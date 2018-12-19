10000个学生给广州104所高中打分，这些学校被点赞

“发展素质教育，推进教育公平”，“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”，党的十九大报告为我国教育事业发展指明了方向。

“发展素质教育，推进教育公平”，“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”，党的十九大报告为我国教育事业发展指明了方向。

那么，什么是有质量的教育，又该怎样评价教育质量？南方都市报大数据研究院、南都教育联盟通过问卷调查的途经，采取学生打分评价的方式，第二年推出《广州高中教育质量在校学生认同榜2018》，试图去了解学生对学校教育质量的感受，去发现学校在促进学生素质全面发展方面的经验、特色及不足，希望能为教育部门和学校的教育质量提升工作提供有价值参考。

5大指标“自评”，回收超一万份问卷

教育部2013年发文试行“中小学教育质量综合评价指标”，广州市随后结合本地实际加以完善，试行“广州市高中教育质量阳光评价指标”， 以这两份指标为基础，综合 “中国学生发展核心素养”，南都大数据研究院搭建出《广州高中教育质量在校学生认同感调查问卷》。调查问卷分为5个一级指标共22项问题，以1-5分（1分为非常不满意、2分为不满意、3分为一般、4分为满意、5分为非常满意）的评价方式，请高中在校生为各自学校的教育工作打分。

5个一级指标分别是：品德责任培育认同感、学业培育认同感、创新实践培育认同感、身心发展培育认同感以及学业负担满意度，权重分别为20%、20%、25%、25%以及10%。调查于2018年11月启动，12月上旬结束，对广州高中进行定点调查，回收有效问卷超过10000份，获得有效数据24万余条。为保证公平，有效问卷回收量超过100份的学校方纳入评价分析，并按照学校学生总数进行比例分配。本次样本学校一共104所，包含43所国家级示范性高中，35所省一级高中，26所市一级高中，在此基础上形成《广州国家级示范性高中教育质量在校学生认同榜》，一定侧面了解学生在学校中接受的社会责任感、创新精神和实践能力教育等情况。

【趋势】

20余万条数据，“非常满意” 占34.3%

广州高中教育质量，在校学生整体认同感如何？综合104所高中的调查情况，认同感得分为3.780，学生评价接近“满意”。

5个一级指标中，均值超过4分的是品德责任培育认同感，达到“满意”程度。身心发展培育认同感、学业培育认同感、创新实践培育认同感三项均值介于3分到4分之间，倾向于“满意”，学业负担满意度分最低，均值为2.853分，介于“不满意”到“一般”之间。按照三个类别看学校整体认同感，得分呈阶梯式递减，且差距逐渐缩小。国家级示范性高中得分最高，为3.885，省一级高中、市一级高中得分分别为3.721、3.687。

10000余份调查问卷，汇聚成20余万条评价数据，结果显示，约67.1%的分数在4～5分，其中，“非常满意”占34.3%。22个单项评价中，“非常满意”比例最多的是“诚实守信、履职尽责”方面的培育，其次是对“文明礼貌、团结互助”的培育，第三是“自尊自律、宽和待人”方面的培育，这三项均有超过38%的学生打了5分。在所有学校中，华附的满意率最高，4～5分占比达90.4%，在华附调研时，一位女生表示“就是很好，以前没有来不知道，来了之后才发现它真的很好”。

相对而言，获得学生1-2分“非常满意/不满意”比例最多的，则都关乎“学业负担”，如对学校课业负担感到的压力，有近三成学生表示不满意，“课程/锻炼/休息时间的安排”有14.3%的学生打了1～2分。而对“人际交往、异性相处”方面的引导，也有12.1%表示学校做得不够好。例如，协和中学的同学在填该项问题时询问“是否可以打零分”，称“学校都禁止我们和异性接触，那我们怎么学会和异性相处呀。”

分析三类学校在22项问题中的表现，差距最大的是“掌握知识、理解原理”，该项指标均值为3.952，国家级示范性高中里，74.4%的学校高于均分，省一级高中有40%高于均分，而市一级学校仅有19.2%高于均分。在对这方面的培养上，表现最佳的是华南师范大学附属中学，满意率达96.5%，相对较弱的是增城区荔城中学和南沙大岗中学，满意率不到50%。差距较小的是“审美情趣、艺术表达”，该项指标均值为3.837，国家级示范、省一级、市一级高中高于均值比例分别为58.1%、37.1%、38.5%。广东广雅中学在该项指标拔得头筹，满意率达91.0%，而广州市第一一三中学、北大附中广州实验学校满意率仅为48.0%、51.0%。

