏、刘以申、汪用时等老校友都已90多岁或接近百岁，杨竹林、龙凤超老校友都已年过百岁。上海校友会的前任会长、年已80岁的徐名亮老校友，暨南大学老校长何炳松的外孙、年已70岁的赵继松老师专门全程陪同拍摄暨南的上海旧址、并做了详细讲解。

带队的苏运生老师正在采访暨南校友

赵纪松是何炳松校长的外孙，他的母亲何淑馨也是暨南校友。尽管他未曾在暨南大学求学，但对外公和母亲与暨南的故事如数家珍。何炳松在暨南最颠沛流离、命运多舛的岁月里担任暨南校长，当时的暨南大学被誉为“东南民主堡垒”。何炳松见证了真如时期的辉煌，也是郑振铎先生笔下东方的《最后一课》的主角，他带领暨南师生一路徒步南下到福建建阳继续办学，同时兼任东南联合大学筹委会主任。如今，暨南大学《最后一课》的校址，位于上海静安区康定路528号，当这里面临被拆迁的危险时，他的外甥赵继松将信息传播至网络，联合上海校友会一同写信至相关政府单位挽救该旧址。赵纪松是个理工科出身，但是退休后，延承外公衣钵，积极投入传承和弘扬中华传统文化，亲自动手在社区建设文化长廊，传播中华文化。

采访团采访的校友中有些人见证了福建建阳办学的历程。有些人参与了广州重建。有些人在阿里巴巴这样的公司工作成为新时代的暨南力量。李哲寅因为原本是个两耳不闻窗外事的学霸，1947年在党组织的鼓励下成为了家事国事天下事事事关心的老革命，他说：“在暨南，他成为了一名革命者。”汪用时见证了福建建阳办学的暨南足迹，此后一生献身教育事业。

作为采访团成员的彭淑茵说：“对老学长们来说，暨南精神深耕在他们心中，言语已无法简单描述那个时代的暨南精神，暨南精神已渗透他们的血液，融入骨髓，体现在日常的每一个行动。”采访团成员陈思蓝说起体会，“暨南人是有根的，亦是背负着历史重任的。暨南大学有今天的辉煌，是前辈们从艰苦奋斗中维护下来的，时光会把先贤们带离历史舞台，却无法带走他们身上流动着的暨南精神。作为一个后辈，一个在读的暨南学子，我为前辈们感到骄傲的同时，也深感责任的重大，前辈们努力保护下来的暨南大学牌坊不应该丢在我们的手里，我们必须继承暨南精神，擦亮暨南大学的金字招牌。”

团队活动期间推出的第一条抖音作品《你们知道这块石碑在哪儿吗？不在广东噢！》，在两小时内点击便超过了50万。

寻访“暨南精神传承人”团队成员与暨南校友合影

谈起此次活动的缘起，带队的苏运生老师说，2016年，暨南110年校庆时，学校与《南方日报》联合发起了“寻访世界暨南人，讲述家国好故事”的全媒体策划，我深度参与了此次寻访。在南京、上海和杭州采访期间，发现这三个地方有很多暨南的老校友，有的已经100多岁了。他们是那个时期的暨南、乃至那个时代的亲历者、见证者和参与人。我们这次去溯源、希望通过采访报道、口述历史、同时查阅档案等形式，寻觅、梳理一脉相承的暨南精神，并通过全媒体形式展示暨南、宣传暨南精神。我参加此次活动，也是克服了家庭、学习、工作等各方面的困难。在采访中，师生同吃、同住、同采访，团队成员每天晚上都工作到一两点钟，第二天一早八点继续去采访工作，大家用实际行动宣传暨南精神、也践行暨南精神。

寻访“暨南精神传承人”社会实践服务团是暨南大学2019年“党徽伴我行”暨南大学大学生暑期“三下乡”社会实践团队中的一支。今年，暨南大学党委以“青春心向党•建功新时代”为主题，组织开展“党徽伴我行”暑期“三下乡”社会实践活动，共组织85支校级重点团队，并从中筛选50支“声教四海”党员先锋团队奔赴各地，开展精准扶贫、教育关爱、医疗卫生、科技支农、文化宣传、理论宣讲等形式多样的社会实践活动。

寻访“暨南精神传承人”团队成员与赵纪松先生、上海校友会前任会长徐名亮校友于暨南大学上海真如时期旧址前合影