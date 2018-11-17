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什么样的孩子适合留学

2018-11-17 08:36 来源：中国教育报 赵庆华
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　　出国留学是个复杂的话题，需要有此意向的家庭仔细规划并深入探讨。但现实中，很多家长在做决策时往往忽略了孩子才是留学的主角，甚至自以为是，一意孤行。留学虽然是目前一种潮流和趋势，但并不是所有孩子都适合留学，也并不是所有留学生都会从留学经历中受益良多。

　　为此，家长在决定是否送孩子出国留学的问题上，应该理性对待，并仔细分析：“我的孩子真的适合留学吗？”这么多年来，由于教育工作性质和课题研究需要，我接触了很多出国留学的中国家庭，并且访谈过很多中国家长和学生，其中大部分学生高中阶段便出国留学。当然，这里面有很多孩子在出国过程中收获颇丰，但也不排除一部分孩子因为父母错误的出国留学决定而非常痛苦。

　　其实，家长是最了解自己孩子的，要做到理性对待留学问题，首先就应该学会怎样初步判定自己的孩子是否适合留学。

　　适合留学的孩子应该有一定的自控能力

　　如果一个孩子在家长的眼皮底下都不能管理好自己，又怎么能指望他在没有家长监督的环境里自觉地学习和成长呢？

　　曾经，我接触过一个叫威尔的学生。威尔的父母都是高材生，凭着自己的努力从小城市的普通家庭一步步奋斗到国企高管的位置。在威尔父母的心里，上进心是每个人都拥有的自然品质。因为隐私，我们无从知道威尔的生长轨迹，但高中毕业那年，威尔的高考成绩让父母束手无策。出国留学似乎成了威尔唯一的选择，因为国内连大专都没得上。

　　留学需要雅思成绩，于是威尔花了一年的时间，辗转于各个培训机构，其间还适时出国度个假或者购物。9个月后，威尔雅思考了4分，其中还有一个单项才3.5分。后来，在父母的步步紧逼下，威尔最后一次雅思考到了4.5分，并且有正规院校录取了他。威尔父母终于长舒一口气，但他们万万没想到，麻烦的事情还在后面。

　　国外院校对出勤率有严格要求，而上学没多久，威尔就接到第一封出勤率不够的警告信。对此，威尔对父母的解释是，学校安排的宿舍太差，他住不下去，找公寓去了。公寓找好后，没过多久，第二封出勤警告信又到了，威尔这次的说辞是他生病了，但学校的老师竟然不给他记病假，反而记旷课。为此，当初帮威尔办理出国留学事宜的国内中介老师问威尔生了什么病，严不严重，有没有看医生。威尔轻描淡写地说，是因为朋友生日晚会玩得太晚，回家睡了几天才休息过来。

　　警告信还是有效果的，威尔咬紧牙关，好不容易坚持到了学期末，但最终还是没经住朋友的劝说，提前离校了一周，跟朋友去东南亚玩一趟。在他看来，考试都考完了，剩下的一周时间待在学校没有任何意义，还不如出去走走更好。

　　结果我们都猜到了，学校劝退了威尔，因为他的出勤率已经几次低于警戒线。威尔的签证也在一周后被取消。目前，威尔的父母正在让中介帮他申请其他国家的学校，认为换个环境也许能让威尔重新走上轨道。他的父母表示，威尔还是个孩子，家长需要给他时间，等他意识到自己该做什么的时候，就一定会做好的。

　　威尔的留学故事表明，适合留学的孩子应该有一定的自控能力。

　　适合留学的孩子应该有一定的独立性

　　一般来讲，国外的孩子与国内大部分同龄人相比，动手和自理能力更强。因此，在国外，父母通常不担心孩子的独立生活能力，孩子住校或者住寄宿家庭是一件再正常不过的事情。但由于培养方式的不同，国内的孩子不太一样，特别是一旦脱离父母的怀抱，一些孩子很难适应国外的学习和生活。对出国留学的孩子来讲，离开父母的视线也就意味着独立生活的开始。没有一定的独立性，尤其是生活自理能力，成功完成学业几乎不可能。