进一步观察指标之间的关系，会发现学业培育认同感显著影响着学习压力，换言之，学业培育认同感越强，学习压力越大。另一方面，校园文化环境，及学校对知识现象探求的培养，则显著影响着校园学习氛围，双方也是正向影响的关系。

【榜单】

整体认同感趋于“满意” 省实连续两年位列榜首

根据学生评价，104所广州高中，也在教育质量学生认同感上分出了高低。对国家级示范性高中、省一级高中、市一级高中分别进行聚类分析，可划分为领先型、均衡型、潜力型、发展型四个类型。整体来看，四个梯队的学校满意度分差逐渐缩小。

先来看国家级示范性高中，此次评价的国家级示范性高中有43所，领先型梯队学校占18.6%，该梯队学校整体认同感得分为4.280，分值平均相差0.07。广东实验中学，认同感得分为4.541，是国家级示范性高中乃至104所高中认同榜的榜首学校。5个一级指标中，省实拿下3个“第一”，分别是品德责任培育认同感、学业培育认同感、创新实践培育认同感，而身心发展培育认同感、学业负担满意度的桂冠则分别落入华师附中、八十六中。

榜单第9位至第21位为均衡型梯队，认同感得分在3.904～4.016分之间，第22～33为潜力型梯队，得分在3.851～3.889之间，第34～43为发展型梯队，得分在3.023～3.810之间。位于均衡型梯队的广州市第十六中学，在学业培育认同感、创新实践培育认同感、身心发展培育认同感三项指标中表现抢眼，均超过4分。位于潜力型梯队的番禺区象贤中学，学业负担满意度上也在总榜排名靠前，均分为3.104，比示范性高中在该项的整体得分（2.857）高0.247。均衡型梯队的学校在个别指标，如课程设置、教学方式、创新实践也有其自身特色。例如，培英中学一位高一同学表示他很喜欢学校“第二课堂”的设置。称“第二课堂”可供选择的课程十分多样，他选择的是APP设计课，除此之外还有各类学科竞赛辅导课程。一中的一位男生也提到学校有社团活动，第二课堂，大课间和各种讲座等。

被列入本次评价的省一级高中有35所，领先型梯队占比20.0%，该梯队整体认同感水平为3.932，倾向于满意。排名第一的是中山大学附属中学，认同感得分为4.116，在品德责任培育感、学业培育认同感、创新实践认同感三项得分最高。在学业负担满意度一项中，表现最突出的是广外附设外语学校（3.276），该项得分还在104所高中里排名第二。此外，均衡型梯队占比31.4%，得分在3.716～3.894之间，潜力型梯队占比28.6%，得分在3.615～3.688之间，发展型梯队占比20%，得分在3.132～3.582之间。

104所高中里，市一级高中最少，仅26所，整体认同感得分也是最低的，位列领先型梯队的有6所高中，认同感平均得分为3.877，如果对比国家级示范高中，该梯队与其潜力型梯队的得分相当。得分最高的是广州市第一一三中学金融城校区（原44中，3.894分）。在品德责任培育认同感、学业培育认同感、身心发展培育认同感获得第一，但只有品德责任培育认同感一项超过4分。市一级高中排名靠后的发展型梯队，认同感得分介于3.280～3.512之间。

【声音】

29%学生日均作业时长超四小时

本次调研发现，学习压力大依然是全市高中的普遍现象，省一级高中学业负担满意度均分为2.860，其次是国家级示范性高中（2.857），最后是市一级高中（2.839），三类学校均低于3分，而104所高中里学业负担满意度最高的八十六中，得分也仅达到一般水平（3.4）。

写作业时间太长，一个接一个的课外辅导班，是学生学习负担的主要来源。一万多份样本中，有83.0%的学生表示日均写作业时间在2～5小时之间，8.3%的学生写作业时长超过5小时，而仅1.6%的学生写作业时长在1小时以下。在调研广大附时，三成学生在“学习时长”的选项上勾选了五小时以上，七中同学直言，“作业很多，而且给我们定的高考重本率目标一年比一年高，压力非常大”。执信中学有学生则开玩笑，“你这个问卷就应该再加多几个五小时以上的选项。”

课外辅导参加方面，48.2%的学生表示参加过课外辅导，在语数外三个科目中，数学的参加率最高（48.8%），其次是外语（40.1%），语文（14.1%）。