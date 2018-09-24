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“00 后”开始成为大学校园生力军

2018-09-24 08:33 来源：茂名日报 杨珮珮、陈敏
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　　9月22日，广州科技职业技术学院（滨海校区）正式迎来首届新生，大批“千禧一代”步入大学殿堂。记者看到，校门外满载新生和家长的大巴车来来往往，校门口“欢迎新同学”的彩拱门高高耸立，校园内彩旗迎风飘扬，拎着大包小包的学生和家长满头是汗，又满脸笑意。

　　“新生报到签到区在哪？”“校园一卡通怎么办理”“宿舍怎么走？”当天早上7点起，已有不少新生陆陆续续来校园办理入学手续。为保证新生报到的各个环节秩序井然，该校区迎新小组从一周前开始部署各项工作。“我们今早6点已全员就位，兵分两路开展新生接待工作。负责校外的组员分别在茂名火车站、茂名客运中心站、电白汽车客运站等进行引导，帮助新生和家长乘坐免费专车来校；校内则分成后勤组、新生报到组、医疗组及特殊情况处理组等，组员按照各自分工为新生办理报到、注册、缴费、登记住宿等，并耐心解答新生和家长提出的各种问题。”广科院滨海校区负责人张伟彪介绍道。

　　记者随机采访来该校区报到的新生，发现“00后”开始成为校园生力军。来自汕头的郑宗仁独自一人完成所有报到手续后，赶往校门口迎接即将到校的舍友。他说，“大家在报到前，就已在新生微信群里相互认识。”因为提前熟悉了校园，更清楚路怎么走，手续怎么办，所以想帮助他们尽快入住宿舍，然后一起吃饭。而来自韶关的潘禧雯欣喜校园环境比期待中的更漂亮，她告诉记者就读会计专业是因为她对其十分感兴趣，并想好好学习，让大学生活的每一天都过得充实且有意义。此外，“00后”新生小朱的家长则表示：“‘00后’是有主见、有想法、有个性的一代，所以从择校到报专业，只要是小朱喜欢的我都全力支持。希望他在大学里学好自己的专业，发展自己的兴趣爱好，认真做好每一件事。”

　　广州科技职业技术学院（滨海新区）位于我市教育基地、具有茂名“智慧城”美誉的高地片区，是我市“一本五专”高校建设规划中的重要组成部分，其规划占地513亩，校区总投资12亿元，专业设置以茂名市主导产业为主要依据，石油化工、现代装备制造、现代物流、商务服务、电子商务、特色旅游、海洋经济、信息化被作为主导产业来发展。据悉，该校区今年首批在茂名设置招生的专业10个，其中本科专业2个，专科专业8个。本科专业主要面向粤西各类产业园信息化建设、智慧城乡、路桥和港口基础设施建设培养应用型人才。专科专业主要面向制造业、现代服务业、旅游业培养技术技能型人才。

编辑： 许志强

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