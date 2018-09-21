创新金融素养课程，“财智新一代”塑造新人格

旨在全面提升中国青少年金融素养的教育公益项目——“恒生中国青少年金融素养提升计划”连续第三年开展。2018年上半年，包括理财课堂、银行职业见习日等金融素养创新实践课程已在广东的广州中学、广州市广外附设外语学校等高中开展。在2018年秋季学期，更多的创新课程将在广州、深圳多所高中开展，并首次拓展到北京、上海的高中。

超过六成的高中生认为“理财很重要”，近63%的高中学生认为应该在现有课程上进行金融知识的扩展补充。他们亟盼创新“理财课”进入校园，助力他们提升自己的“金融素养”。

旨在全面提升中国青少年金融素养的教育公益项目——“恒生中国青少年金融素养提升计划”连续第三年开展。2018年上半年，包括理财课堂、银行职业见习日等金融素养创新实践课程已在广东的广州中学、广州市广外附设外语学校等高中开展。在2018年秋季学期，更多的创新课程将在广州、深圳多所高中开展，并首次拓展到北京、上海的高中。

作为率先关注中国青少年金融素养提升的金融机构，恒生中国携手非营利教育机构青年成就开展“中国青少年金融素养提升计划”已经进入第三个年头，通过开设包括理财课堂、银行职业见习日、金融讲学厅、金融理财大赛等多项金融素养创新实践课程，为高中生提供衔接校内与校外金融素养学习平台的同时，更注重引导并培养高中生的品格，全方位提升金融素养和实践能力。

恒生中国2017年在广东地区发起“2017年广东青少年金融素养调研”并发表《2017广东青少年金融素养白皮书》，深入客观了解广东地区青少年对于金融理财的认知、态度和行为以及金融理财教育现状。调研发现，高中生对日常金融工具和理财活动有广泛的接触，普遍对金融理财态度积极，将近61%的高中生认为理财重要。父母和互联网是青少年获得金融理财知识的重要渠道，但学校尚未成为最主要的学习场所，有将近63%的高中生认为应该在现有课程上进行金融知识的扩展。

调研从学生的角度出发，探索性地考察在高中阶段增加金融素养教育的必要性和可能的方式方法。这也成为恒生中国坚持开展中国青少年金融素养提升项目的重要参考。从开展金融素养创新课程，举办金融理财大赛，召开金融素养研讨会，到深入挖掘青少年金融素养与人格的关系，该项目拓宽了金融素养教育的模式与理念，关注金融素养与青少年成长的关系，获得社会各界的关注。

广州中学高一学生参加恒生银行职业见习日活动

广州中学学生发展指导中心主任李青老师说：“广州中学十分重视学生的职业生涯规划教育，金融素养教育被纳入到学校的生涯教育课程体系当中。在这三年里，我们与恒生银行及青年成就合作的金融素养项目，将金融课程从课内延伸到了课外，把模拟的企业经营活动进阶成现实的职业体验，进一步扩展了校本课程体系，收到了很好的效果，获得家长和社会的一致认同。”

来自广州中学高一（2）班的邓同学在参加完恒生银行职业见习日活动后感言：“本次课程体验活动丰富有趣，让我们走出校园，开拓了眼界，增长了见识。志愿者老师向我们介绍了他所在部门的职责、专业技能、一天的工作流程以及工作上的苦与乐，我们通过角色扮演的形式总结了学习成果。志愿者专业、耐心，让我对银行业有了更深层的认识，更挖掘了我对这一行业的浓厚兴趣。”

恒生中国志愿者导师的同学们分享银行不同工作岗位的苦与乐

恒生中国青少年金融素养提升计划再添新内涵

“恒生中国青少年金融素养提升计划”自2016年启动以来，恒生中国的员工以志愿者老师的身份走进北上广深4个城市、12所高中，以自身专长为近2700名高中青少年学生带来了理财课堂、银行职业见习日、金融讲学厅、金融理财大赛等多项金融素养创新实践课程，授课超过550个小时。项目反馈问卷显示，有93%的高中学生在参与项目后认识到建立良好理财习惯的重要性。

今年是“恒生中国青少年金融素养提升计划”开展的第三年。项目的覆盖范围将从广东地区进一步拓展至北京和上海。课程体系不断优化和创新，不再停留在传统的授课上，更多关注高中学生的金融素养教育的实践性，通过不断挖掘项目核心理念，更加聚焦于金融素养与青少年人格成长的关系。

恒生银行（中国）副董事长兼行长宋跃升表示：“‘恒生中国青少年金融素养提升计划’已经连续开展三年，第一年参加这一项目的学生即将迈入大学阶段，面临大学专业的志向选择。我们希望通过这一项目能够全面提升他们的金融素养，在未来职业生涯中找到自己的价值和目标。同时我们鼓励恒生中国的员工积极参与，将自己的专业实践技能注入到青少年金融素养教育当中。这也是恒生中国积极承担企业社会责任，为金融公益教育注入新内涵的承诺。”

“恒生中国青少年金融素养提升计划”在2017年及2018年中国银行业协会社会责任工作评估活动中连续两年获得“年度最佳社会责任实践案例奖”。在2017年中国国际公共关系协会第13届中国最佳公共关系案例大赛上获得“公共服务奖”。2018年6月入选“2018年陆家嘴年度公益榜”，并获得“资教赋能实践奖”。