95后为何频现“闪辞”现象？ 企业用人观或需转变

随着校园招聘的相继落幕，大量95后开始走上工作岗位，迎来人生又一起点。从校园到职场，95后也面临着职业生涯的诸多选择与考验。根据今年8月LinkedIn领英发布的《第一份工作趋势洞察》报告，95后第一份工作的平均在职时间为7个月，远远低于8

随着校园招聘的相继落幕，大量95后开始走上工作岗位，迎来人生又一起点。从校园到职场，95后也面临着职业生涯的诸多选择与考验。根据今年8月LinkedIn领英发布的《第一份工作趋势洞察》报告，95后第一份工作的平均在职时间为7个月，远远低于80后、90后群体，成“闪辞”主力军。为何95后“闪辞”现象凸显？第一份工作是否会影响求职者未来择业？有专家表示，随着新一代自我意识的觉醒，“闪辞”或逐渐成为常态。一方面，企业招聘、用人观需转变，另一方面，求职者也应夯实核心技能，提升其不可替代性。

首份工作在职时间变短 95后7个月“闪辞”

“差不多两个月我就辞职了。每天重复性的工作以及看不到头的通宵加班，让我实在受不了了……”今年8月底，95后职场新人陶杰辞去了在抖音的工作，去到一家主做艺术品复制的创业型公司。在他看来，相比“平台”，岗位的具体内容更加重要，某种程度上决定了自己的去留。“我在抖音做的是视频审核，掌握一套规则之后，基本就是重复性、机械化的工作，这让我觉得学不到东西。”陶杰说。

与陶杰相隔千里，在广州工作的刘泽宇(化名)职场经历更加丰富。毕业不到一年，他已经换了4次工作。“前三次的工作经历，最短的不足一个星期。之所以跳槽，都是因为从事的工作不是自己所感兴趣的。”

对于刚刚走上工作岗位的95后，已经一部分人有过辞职经历或者正在计划辞职。LinkedIn领英发布的《第一份工作趋势洞察》报告显示，在“第一份工作在职时间”方面，区别于70后(4年半)、80后(3年半)、90后(19个月)，95后的第一份工作平均在职7个月就会选择辞职。近年来，职场人第一份工作的平均在职时间呈现出随代际显著递减的趋势。

FESCO人力资源部经理南丽娜观察发现，从80后到90后再到95后，他们的离职周期在逐渐变短，离职率在逐渐增高，这是一个渐变的过程。究其原因，南丽娜认为，一方面，灵活就业、用工，跨行业的竞争等社会大环境导致了这一变化；另一方面，95后相对更加关注自身感受和自我价值的实现，发现工作与期待不符便会快速离职。

“这种情况很正常，尤其是科技互联网公司的‘变动’更为明显。”从事猎头行业的陆海天说。同时，离职也源自年轻人成长太快，需求更大的发展机会。他认为，过去一个年轻人掌握一个行业核心的东西可能需要3到5年，现在可能半年就学会了。“网络信息时代，除了同行业的老师外，有太多人、太多信息渠道，让稍微有天赋的人就能够摸清行业的运作和脉络。”陆海天告诉记者，“以前没有5年以上经验猎头不会关注，现在刚刚毕业一年的小孩我都会关注他，这是时代赋能的力量。”

“闪辞”倒逼企业转变用人观

工作重复性强、时间超负荷……95后的辞职动机在某种程度上也折射出目前国内职场的一些问题。

在智联招聘高级职业顾问李强看来，新雇主经济下，员工有更多维度的诉求，企业的用人观需要转变。一方面，员工成为新经济中的主体，尊重成为员工的第一诉求；另一方面，随着互联网社群的崛起，伙伴关系取代了上下级关系，扁平结构取代了科层组织；加之雇员自我意识觉醒，员工需要更多赋权，在亲密的伙伴关系与坚定的价值导向下，实现自身的个人价值。

“雇员不仅仅想做一颗螺丝钉，而是想寻求更大发展。企业的适当赋权对于员工发挥工作技能和潜能至关重要。”李强补充道，从另一层面看，某些产业面临严重的滞后现状，导致用工逻辑多停留在低端、重复的工作上，没有办法让员工获得成长。例如医药行业还停留在代工阶段，可能本科毕业生甚至研究生还做着检测、记录数据的事情等。

因此，陆海天认为，经营者要想办法进行产业转型、升级，尽可能到产业上游“干高级的事儿”，并且把某些工作的用人门槛不妨降低一些，也让雇员根据个人能力扮演不同角色。

另外，以大数据、物联网、人工智能为代表的数字技术发展，将带来就业生态的改变。李强认为，人工智能等替代了大量的重复性劳动。员工急需知识迭代，掌握新的技能，实现更多的个人价值。

提前做功课 忌盲目跳槽

在现今就业环境下，对于95后而言，闪辞究竟对职业生涯发展有无影响？如何在短时间内确定与自己匹配的行业、岗位，减少试错成本？陆海天认为，不能单一地认为，频繁跳槽对就业者带来不利影响。“3个月一换工作的人仍然具有价值，主要是看求职者自身的能力和所掌握的资源，以及雇主能不能‘hold住’，并为之提供相应的职业发展平台。”

实际上，陆海天发现，动荡不安的年轻人最终的结果没有想象的那么差，很多人通过不断跳槽找到自己的位置，并拿到了更高的收入。“我鼓励年轻人多试一试，大胆地换工作。特别是在工作的前两到三年，尝试不同的领域其实是个好选择。尤其是中国商业环境下，企业买的是某项技能、某项资源。你只有具备独立性、独特性并等来了‘风口’，才具有价值。”

从企业用人角度看，南丽娜认为，不少企业也认识到这一现状，并主动适应这一变化。“相比跳槽频次，我们会更加关注离职原因、求职动机以及求职者核心价值观。我们更希望听到求职者因为对工作内容不感兴趣而跳槽；而不愿听到认为企业本身存在问题等回答。”南丽娜坦言，任何一家企业都面临现实问题和困难，她更希望看到求职者具有积极心态和开放的态度去拥抱变化，能主动去学习、去创新。

针对95后由于缺乏行业了解，而导致入职后无法适应工作节奏，并出现失落迷茫情绪的状况，南丽娜建议，95后最好能在毕业前充分了解自己的优势、性格特点，充分思考自己喜欢做什么、能够做什么；并抓住寒暑假等空当多去实习尝试，这样毕业后找第一份工作时会更清晰。

此外，由于不同行业有不同特点，求职者可以多去研究不同行业的标杆企业，这样在选择行业的时候更有目的性，防止预期跟现状有偏差。南丽娜提醒求职者，应充分利用企业HR这一资源，在应聘过程中，应当抓住机会多追问，有助于对企业做进一步了解。

■ 数说

关于辞职原因

“实现个人价值”的数量是选择“挣钱”的近两倍。有41.7%的应届毕业生认为，找工作时最看重的因素是“工作是我实现个人价值的重要部分”，有26.97%的应届毕业生认为“工作必须符合我的兴趣，做人开心最重要”。

——智联招聘《2018应届毕业生就业力调研报告》

在95后第一份工作的行业选择上，33.1%的95后更青睐于互联网、金融服务方面的工作，超过7成的95后毕业生第一份工作与所学专业无关；关于第一份工作的对口情况，呈现出随代际递减的趋势，其中70后当年的专业对口比例超过40%，而95后则锐减到28.8%。

——LinkedIn领英《第一份工作趋势洞察》（采写/新京报记者 方怡君）