高中阶段谈生涯规划为时过早？专家有话说！

高中阶段谈生涯规划是否为时过早？高三备考如何应对？高中生怎么正确看待综合评价、自主招生这类考试？9月9日，南方新闻网主办的“高考实验室”活动特别设置“教育巅峰对话室”环节，并邀请到UIC招生办公室主任林群英、全球职业规划师陈璐博士、广东实验中学心理学高级教师蓝敏为大家详细解答。

南方网讯 高中阶段谈生涯规划是否为时过早？高三备考如何应对？高中生怎么正确看待综合评价、自主招生这类考试？9月9日，南方新闻网主办的“高考实验室”活动特别设置“教育巅峰对话室”环节，并邀请到UIC招生办公室主任林群英、全球职业规划师陈璐博士、广东实验中学心理学高级教师蓝敏为大家详细解答。具体内容跟小编一起来回顾吧！

主持人：有人说高一、高二就开始谈生涯规划为时过早，您怎么看？这个阶段，大家可以做些什么准备？

陈璐：在高中毕业生中有很多这样的个案，填报志愿时很迷茫，不知道报什么专业和大学，看招生简章也没有方向和目标。我们建议，如果有机会高一高二期间思考未来学什么专业，做什么职业，做一些职业调查，会更加清楚自己内心的倾向。很多学生在想是否到高三的时候才规划职业生涯？实际上来不及，规划职业生涯需要时间，职业触感也需要用时间体验，否则无法判断喜欢和不喜欢。虽然生涯指导中有一些专业测评工具，但不能完全替代自己内心真实的感受，在没有任何头绪的时候先用测评打开自己的讨论空间，最好是在高一高二阶段有一些职业探索和认识，可以为高三撬动内需力，找到职业方向，奠定很好的基础。

主持人：蓝敏老师作为长期工作在中学教育一线的心理老师，根据您的观察，高中三年，特别是备考阶段，同学和家长们的心理会有哪些变化？他们应该如何去调整心态？

蓝敏：高二同学在学习压力和人际关系处理上会呈现较大的压力，高三则是学生情绪压力最大的一年，高考迫在眉睫，焦虑情绪比较明显。省实家长非常理解学生的变化，而且支持学校各项生涯教育活动，无论哪个阶段的家长都会主动和学校交流彼此的想法。一旦进入高中，高考对家庭和孩子来说都是很重要的事情，有时候家长表现得比较着急，我们建议家长要管理好自己的焦虑情绪，相信孩子到了高中后，无论在认知思维还是动机方面都是非常棒的，同时也要信任老师，他们会在高中三年陪伴好孩子，深入指导孩子的发展，让孩子顺利的度过这三年。

主持人：林群英主任是UIC招生办主任，在招生报考方面是资深专家，您如何看待今天的活动？学生如何更好地度过大学生涯？

林群英：以互动游戏体验职业生涯形式走进高中，定会给同学们在职业上给予一种启迪，让学生们思考未来的职业方向。在本科阶段，大家不要在学科的选择上走到细的环节，如果用一个金字塔来讲，本科阶段应该是基础方向，就是计算机。到研究生、博士的时候再往计算机里面的方向，人工智能或者大数据方向走，这才是金字塔的阶梯。在本科阶段，选择基础学科更好，到研究生、博士的时候再往一个更深更专的方向延伸，这样基础知识量的累计会更科学。

主持人：有些学生现阶段不知道自己喜欢什么，有时候家长说“孩子虽然喜欢，他适合这个专业吗？”，我们如何帮助学生了解自己？

陈璐：我们在所有的职业、专业指导上，都特别强调匹配，学生喜欢和擅长做的一定是两种不同的思路。怎么评判喜欢还是擅长？在职业方向上，同学们要做一些探索，包括跟岗观摩，以实习的方式介入到行业真实现场感受，到底是喜欢还是适合。在专业方向上，我们要看这个专业未来是否有较好的发展空间、学生对这个专业是否排斥。如果他确实不喜欢，家长应该给学生一个表达的空间，让他更好地探索什么才是真正适合自己的。因为很多学生选专业，一是冲着就业，这个专业就业是不是特别好；二是冲着名声，这个专业名词听着很高大上；三是不知道什么原因选择了这个专业，比如说服从分配，没有办法做决定。所以最好的方式是让学生有体验的基础上，再谈适合还是匹配。

主持人：如果学生选择了一个家长看起来不那么稳定的职业，家长应该怎么办呢？

陈璐：作为家长要看到未来变化的不确定性是在逐步增加的。如果我们还以原来的评判标准看现在的职业，可能会灭掉孩子的一些可能性，所以我们要更多包容和了解孩子为什么要选择这样的职业，然后再分析他是否适合这个职业。我们整个社会对职业的评判在发生微妙的变化，家长应该看到职业变化的可能性，我们要跟孩子探讨，而不是用我们的价值观管理和规范孩子。

主持人：家长和学生在观念上可能会出现一些冲突，这种情况下，学生应该怎样更好地向家长表达自己的观点？

蓝敏：建议家长能够给孩子一个表达他理由的机会和空间。在不同场合用什么方式和家长交流，我们省实老师都会细致指导，家长对孩子的选择和规划，可能有观点上的目标，但是出发点一致，无论是家长还是孩子，都是希望未来有一个幸福而成功的人生。基于这样的共同点，我们无论如何都可以找到一个大家都能接受的人生规划之路，所以大家放平心态，好好说，开诚布公地说，最终总是能达成一致的。

主持人：UIC对学生的就业辅导非常重视，是否有什么课程或者安排，可以介绍一下吗？

林群英：未来可能不是某一个专业，而是复合专业。在UIC的课程设置里，四年要修完132个学分才能毕业，这里面专业知识量只占一半，还有一半是通识课程，我一直非常强调在本科阶段，一定要把基础打宽，以专业为主，懂多个领域，未来走向社会从事的行业才会更广。