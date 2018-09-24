学习网络安全知识 增强自我保护意识

目前，“网络交友”“网络游戏”“网络直播”“抢红包”等已渗透到小学生的生活中，网络安全教育成为不可忽视的问题。9月18日下午，莞城公安分局“以案说防”校园行活动走进莞城中心小学分校，开展主题为“尚德明理崇法善学”的法制教育活动。800多名师生参加了本次活动。

目前，“网络交友”“网络游戏”“网络直播”“抢红包”等已渗透到小学生的生活中，网络安全教育成为不可忽视的问题。9月18日下午，莞城公安分局“以案说防”校园行活动走进莞城中心小学分校，开展主题为“尚德明理崇法善学”的法制教育活动。800多名师生参加了本次活动。

活动中，东莞市公安局莞城分局指挥中心副主任朱宏首先结合莞城中心小学分校“明理善学”的教育理念，针对小学生的年龄特点和心理特征，结合真实案例，讲解网络安全的重要性，教育同学们“不要在网络上轻易结识陌生人”“不能通过网络与陌生人有金钱来往”“不能在网络上透露个人信息”，学会明辨是非，增强法律意识和自我保护意识。

随后铁骑队员们展示铁骑绕桩表演和特技表演，与同学们近距离接触，讲解东莞公安铁骑发展历程，介绍铁骑装备的使用方法。

生动有趣的课程和鲜活实用的知识，让同学们都听得全神贯注，收获满满。该校五年级的刘同学表示，通过本次讲座，她学会了科学、安全地使用网络，学会维护自己的安全和隐私，做个懂法、守法的好学生。

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揭秘虚假投资平台诈骗

近年来，违法犯罪分子利用互联网搭建虚假投资平台，以“高收益”“利润丰厚”为诱惑，非法吸纳巨额资金。市公安局指出，此类犯罪往往伴随公司化经营、传销式管理，投资者一旦投入即被团伙顶层组织人员瓜分、挥霍，在东窗事发前营造虚假盈利景象，欺骗投资者继续投入，实为填不满的无底洞，投资者最终因投资平台资金链断裂而血本无归。

对此，东莞市公安局网警提醒：

1.购买股票、金融理财产品、现货期货投资等，要通过正规的机构，可以在证监会、期货业协会网站了解其资质或实地查看情况。

2.不要盲目迷信一些所谓的“内幕消息”“大师指点”“权威发布”，背后往往都隐藏各种各样的利益或骗局。

3.切勿盲目加入未经核实的投资理财群，这有可能是预设好的局，会不知不觉落入圈套。

4.投资者如遭受非法损失请立刻报警。不要心存幻想，不要因为犯罪分子的花言巧语而越陷越深，遭受更大损失。