担心孩子沉迷网络短视频？明智的家长会这么做

如何让短视频对孩子的成长发挥健康的作用？父母如何做才能让孩子少受不当视频的影响？今晚，随小编一起看↓↓↓

现在，直播平台和短视频日趋流行，关注视频平台的孩子越来越多，也越来越低龄化。

如何让短视频对孩子的成长发挥健康的作用？父母如何做才能让孩子少受不当视频的影响？今晚，随小编一起看↓↓↓

不当视频给孩子带来四种危害：

1网络暴力的侵害

一些孩子拍摄的搞笑视频下面，可看到弹幕评论中的恶意中伤和调侃，将会给孩子的心理带来巨大的冲击。

2把炫富当真理

在很多短视频平台中，最常见的一些炫富视频，对孩子的价值观养成很不利。他们会将个例当普遍，将攀比炫富当成了人生追求，并奉为真理。

3过度关注外在

很多人在短视频平台上展示的是“颜值”。这很容易给未成年人造成幻象：长得漂亮好看就行！他们容易迷失自己，过分关注外貌。

4过度沉溺，让孩子们失去思考力

一些孩子刷视频段子，能在不知不觉中耗费好几个小时。孩子一旦沉溺于此之后，会导致无法长时间地集中精神，缺乏专注力和思考力。

专家支招：

■ 新的传播技术和趋势兴起

需要多角度管理以规避负作用

王四新（中国传媒大学网络法与知识产权研究中心主任、教授）

直播平台和短视频正在兴起，有人说它们是互联网发展的下一个风口。确实有一定道理，因为它是比较新的信息传播方式，而且这种信息传播方式也具有社交的能力，也具有自我身份构建和展示自我的功效。这是网络带宽的传输速度达到一定程度以后，必然会出现的一种传播现象。所以，对这种新的传播技术和传播趋势，是阻挡和封杀不了的。怎么样避免其中的负面影响呢？可以从多个角度入手。

从国家来讲，肯定要构建完备的规则和规范体系，告诉平台需要遵循的一些基本的传播规范要求，及时对平台上的有害内容进行监管，及时处罚违规违纪的从业人员和平台，切实来确保未成年人有一个健康的生长环境。平台自身做一些必要的预判，要利用数据和人工审核，加强过滤。

从社会角度讲，每一位网友都对净化空间负有职责。在制作传播这些小视频时或参与直播活动时，要注意语言文明、行为举止合乎法律规范等要求。

■ 家长积极引导

培养孩子媒介素养和网络素养

陈昌凤（清华大学新闻与传播学院副院长、教授）

第一，短视频对孩子不只是造成伤害，它也有正面的或更多元的功能，比如与其他媒体一样，有利于社会学习、知识学习，可以作为家长或同伴缺失的代陪伴物等等。

第二，短视频多数是用户自生产的产物，孩子们也可能学会自生产媒体，从而学会表达和利用媒介。

第三，孩子们不是生活在真空中，他们能接触到社会流行的事物，这有助于他们对社会的多元认知。但是，正如曾经的电视、游戏等带来的诸如沉迷、分散注意力、无法辨析和判断利害等问题，短视频确实会带来很多危害，尤其是它比过去的任何一种媒体更易得（便携、碎片时间即可消费）、更无专业人士把关。

所以，需要家长和老师自身有充分的媒介素养、网络素养，不断学习并教导孩子；需要将网络素养作为一种知识和习惯养成来教育；需要网络平台区分出儿童宜与不宜的产品（如加标识、加年龄识别和准入机制）；需要相关部门在未成年人的网络使用保护方面，有相关的规则。

■ 父母需要先反省并建立良好的家庭文化

刘秀英（中国青少年研究中心家教研究所所长）

在这一场视频热中，对于孩子的伤害主要有两个方面：

一方面是孩子沉溺于某些不良短视频，影响了正确价值观的建立。

如果家庭中有了这样的孩子，需要反省的是父母，是否给孩子树立了好的榜样。父母还应当创建良好的家庭文化，让亲子阅读、共享电影、走进大自然等成为家庭业余生活的内容。

另一方是一些父母为了博眼球，发跟孩子相关的一些恶趣味的视频。这种行为可以说是父母直接伤害了孩子。这种伤害可能是生理上的，比如让孩子做某些动作致孩子受伤；也可能是心理上的，比如给孩子制造惊吓等等。

家长不要认为孩子是自己的，想怎样就怎样。同时，要更多的人知道，不良现象的改变有赖于每个人的努力，而不是只等社会做出反应。