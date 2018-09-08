过来人这样说：大学一点也不比高中轻松

大学更像是一场升级打怪不断更新自我的游戏。每个人在最初都是什么都不知道的游戏小白，但不要着急，你可以向其他人学习秘籍，平静淡然地接受当下的自己，再去追求更好的自己。

大学更像是一场升级打怪不断更新自我的游戏。每个人在最初都是什么都不知道的游戏小白，但不要着急，你可以向其他人学习秘籍，平静淡然地接受当下的自己，再去追求更好的自己。

几乎所有人在高中时代都听过老师这样一句话：“等上大学你们就轻松了。”大家都信以为真。老师口中轻松自由的大学生活就像是前方的一片梅林，望一望似乎就能止住当前埋头题海的劳累。

但直到闯过了千军万马的高考独木桥，踏入大学校门的我才悲伤地意识到，高中老师说的话不过是个赤裸裸的“谎言”：大学完全没有比高中轻松，甚至还要辛苦得多。

这种辛苦，不再意味着早晨5点的闹钟、堆积如山的试卷和老师家长压在肩头的期望，取而代之的是内心对于未来的迷茫和彷徨。而这种焦灼的情绪，似乎从入学第一周开始就伴随着我。

入学第一天，学校发下一纸新生安排：轮番上阵的科普讲座、新生研讨课和所有人都逃不开的英语分级考试。与此同时，全新的课程开始，各类社团活动也在轰轰烈烈地进行“抢人”大战。从高考就一直期盼着大学生活的我，觉得一切都是崭新的，未来似乎有着无穷的可能性。

随着时间的推移，我却对于这种无穷的可能性，由壮志满怀逐渐变为不知所措。新生研讨课上，老师的话语重心长：“大学4年很短，一定要找好自己的方向，早作规划早准备。”然而，作为一个对自己所学专业知之甚少的新生，自己是否擅长这个方面尚是未知数，如何摆正自己的位置、找好方向，更令我一头雾水，不知如何下手。

这时候，虽然埋怨高中老师“善意的谎言”，但还是有点怀念那个阶段。那时只有高考一个目标，只要踏踏实实跟着老师走，坚持不懈地努力，似乎总会有梦想实现的时候。而高考结束后，那个恒定的目标变成过去时，不再有经验丰富的老师帮你细细打点一切，只能靠自己摸索着去做。

我还记得当时在日记里描述自己的状态：前面就像是一片迷雾，一无所知，却不得不硬着头皮努力往前奔跑。在奔跑的过程中越来越迷茫，以至于迷失了自己的方向。

除了迷茫，焦虑也仿佛影子一般如影随形。新生活需要处理的事情总是那么多：是该像高中一样把大部分时间花在学习上，还是应该多去参与学生工作和社会实践？绩点到底重不重要？学习和社团如何平衡？一件又一件事情，逼着你对自己的生活作出规划。过去三点一线的简单生活不复存在，自由的同义词是对自己负责，而这对于大一新生而言，并不是一件容易的事情。

伴随着迷茫和焦虑的，还有浓浓的挫败感。我的专业是外语，零起点学习一门全新的语言，外语发音与中文发音习惯大相径庭，在课堂上被老师纠正数次字母发音的我，晚上练习了八百遍还是发不好，沮丧得躲在被窝偷偷掉眼泪。

英语分级考试时，我高分通过笔试进入面试，却最终因为面试口语不过关无缘英语实验班。听着别人纯正的英美音，再反观自己“中国味儿”的语音语调，羡慕和难过掺杂着涌入内心，说不出是什么滋味。在小城市高中引以为傲的某些成绩，放在更大的环境中便不值一提。永远有比自己优秀和努力的人，而有些东西，确实是短期内没法改变的。

一周的时间，我的情绪由高涨变成失落，发了一条很沮丧的朋友圈。一个关系好的同校师姐发现了我的异常，主动约我聊一聊。师姐告诉我，她大学第一个月后，在校门口抱着爸爸的胳膊崩溃大哭：“我想退学。” 对于当时依赖心强的师姐而言，大一开始得过于仓促，没有给她任何调整的时间，整个人都是懵懂状态，但现在的她，独立而自信。

“大学当然比高中辛苦，高中是一次有终点的赛跑，有目标有方向，大学则更像是一场升级打怪不断更新自我的游戏。每个人在最初都是什么都不知道的游戏小白，但不要着急，你可以向其他人学习秘籍，平静淡然地接受当下的自己，再去追求更好的自己。但行好事，莫问前程。”

尽管很艰难，我开始一点点尝试着去接受不够优秀的自己，也学着淡定地对待一切挑战。对未来方向把握不住？多向同专业的师兄师姐请教就行，没什么不好意思，大家都是这样走过来的；别人比自己优秀太多？不用自卑，拼命练习就好了，总会等到你发光的时刻；学习和学生工作的平衡？学会用科学的方法规划自己的时间，每天都会是充实而有意义的。

4年转瞬即逝，当我站在毕业的当口，回忆兵荒马乱的大学第一周，想到曾经含泪写日记时的迷茫焦虑，不禁感慨大学真的可以重新塑造一个人。尽管我的大学生活还有很多不完美，但从没后悔过。毕竟，焦虑迷茫向来是生活的常态，学会接纳自己的不足，在新生活前保持向上的热情，一切都会好起来。