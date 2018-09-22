中秋假期，月圆人团圆，这份攻略走心啦～

中秋，三秋至此为半，正是一年中最有诗意的时节。中秋三五夜，明月在前轩。暮云收尽溢清寒，银汉无声转玉盘。中秋，丹桂飘香，阖家团圆；花间一壶酒，千里共婵娟。

中秋，三秋至此为半，正是一年中最有诗意的时节。中秋三五夜，明月在前轩。暮云收尽溢清寒，银汉无声转玉盘。中秋，丹桂飘香，阖家团圆；花间一壶酒，千里共婵娟。

明天起，小伙伴们就要过中秋节三天小长假啦。你准备怎么度过呢？小编整理了这份中秋假期小攻略，快收下吧~

习俗篇

祭月、赏月

中秋节是个古老的节日，祭月赏月是节日的重要习俗。古代帝王有春天祭日，秋天祭月的社制，民家也有中秋祭月之风。如今，赏月成为中秋佳节老百姓最重要的活动之一——与家人朋友一道，坐而望月，享受秋天的凉爽，寄托团圆的期望。

吃月饼

俗话说：“八月十五月正圆，中秋月饼香又甜”。月饼一词，源于南宋吴自牧的《梦梁录》，那时仅是一种点心食品。到后来，人们逐渐把赏月与月饼结合在一起，寓意家人团圆，寄托思念。

赏桂花、饮桂花酒

人们经常在中秋时食用桂花制作的各种食品，以糕点、糖果最为多见。中秋之夜，仰望着月中丹桂，闻着阵阵桂香，喝一杯桂花蜜酒，欢庆合家甜甜蜜蜜，已成为节日一种美的享受。

猜灯谜

中秋月圆夜在公共场所挂着许多灯笼，人们都聚集在一起，猜灯笼上写的谜语。因为是大多数年轻男女喜爱的活动，同时在这些活动上也传出爱情佳话。因此，中秋猜灯谜也被衍生了一种男女相恋的形式。

天气篇

根据广东气象预计，21-24日广东受弱冷空气影响，全省大部有雷阵雨，局部有大雨到暴雨和7-8级短时大风；气温下降1℃～3℃，高温天气缓解。24日（中秋夜）云量逐渐减少，全省大部可见月亮。

具体预报如下：

21日，韶关、清远、河源、梅州、广州、佛山、肇庆等中北部市县有分散（雷）阵雨，局部有大雨到暴雨和7-8级短时大风，其余市县多云到阴天，局部有（雷）阵雨。南部市县最高气温31℃～34℃，其余市县28℃～31℃。

22-23日，全省阴天到多云，有分散（雷）阵雨，局部有大雨，部分市县早晚有轻雾，能见度较低。全省最高气温27℃～31℃。

24日，中北部市县阵雨转多云，南部市县有分散阵雨。珠江三角洲和粤西市县最高气温29℃～31℃，其余市县27℃～29℃。

专家提醒

中秋临近，冷空气日趋活跃，北方已秋意渐浓，盘踞在江南一带的秋老虎也有望下线，但广东离真正意义上的秋天还要再等一个月左右。中秋假期（22-24日）出行注意防御局地强对流天气，部分市县早晚有轻雾，需注意交通安全。另外，我国南北方气温变化大，计划去北方的朋友，请多关注当地天气预报。

