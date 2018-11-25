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广东省天津大学校友会首届“粤北洋大讲堂”举办

2018-11-25 15:20 来源：南方网 柯丹洁
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　　南方网讯（记者/柯丹洁）11月24日，广东省天津大学校友会2018年会暨首届”粤北洋大讲堂”活动在广州成功举办。天津大学校长助理、天津大学佐治亚理工深圳学院筹备办公室主任肖松山、广东省天津大学校友会会长张尧、天津大学校友等逾300人出席了活动。

　　广东省天津大学校友会首次创办”粤北洋大讲堂”品牌活动，活动邀请了母校及校友总会领导、优秀校友等众多学术界、文化界知名人士做客”粤北洋大讲堂”。

　　据悉，广东省天津大学校友会于1984年成立。2018年创办了”粤北洋奖学金”奖学金”及”粤北洋大讲堂”两大活动。”粤北洋奖学金”奖学金重点奖励广东地区考生通过高考进入天津大学的优秀学子。”粤北洋大讲堂”将搭建校友沟通互动平台，让更多校友在工作行程中寻找更好的方向，让想创业的校友在创业生涯规划中奠定基础。

　　“我们将借助”粤北洋大讲堂”这一平台，将天津大学的学术成功与广东实际相结合，邀请知名人士及优秀校友、在读校友共享成功喜悦、分享人生感悟。”广东省天津大学校友会执行会长黄向明说：“活动将逐步成为一个开放性平台，接下来，将开设机械分会等各学科门类的分会讲台，不仅仅校友可以参加，公众也可参与进来。”

　　首届大讲堂邀请了天津大学军民融合管理创新研究院齐二石院长，暨南大学珠海校区执行主任李从东教授、中国交建知名专家、中交四航院总规划师陈有文做主题演讲。

　　天津大学是中国第一所现代大学，秉承“实事求是”的校训，“爱国奉献”的传统，坚持“办特色、出精品、上水平”的办学思路，培养具有家国情怀、全球视野、创新精神和实践能力的卓越人才，不断朝着建设综合性、研究型、开放式、国际化的世界一流大学努力前进。

 

编辑： 柯丹洁

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