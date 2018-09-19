北京中小学建立“弹性离校”制度 课后服务到五点半

近日，北京市教委发布《关于加强中小学生课后服务的指导意见（试行）》，意见明确每天中小学在完成规定课时之后提供课后服务，时间到17时30分，坚决禁止学校借课后服务的名义组织学生集体补课、集体教学；坚决禁止以课后服务名义乱收费。

近日，北京市教委发布《关于加强中小学生课后服务的指导意见（试行）》，意见明确每天中小学在完成规定课时之后提供课后服务，时间到17时30分，坚决禁止学校借课后服务的名义组织学生集体补课、集体教学；坚决禁止以课后服务名义乱收费。

中小学放学早，家长没下班，接管困难一直是家长们的心病。新学年，这一心病将得到解决。依据市教委的意见，本市中小学普遍建立弹性离校制度，坚持量力而行、尽力而为，充分发挥中小学场地条件和管理服务的优势，统筹家长、社会资源共同参与、协商共治，以学校丰富多彩的课外活动为基础，以提供课后托管服务为基本内容，做好课后服务工作。

意见明确，原则上，学校每天在完成规定课时之后提供课后服务，时间到17时30分。具体时间由各区、学校根据实际情况确定。课后服务继续实施义务教育课外活动计划，组织劳动实践活动、社团及兴趣小组活动，组织体育节、艺术节、科技节、文化节等展演活动，组织观影、观演、观赛等活动，为学生提供丰富多彩的校园文化生活。学校提供课后托管服务。学校开放教育资源，提供场地条件和管理服务，学生自主安排户外活动、校内阅读、自习、做作业等活动。坚决禁止学校借课后服务的名义组织学生集体补课、集体教学；坚决禁止以课后服务名义乱收费。

市教委表示，在坚持教师自愿的前提下，充分调动教师参与课后服务工作的积极性和主动性。引入具有一定资质和良好社会声誉、满足中小学发展需求、服务供给能力强且入校人员具有专业资质或专长的社会力量参与课后服务。积极动员家长委员会、校外教育机构、社区、志愿者团体等方面的力量，联合开展课后服务工作。

课后服务将完善市、区、校三级管理，市教委负责政策制定、宏观指导、监督检查。区教委全面负责区域内课后服务工作，结合区域实际研究制定切实可行的实施意见，并报市教委备案。学校要将此项工作纳入学校整体工作，充分发挥家长委员会的作用，开展需求调研，协商确定服务方式、时间、安排等，科学合理制定课后服务实施方案，并报区教委备案。

本市将建立健全与财政、人力社保等相关部门的协调机制，形成工作合力，加大对课后服务工作的资源、资金、人员队伍等保障力度。切实吸纳符合条件的社会力量参与课后服务，区教委要建立参与课后服务的社会力量准入条件和提供服务的质量要求，学校、教师要加强对社会力量提供课后服务的管理和指导。

市教委要求各校加强课后服务校园安全管理，按照学生自愿、家长申请、班级确认、学校统一实施的原则细化课后服务工作流程，制定并落实严格的考勤、监管、交接班制度。制定完善课后服务应急预案，明确应急处置流程。加强硬件设施设备的规划、建设和维护，确保场地设施安全。完善校外人员入校身份核查和登记制度。将学生参与课后服务纳入校方责任险和附加无过失责任保险范围。学校与家长签订协议，约定双方责任权利，探索建立课后服务家校合作制度。