教育部：力争3到5年基本普及全国中小学影视教育

记者从中国教育部官网获悉，教育部、中央宣传部近日联合印发了《关于加强中小学影视教育的指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见》指出，要把影视教育作为中小学德育、美育等工作的重要内容，力争用3到5年时间基本普及全国中小学影视教育。

记者从中国教育部官网获悉，教育部、中央宣传部近日联合印发了《关于加强中小学影视教育的指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见》指出，要把影视教育作为中小学德育、美育等工作的重要内容，力争用3到5年时间基本普及全国中小学影视教育。

《指导意见》指出，长期以来，中国一批优秀的经典影片影响和感染了一代又一代人，激励青少年学习英雄人物、先进人物和美好事物，在学习生活中养成好的思想品德追求。利用优秀影片开展中小学生影视教育，是加强中小学生社会主义核心价值观教育的时代需要，是落实立德树人根本任务的有效途径，是丰富中小学育人手段的重要举措。

《指导意见》提出，力争用3到5年时间，全国中小学影视教育基本普及，形式多样、资源丰富、常态开展的中小学影视教育工作机制基本建立，中小学生影视教育活动时间得到切实落实，适合中小学生观看的优秀影片得到充分保障，学校、青少年校外活动场所和社会观影资源得到有效利用，形成中小学影视教育的浓厚氛围。

《指导意见》强调，各地教育行政部门要会同宣传部门加强对中小学影视教育工作指导，把影视教育作为中小学德育、美育等工作的重要内容，纳入学校教育教学计划。宣传部门要积极实施中小学生观影普惠计划，推动当地影片放映机构创造条件为城市中小学生开设电影专场，精心组织观影活动。

《指导意见》要求，中小学校要积极开展校园影视教育活动，营造浓厚校园影视文化氛围，让中小学生在看电影、评电影、拍电影、演电影中收获体会和成长。要教育引导学生深入学习影视作品中的英雄人物、先进人物和美好事物，正确看待影视从业人员，不盲目追星。