2019年广东省普通高考英语科听说考试考试大纲公布

2019年高考生注意啦！2019年广东省普通高考英语科听说考试考试大纲今日正式公布！今年的考试大纲长啥样？

2019年高考生注意啦！2019年广东省普通高考英语科听说考试考试大纲今日正式公布！今年的考试大纲长啥样？速往下看吧

2019年广东省普通高考英语科听说考试考试大纲

I．命题指导思想

命题遵循选拔性考试的规律与要求，贯彻普通高中新课程的理念，反映本学科课程标准的整体要求，考查考生对英语语言基础知识的掌握和理解程度，注重考查考生在特定的语言环境中运用语言完成任务的能力和综合运用英语语言知识的能力。

II. 考试范围与内容

根据普通高等学校对新生文化素质的要求，依据中华人民共和国教育部2003年颁布的《普通高中课程方案（实验）》和《普通高中英语课程标准（实验）》，确定2019年广东省普通高考英语科听说考试考试大纲的内容。

一、语言知识

要求考生掌握并能运用英语语音、词汇、语法基础知识以及所学功能意念和话题（以每年颁布的考试大纲为依据），要求词汇量为3500个词左右。

二、语言运用

听力要求考生听懂所熟悉话题的简短独白和对话。考生应能：

(1) 理解主旨和要义；

(2) 获取具体的、事实性信息；

(3) 对所听内容做出推断；

(4) 理解说话者的意图、观点和态度。

口语要求考生根据提示进行口头表达。考生应能：

(1) 询问或传递事实性信息，表达意思和想法；

(2) 做到语音、语调自然；

(3) 做到语言运用得体；

(4) 使用有效的交际策略。

III．考试形式

英语科听说考试的时间约30分钟。采用计算机辅助考试，试卷满分60分。评卷采用人工评卷和计算机评卷相结合的方式。

IV．试卷结构和题型

英语科听说考试的内容、题量、计分和时间安排如下：

英语科听说考试最终计入总成绩的分值=卷面成绩（满分60分）×0.25，四舍五入取整数计分。

V．题型说明

A节模仿朗读，要求考生观看一段大约一分钟的片断，然后考生开始模仿训练：先阅读文字稿，再对照文字稿听录音。完成训练之后考生开始模仿朗读：考生对照片断的字幕朗读，要求考生的语音、语调和语速尽可能与片断保持一致。

B节角色扮演，要求考生观看一段大约两分钟的片断，明确自己拟要扮演的角色以及要完成的任务。看完片段之后首先根据中文提示，准备20秒钟后用英语提出三个问题，计算机将回答考生的提问；然后计算机向考生提出五个问题，考生必须根据自己所听的内容（包括片段和计算机的回答两部分）回答问题，回答问题之前考生有10秒钟的准备时间。

C节故事复述，要求考生先听一段大约两分钟的独白，录音播放两遍。考生准备一分钟之后开始复述所听的内容。要求考生尽可能使用自己的语言复述，而且复述内容应涵盖尽可能多的原文信息点。选取的独白其体裁主要以记叙文和议论文为主。

VI．样题

广东省普通高考英语科听说考试的样题共八套，具体获取方式请留意广东省教育考试院官网、广东省教育考试院官微及广东教育考试网的公告。