出游篇

路线得提前规划好

一次旅行的体验是不是好，路线的规划非常重要。我们可以根据自身的实际情况和经济实力选择旅游地以及出行方式，以高性价比和舒适为主要原则。

提前准备好携带物品

尤其是换季出行，一些常用药是非常重要的。一些应急的药品也可以随身携带。一定要记得带上身份证和教师资格证。

外出旅行，最好有个人能帮忙照看家

外出离家之前，一定要保证锁好门窗、关掉电源、煤气和水阀等。可以给亲戚一把备用钥匙，如果家里有什么情况，也可以更安心。

提前查好旅行地的气候

要提前了解目的地的气候和温度，适当增减衣物，必要时准备雨伞、遮阳伞等。

提前了解当地民风民俗

我国少数民族众多，有一些民族有自己的民风民俗和生活中的禁忌。当出去旅行，尤其是不跟旅行团体出行时，一定要注意提前做点功课了解清楚，以免引起不必要的麻烦。

提前查询景区门票售卖情况

有些景区的门票需要提前一天购买，有些景区教师资格证免费或是打折，有些景区门票、景区里的缆车只支持现金支付，这些都需要提前查询，以免措手不及。

出行安全问题一定要注意

跟团旅行慎选旅行社，安全意识要增强

要选择正规、信誉好的旅行社，并签订正规旅游合同。除旅行社购买的责任险外可结合自身情况购买旅游意外伤害险、健康险等。

服从领队和导游的安排，记下领队和导游的手机号码、所乘旅游车牌号和所在停车场位置，以备万一离队后联系方便。

出门在外一定要注意孩子安全

在景区、车站等人流多的地方，要注意安全，把孩子牵好，让孩子在你的视线之内，不要让孩子随意走动，以免和孩子分开。

出游中，带孩子去一些好玩的景区时，如去海边，一定要陪着孩子玩，不要让孩子一个人下水里玩，以免发生危险。在登山时，一定要照看好孩子，不要让孩子乱爬乱跑。

住宿选正规酒店、熟悉酒店安全通道

要选择正规宾馆旅店入住。出入房间及睡前要锁好门窗，不要将房间号码随便告诉陌生人。保管好自己贵重物品，提前熟悉酒店安全通道。

购物需理性消费,莫贪便宜掉陷阱

选择正规商店或管理规范的市场购买纪念品。理性消费，不要冲动购物，不贪小便宜，谨防上当受骗。

如果选择户外野营，勿留火种

在野外扎营、应选择地势高、视野开阔、干燥背风的地方，不要在干枯的河床或河岸上扎营，营地还应选择离水源近的地方。

不要在有风的山顶、谷底和深不可测的山洞中扎营。如果过夜，可在帐篷的周围洒上石灰粉,防止夜宿时野外的蛇虫进入帐篷。生火做饭时要及时熄灭火种，防止火灾。

自驾游更要注意安全

随着老师家长们生活水平的提高，越来越多的家庭选择自驾出行。但是自驾出行更考验游客的安全意识，最好选择结伴出游，在景区停车要遵循规定，千万不要疲劳驾驶。

饮食篇

在这放假团圆的日子里，最免不了的就是吃吃吃了，不吃难受，吃胖了也难受，吃伤了更难受。下面给大家几招，让大家吃得健康、吃得安心：

一、肉类“硬菜”应该怎么选？

首先，从肉类营养价值的选择上说，鱼虾类优于禽类，禽类又优于畜类；其次，节日期间聚餐较多，应注意荤素搭配。摄入过多肉类（特别是海鲜），易造成代谢负担甚至导致高尿酸、痛风等症状；最后，少吃肥肉、烟熏和腌制肉制品。

二、蔬菜要怎么吃？

成人每日推荐摄入蔬菜300-500克（1斤左右），且建议种类多样化；蔬菜建议有一半是深色蔬菜，如红彩椒、紫甘蓝、菠菜等，但需要注意的是，由于菠菜的嘌呤含量高，尿酸偏高的小伙伴就要注意了。

三、主食少不了，粗细搭配好

节日期间，应当注重谷类食物摄入，同时每天都摄入杂豆、薯类食物，现在很多人不吃主食这是不可取的。

四、喝酒须适量

节日亲朋相聚，难免饮酒，但是高度白酒含能量高，而且几乎不含其他营养素，所以最好能饮用低度酒，并注意适量。

五、拒绝重口味，控制油盐糖

节日期间，你休息了，也要照顾一下自己的胃、肠、肝、胆、肾，尽量避免或控制高油、盐、糖的“重口味”食物的选择和摄入，别嘴上享福了，身体却更难受了。