　　远渡重洋，踏入异国他乡，面临的第一个难题往往就是住宿问题。通常而言，对于留学生，无非就是三个选择，即住学校宿舍、找寄宿家庭或者租房自住。住宿问题很考验孩子的独立性和自主生活能力，如果没有一定的独立生活经历、较强的心理素质和自律意识，独自适应完全陌生的环境和接受各种条条框框的束缚，会成为一个痛苦和艰难的过程。

　　国外学校的寄宿环境，在管理上相对比较严格。清洁人员主要负责公共区域的卫生，房间一般只做简单的清洁。每晚有熄灯时间，早餐也有规定时间，晚间还有固定的自习时间，对洗衣时间也会有规定。寄宿生除非在节假日和学校允许的时间，否则不能擅自在课余时间离校。高年级孩子周末会被允许外出购物，但是规定时间内必须返校。

　　丽娜是独生子女，家庭条件优越，从小就有保姆跟着。初中毕业后，她被家长送到了澳大利亚一所私立学校。自打她到了学校，学校管国际学生生活的老师就没有消停过。一开始丽娜住在学校宿舍，一周以后她就向家里提出了抗议，抗议内容包括：自己的房间太小，床太窄，房间没人打扫，晚上必须要去上晚自习，到点就要关灯，等等。看到女儿这么不习惯，家长赶紧向学校申请要把丽娜换到寄宿家庭去，觉得起码会有人照顾她，自由度也大一些。

　　然而，丽娜在半年的时间里被6个寄宿家庭退了回来。每个家庭的理由不尽相同，比如，丽娜不收拾自己的房间，自己的东西乱堆在客厅，周末经常外出晚归还不通知寄宿家庭等。最重要的是，丽娜对寄宿家庭不尊重，经常一副“我付了钱给你们，你们就应该服务我”的态度。即使在明白自己已经犯错的情况下，也不承认和改正。丽娜会给寄宿家庭送礼物作为补偿，送的时候还会强调一下礼物的价格。寄宿家庭主人觉得实在没有办法再照顾这个一身毛病的富家女了，不久就把丽娜退回了学校。

　　最终，丽娜住在了学校的一个老师家里，可能近一年的折腾让她最终明白了点什么，最后还是在学校完成了全部学业，毕业后被一所普通大学录取。丽娜的父母还是很满意的，本来以为小公主出去能毕业就不错了，竟然还有大学上。为此，他们对学校和老师也是感谢有加。他们明白，如果学校不负责任，孩子就不可能在这所学校完成所有的学习，中途不知道还要转几次学。

　　适合留学的孩子应该具备一定的语言水平

　　如果家长选择把孩子送到讲英语的国家，送出去的前提就是出国前，首先要把孩子的英语水平提上去。很多家长都以为孩子英语不好，放在国外慢慢就好了，但我实在不知道这些家长做出这个结论的逻辑或者依据是什么。

　　尽管从第二语言习得的角度来讲，放在好的语言环境里，掌握一门外语的速度的确会快一些，然而，不可忽视的是，孩子到了国外，虽然学得快，但是国外环境对孩子英语水平的要求也高了许多。例如，国内小学生能读懂英文原版绘本，就显得很厉害了，但在国外，小学三、四年级的孩子需要读的是原版的《哈利·波特》。为此，如果在国内不打下坚实的英语基础，指望着到国外后孩子就能迅速地把英语学好，会严重影响孩子的心理健康。因此，建议家长在把孩子送出国之前，必须把语言基础打牢一些。

　　经常听有家长或者学生说：“雅思过6分了，不用再学英语了。”听到这样的话，我真的有些担心。很多学生即使雅思考了7分，在国外的课堂上仍然会困难重重，写出来的论文仍然毫无文法和逻辑。出国留学必须意识到，雅思、托福考试过线并不是终极目标，即使过了线，也需要继续用心学习语言。

　　最后，想强调的是，选择出国留学的孩子要在国外学习生活很多年，从他们坐上飞机的那一刻起，他们就要独立面对重重挑战。语言关、不同的学习方式、不同的处事风格、尝试融入新环境、努力结交新朋友、孤独感、不习惯的饮食、不同文化背景下的意识冲突等，都是他们必须面对的挑战。但现实是，很多家长自己没经历过这些挑战，而如果家长没有考虑到或者压根就不考虑这些问题，就不会提前为孩子准备这些问题的解决方案，最终会影响孩子甚至整个家庭。

（作者系资深国际教育研究者）

编辑： 柯丹洁

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