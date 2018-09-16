成都：全面普查每一名学生参加学科校外培训情况

记者13日从市教育局获悉，经市政府同意，市教育局会同市公安局、市民政局、市人社局、市工商局正式印发《成都市深入推进校外培训机构综合治理工作方案》(以下简称《工作方案》)。那么成都究竟将如何开展治理工作呢?

记者13日从市教育局获悉，经市政府同意，市教育局会同市公安局、市民政局、市人社局、市工商局正式印发《成都市深入推进校外培训机构综合治理工作方案》(以下简称《工作方案》)。那么成都究竟将如何开展治理工作呢?

如何治理

“黑白名单” 动态管理培训机构

建立白名单制度。按要求，各校外培训机构要通过民办教育培训机构综合管理平台(以下简称“管理平台”)进行信息登记，如实完整录入办学资质、办学条件、安全检查、教师名册、招生宣传、教学管理等信息;每学期定期维护，有变化实时更新。工商、公安、人社等部门在监管中发现无资质、年检不合格、有重大安全隐患和不良行为的校外培训机构，及时书面抄报区(市)县教育行政部门纳入黑名单管理，黑名单同时将纳入成都市公共信用信息系统。同时，全市各中小学校每学期将开展一次有关违反教学计划、“非零起点教学”、在职教师违规参与校外培训等不良行为的自查自纠，组织学生家长开展问卷调查，全面普查每一名学生报班参加学科类校外培训的情况和在职教师参与校外培训等情况。

培训机构

应向社会公布教学内容

完善备案公示制度。我市将坚决纠正校外培训机构开展学科类培训出现的“超纲教学”“提前教学”“强化应试”及学龄前儿童实施小学化教育等不良行为;校外培训机构应在办学场所醒目位置、门户网站、微信公众号等公示办学资质、收费项目、收费标准、退费标准、退费程序、教师信息(含姓名、学历、毕业学校、专业、资质、职称等)、课程计划、教材教辅等信息;校外培训机构开展学科类培训的招生对象、班次、上课时间、教学内容、招生简章等信息和广告要通过管理平台报属地教育行政部门备案后向社会公布，并严格按照公布的内容组织培训，接受社会监督。

完善监管机制

挤压违规办学空间

构建综合联动监管机制。各地要在党委、政府领导下，建立由教育行政部门牵头，民政、人社、工商(市场监管)、综治、公安、城管等部门负责的区(市)县、街道(乡镇)、社区(村)三级联动的校外培训市场综合监管机制和联合(综合)执法机制;通过细化综合整治工作举措，出台或完善工作细则，明确时间表、任务书、路线图，切实履行好职责分工，确保措施到位、责任到位、效果到位。

如何开展

全面普查每一名学生 学科校外培训情况

按照部、省文件要求，成都市校外培训机构综合治理工作分“全面部署和摸底排查、联合集中整治、巩固治理成效”三阶段推进，阶段性工作预计将在2019年6月底完成。

第一阶段将在2018年11月底前进行全面部署和摸底排查。教育行政部门需督促属地中小学校组织学生家长通过管理平台等方式开展问卷调查，全面普查每一名学生报班参加学科类校外培训的情况和在职教师参与校外培训等情况。

第二阶段将在2018年12月底前开展部门联合集中整治。各地各部门协同开展集中整治，全面纠正培训机构存在的不良行为，并形成综合治理工作总结。

第三阶段是在2019年6月底前巩固治理成效。届时，全市将实施黑白名单动态管理，全面完成上级抽查检查，建立教育培训市场常态化治理机制。

公布各级教育行政部门

专项治理举报电话和信箱

在保障方面，我市将畅通群众反映渠道，公布各级教育行政部门专项治理举报电话和信箱。同时要求各地各中小学校应充分利用门户网站、微信公众号、新闻媒体等传播渠道以及家长学校等多种形式加强宣传，引导家长树立正确教育观念，切实减轻子女校外负担，理性看待参加校外培训的作用，不盲从、不跟风。（记者 赵子君）