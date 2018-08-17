高校博物馆该不该“放暑假”？

养在深闺人未识”经常被用来形容我国高校博物馆的现状。据数据统计，目前我国有近200家高校博物馆，其中虽不乏藏品丰富、颇具特色的博物馆，但绝大多数并不为公众熟知，再加上管理方式、人员协调等因素，不少大学选择在暑假关闭博物馆。然而，去大学里的博物馆感受学术氛围、一睹高校“珍藏”成为近年来北京中小学生和家长的暑期首选，但往往难以如愿。

“养在深闺人未识”经常被用来形容我国高校博物馆的现状。据数据统计，目前我国有近200家高校博物馆，其中虽不乏藏品丰富、颇具特色的博物馆，但绝大多数并不为公众熟知，再加上管理方式、人员协调等因素，不少大学选择在暑假关闭博物馆。然而，去大学里的博物馆感受学术氛围、一睹高校“珍藏”成为近年来北京中小学生和家长的暑期首选，但往往难以如愿。

记者上周探访了多家高校博物馆，在多数学校的博物馆门前都吃了“闭门羹”，只有少数博物馆在假期对外开放。那么，高校博物馆是否应该“走出深闺”全年开放？

清华大学艺术博物馆

全面对外开放 高峰单日参观人数上万

“这几件衣服真好看，是皇后穿的吧！”一走进清华大学艺术博物馆内以织绣为主题的展厅，媛媛就拉着妈妈和小哥哥“趴”在展柜前仔细端详。媛媛开学就要成为二年级的学生了，来清华大学艺术博物馆是因为学校老师留了参观博物馆的作业，“早就听说清华博物馆办的展览都很不错，今天带孩子来学学知识。”媛媛的妈妈解释道。

站在一旁的小哥哥是媛媛在博物馆里认识的新朋友，来自山西，是小学三年级的学生，这次参加了英语课外班的北京夏令营，参观清华大学艺术博物馆是他们一周行程中的活动之一。“我对竹简上的文字更感兴趣，细细的竹简上能写下这么多文字，太了不起啦。”像这位男孩一样，来自广东的小健也是参加的游学夏令营，参观清华大学是当地旅行社主推的“热门产品”，在半天的“清华游”中，参观博物馆更能吸引已经上高中的小健，“在这里更有收获”。记者在博物馆内见到了许多穿着五颜六色文化衫的夏令营营员，最小的即将进入小学，最大的刚刚高中毕业，他们拿着各式各样的“任务清单”，穿梭在一件件展品间。

记者上周去了清华大学艺术博物馆两次，虽然在不同的时间，但感觉博物馆内的参观者为数不少，而这些参观者多为外地的游学夏令营和旅行团。清华大学艺术博物馆在大厅以及每层的走廊和展厅都安排了维持秩序的志愿者和工作人员，周末在常设展厅还安排了讲解志愿者。此外，清华大学在荷清路上专门设置了一个不需要经过清华校园、不用提前预约的艺博参观临时通道——艺博“专属校门”。“暑假是博物馆参观高峰，人少时一天也有五千多人入馆参观，人多时能超过一万。”博物馆的工作人员告诉记者。

北京大学赛克勒考古与艺术博物馆

本身对外开放 成功进校才可参观

“我想带孩子进去看看考古博物馆。”北大西门外，一位妈妈领着刚上高中的女儿正与保安进行着“谈判”，“你看这走两步就到了，我们又不去别的地方。”然而，门口的保安还是将母女二人拒之门外：“没有预约，就不能进去。”北京大学的赛克勒考古与艺术博物馆在暑假期间也对外开放，观众可以凭有效证件免费入馆。但由于北京大学在今年暑期实行了预约参观制度，不允许校外人员随意出入，想参观博物馆的游客也必须提前预约才能进校参观，一些不知情的游客被挡在门外。

