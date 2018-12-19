南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

10000个学生给广州104所高中打分，这些学校被点赞

2018-12-19 10:44 来源：南方都市报
字号减小 字号增大

“发展素质教育，推进教育公平”，“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”，党的十九大报告为我国教育事业发展指明了方向。

那么，什么是有质量的教育，又该怎样评价教育质量？南方都市报大数据研究院、南都教育联盟通过问卷调查的途经，采取学生打分评价的方式，第二年推出《广州高中教育质量在校学生认同榜2018》，试图去了解学生对学校教育质量的感受，去发现学校在促进学生素质全面发展方面的经验、特色及不足，希望能为教育部门和学校的教育质量提升工作提供有价值参考。

5大指标“自评”，回收超一万份问卷

教育部2013年发文试行“中小学教育质量综合评价指标”，广州市随后结合本地实际加以完善，试行“广州市高中教育质量阳光评价指标”， 以这两份指标为基础，综合 “中国学生发展核心素养”，南都大数据研究院搭建出《广州高中教育质量在校学生认同感调查问卷》。调查问卷分为5个一级指标共22项问题，以1-5分（1分为非常不满意、2分为不满意、3分为一般、4分为满意、5分为非常满意）的评价方式，请高中在校生为各自学校的教育工作打分。

5个一级指标分别是：品德责任培育认同感、学业培育认同感、创新实践培育认同感、身心发展培育认同感以及学业负担满意度，权重分别为20%、20%、25%、25%以及10%。调查于2018年11月启动，12月上旬结束，对广州高中进行定点调查，回收有效问卷超过10000份，获得有效数据24万余条。为保证公平，有效问卷回收量超过100份的学校方纳入评价分析，并按照学校学生总数进行比例分配。本次样本学校一共104所，包含43所国家级示范性高中，35所省一级高中，26所市一级高中，在此基础上形成《广州国家级示范性高中教育质量在校学生认同榜》，一定侧面了解学生在学校中接受的社会责任感、创新精神和实践能力教育等情况。

【趋势】

20余万条数据，“非常满意” 占34.3%

广州高中教育质量，在校学生整体认同感如何？综合104所高中的调查情况，认同感得分为3.780，学生评价接近“满意”。

5个一级指标中，均值超过4分的是品德责任培育认同感，达到“满意”程度。身心发展培育认同感、学业培育认同感、创新实践培育认同感三项均值介于3分到4分之间，倾向于“满意”，学业负担满意度分最低，均值为2.853分，介于“不满意”到“一般”之间。按照三个类别看学校整体认同感，得分呈阶梯式递减，且差距逐渐缩小。国家级示范性高中得分最高，为3.885，省一级高中、市一级高中得分分别为3.721、3.687。

10000余份调查问卷，汇聚成20余万条评价数据，结果显示，约67.1%的分数在4～5分，其中，“非常满意”占34.3%。22个单项评价中，“非常满意”比例最多的是“诚实守信、履职尽责”方面的培育，其次是对“文明礼貌、团结互助”的培育，第三是“自尊自律、宽和待人”方面的培育，这三项均有超过38%的学生打了5分。在所有学校中，华附的满意率最高，4～5分占比达90.4%，在华附调研时，一位女生表示“就是很好，以前没有来不知道，来了之后才发现它真的很好”。

相对而言，获得学生1-2分“非常满意/不满意”比例最多的，则都关乎“学业负担”，如对学校课业负担感到的压力，有近三成学生表示不满意，“课程/锻炼/休息时间的安排”有14.3%的学生打了1～2分。而对“人际交往、异性相处”方面的引导，也有12.1%表示学校做得不够好。例如，协和中学的同学在填该项问题时询问“是否可以打零分”，称“学校都禁止我们和异性接触，那我们怎么学会和异性相处呀。”

分析三类学校在22项问题中的表现，差距最大的是“掌握知识、理解原理”，该项指标均值为3.952，国家级示范性高中里，74.4%的学校高于均分，省一级高中有40%高于均分，而市一级学校仅有19.2%高于均分。在对这方面的培养上，表现最佳的是华南师范大学附属中学，满意率达96.5%，相对较弱的是增城区荔城中学和南沙大岗中学，满意率不到50%。差距较小的是“审美情趣、艺术表达”，该项指标均值为3.837，国家级示范、省一级、市一级高中高于均值比例分别为58.1%、37.1%、38.5%。广东广雅中学在该项指标拔得头筹，满意率达91.0%，而广州市第一一三中学、北大附中广州实验学校满意率仅为48.0%、51.0%。

