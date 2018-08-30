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这些秘诀，让你成为有魅力的老师

2018-08-30 09:36 来源：南方网
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　　教育的力量是伟大的，教育者是伟大的。每一位老师所做的一切会和一个孩子、一些孩子的命运紧紧联系在一起。老师们既教导孩子们成长，也会与孩子们一起成长。怎样才能做一个孩子们喜欢的老师呢？

　　在达到理智年龄以前，孩子们不能接受观念，而只能接受形象。“身教”无痕。教育一旦有痕——让学生感到你是在教育他的时候，十有八九，这样的教育是失败的。5个秘诀，做让学生喜欢的老师。

　　秘诀一：让每个学生都感到你喜欢他

　　每个学生都渴望得到老师的喜欢。但，要老师喜欢每位学生，确实很难；可是，若像美国教育家拖德·威特克尔说的，“做出喜欢他的样子”，则比较容易。

　　我经常看到这样的现象：某某学生，为了引起老师的关注而故意犯错误。有一年，我班里一个小男孩，上课时总和同桌发生纠纷，每次被发现就嬉皮笑脸地望着我。于是我经常找他回答问题，读读课文，还收作业。不久他就和我亲近起来，后来我稍加引导，他的小毛病就都改正了。

　　其实，每个学生，不管是高年级还是低年级，不论是男生还是女生，都十分在意老师是否注意他。如果你的行为并不说明你喜欢他们，那你无论多么喜欢他们都没有用。

　　其实，做出喜欢学生的样子，很简单，可以是——一个动作；一个微笑；一句话；一件小事；一件小礼……总之，一定是“行为”。

　　秘诀二：要有点孩子气，童心不泯

　　张光鉴曾说：“要蹲下来看学生，老师要和学生相似，而不能要求学生和老师相似。”

　　拥有一颗童心，才能真正走进学生的心。

　　童心不泯的标志之一，是保留孩子般的好奇心。没有好奇心，就发现不了生活中、大自然中的美，自然也就感受不到美的价值。

　　我们教书育人需要良好的情感，而这份情感就是在感受美的过程中不断产生的。

　　童心不泯的标志之二，就是“孩子气”。我带学生郊外游玩，像个“孩子王”似的，带着他们玩小孩子的把戏，我完全就是一个孩子，沉浸在其中，忘记了自己是一个老师。

　　也许有人会说我“孩子气”太重，不像老师了。但事实证明，我越和学生相似，学生越亲近我。

　　童心不泯的标志之三，是理解和体谅学生。教育之所以会成为一门艺术，就是因为学生存在着巨大的差异。后进生这个群体是最值得研究和关注的。我会让他们读两本书。一本叫“无字之书”，这本书就是我。我会努力让他们从这本书里读出尊重、宽容、开朗、乐观、耐心、一丝不苟。另一本是“有字之书”，是我让后进生读的最重要的书。只有读书，才能根本上转变一个人，多少事实让我对书的力量深信不疑。

　　童心不泯的标志之四，是想学生之所想，做学生之想做。一个真正了解学生的老师，岂能不成为一个真正的好老师。五十多年了，学生一年年地长大，我却还是个孩子。是一届一届学生的童年延续了我的童年。

　　教了五十多年的书，最终我把自己教成了孩子。

　　秘诀三：身教重于言传

　　教育的第一个名字叫“影响”。为什么“身教”的力量和影响，比“言教”大得多？

　　因为，在达到理智年龄以前，孩子们不能接受观念，而只能接受形象。因为，“身教”无痕。教育一旦有痕——让学生感到你是在教育他的时候，十有八九，这样的教育是失败的。

　　教育有“说服”和“看服”之分。有人研究，人接受外界事物，主要靠视觉和听觉。就比例来说，视觉占83%，而听觉只占11%。

　　所以，这些年来，我首先要做到：

　　穿戴不敢随便

　　字迹不敢潦草

　　说话不敢随意

　　态度不敢生硬

　　错误不敢不认

　　行动不敢落后

　　备课不敢马虎

　　书报不敢不读

　　……

编辑： 柯丹洁

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