进一步观察指标之间的关系，会发现学业培育认同感显著影响着学习压力，换言之，学业培育认同感越强，学习压力越大。另一方面，校园文化环境，及学校对知识现象探求的培养，则显著影响着校园学习氛围，双方也是正向影响的关系。

【榜单】

整体认同感趋于“满意” 省实连续两年位列榜首

根据学生评价，104所广州高中，也在教育质量学生认同感上分出了高低。对国家级示范性高中、省一级高中、市一级高中分别进行聚类分析，可划分为领先型、均衡型、潜力型、发展型四个类型。整体来看，四个梯队的学校满意度分差逐渐缩小。

先来看国家级示范性高中，此次评价的国家级示范性高中有43所，领先型梯队学校占18.6%，该梯队学校整体认同感得分为4.280，分值平均相差0.07。广东实验中学，认同感得分为4.541，是国家级示范性高中乃至104所高中认同榜的榜首学校。5个一级指标中，省实拿下3个“第一”，分别是品德责任培育认同感、学业培育认同感、创新实践培育认同感，而身心发展培育认同感、学业负担满意度的桂冠则分别落入华师附中、八十六中。

榜单第9位至第21位为均衡型梯队，认同感得分在3.904～4.016分之间，第22～33为潜力型梯队，得分在3.851～3.889之间，第34～43为发展型梯队，得分在3.023～3.810之间。位于均衡型梯队的广州市第十六中学，在学业培育认同感、创新实践培育认同感、身心发展培育认同感三项指标中表现抢眼，均超过4分。位于潜力型梯队的番禺区象贤中学，学业负担满意度上也在总榜排名靠前，均分为3.104，比示范性高中在该项的整体得分（2.857）高0.247。均衡型梯队的学校在个别指标，如课程设置、教学方式、创新实践也有其自身特色。例如，培英中学一位高一同学表示他很喜欢学校“第二课堂”的设置。称“第二课堂”可供选择的课程十分多样，他选择的是APP设计课，除此之外还有各类学科竞赛辅导课程。一中的一位男生也提到学校有社团活动，第二课堂，大课间和各种讲座等。

被列入本次评价的省一级高中有35所，领先型梯队占比20.0%，该梯队整体认同感水平为3.932，倾向于满意。排名第一的是中山大学附属中学，认同感得分为4.116，在品德责任培育感、学业培育认同感、创新实践认同感三项得分最高。在学业负担满意度一项中，表现最突出的是广外附设外语学校（3.276），该项得分还在104所高中里排名第二。此外，均衡型梯队占比31.4%，得分在3.716～3.894之间，潜力型梯队占比28.6%，得分在3.615～3.688之间，发展型梯队占比20%，得分在3.132～3.582之间。

104所高中里，市一级高中最少，仅26所，整体认同感得分也是最低的，位列领先型梯队的有6所高中，认同感平均得分为3.877，如果对比国家级示范高中，该梯队与其潜力型梯队的得分相当。得分最高的是广州市第一一三中学金融城校区（原44中，3.894分）。在品德责任培育认同感、学业培育认同感、身心发展培育认同感获得第一，但只有品德责任培育认同感一项超过4分。市一级高中排名靠后的发展型梯队，认同感得分介于3.280～3.512之间。

【声音】

29%学生日均作业时长超四小时

本次调研发现，学习压力大依然是全市高中的普遍现象，省一级高中学业负担满意度均分为2.860，其次是国家级示范性高中（2.857），最后是市一级高中（2.839），三类学校均低于3分，而104所高中里学业负担满意度最高的八十六中，得分也仅达到一般水平（3.4）。

写作业时间太长，一个接一个的课外辅导班，是学生学习负担的主要来源。一万多份样本中，有83.0%的学生表示日均写作业时间在2～5小时之间，8.3%的学生写作业时长超过5小时，而仅1.6%的学生写作业时长在1小时以下。在调研广大附时，三成学生在“学习时长”的选项上勾选了五小时以上，七中同学直言，“作业很多，而且给我们定的高考重本率目标一年比一年高，压力非常大”。执信中学有学生则开玩笑，“你这个问卷就应该再加多几个五小时以上的选项。”

课外辅导参加方面，48.2%的学生表示参加过课外辅导，在语数外三个科目中，数学的参加率最高（48.8%），其次是外语（40.1%），语文（14.1%）。

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第294期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235