目前北大博物馆中，120周年校庆特展《寻真——北京大学考古教学与科研成果展》还在继续，晋侯鸟尊、晋侯稣钟等珍贵文物以及图版、照片、工具实物等一手资料吸引了不少参观的游客。“爸爸你看，这只大鸟背着小鸟，你也应该背着我。” 一个小男孩站在“倗季凤鸟尊”前，调皮地跟他的父亲说。记者注意到，北大博物馆中的参观者也以外地旅行团、夏令营为主。小男孩的父亲说，他们来自浙江，参观清华北大是当地北京旅行团中的“标配”，“虽然孩子还小，让他来看看中国最高学府的博物馆，学习一些新知识，也不错。”

由于受到“进校规定”的约束，北大博物馆的参观人数没有清华艺术博物馆的多，“暑期还是比平时多些，最多的时候一天也有上千人。”一位工作人员介绍。

北京航空航天大学航空航天博物馆

规定时间开放 预约前一周名额爆满

北航的航空航天博物馆在暑期也是正常运行，从7月16日到8月29日，每周二、周六上午对外开放，校外人员需登录北航博物馆官网，按照官网上的提示流程，用身份证进行预约。记者提前一周在博物馆官网进行预约时，就发现参观名额已满。

“黑寡妇”战斗机、我国第一架轻型旅客机“北京一号”、“鹞”式垂直起降战斗机和歼-10战斗机是博物馆的四大“镇馆之宝”，除此之外，馆内还珍藏了30余架中华人民共和国成立前的美、苏等国的飞机和导弹，以及歼击机、运输机、教练机、直升机等各个种类的飞机。这些别具特色的藏品也吸引了不少由中小学生组成的暑期游学夏令营，“每到周二和周六上午，就能看到一队队中小学生进入博物馆参观。”北航大三学生小傅说。

北航为航空馆专门安排了志愿讲解团队，每周二、周六上午为校外人士志愿讲解，并在周六上午为预约散客提供讲解服务。记者了解到，馆内目前有注册志愿者154人，为参观者提供中英文双语讲解。在近两个月中，已经服务了包括中小学生、大学生、各学校参观团队的国内外各界人士，提供预约志愿服务60余次。

更多博物馆在暑期闭馆

服务对象是谁认识尚未统一

除了上述大学博物馆，其实还有很多大学的博物馆都非常有特色，但在假期却都无法参观。记者在中国人民大学博物馆、中央民族大学民族博物馆、中国地质大学（北京）博物馆、北京服装学院民族服饰博物馆都吃了“闭门羹”，这些博物馆对外明确通知，博物馆随学校节假日闭馆。而在中国传媒大学内，记者发现，原本在暑期开放的广告博物馆和传媒博物馆也因门前管道施工改造而关闭了。

那么高校博物馆应不应该长期对外开放呢？记者随机采访了一些社会人士及在校学生。接受采访的人中，有九成认为高校博物馆应该对外开放。北京大学的校友小徐说：“在不影响学生上课、学习的情况下，学校开放博物馆，将校内资源开放给社会大众，是件好事。”另一位北大在读的学生小花也表示赞同，“在北京的高校中，很多有特色的高校博物馆都不对外开放，有的甚至对本校学生也限制开放，这样是对学校资源的浪费。我认为只要规定好开放时间和开放方式，大学的博物馆都应该对外开放。”

一位业内人士告诉记者，多数高校博物馆在假期闭馆，其原因在于学校对博物馆的定位不够明确：究竟是服务高校为主，还是服务社会为主，观念上的分歧造成了部分高校博物馆开放时间不足、鲜有人至的现状。

对于“走出深闺”、吸引了众多观众的清华艺术博物馆，该馆副馆长邹欣总结了几点经验。首先，清华艺博虽地处清华大学校园内，但在开放时间、管理方式上并没有受校园的限制，而是参照公共博物馆，除每周一和除夕到正月初十闭馆以外均对外开放，在接待观众方面也不限于本校师生，参观者中有90%是社会公众；其次，清华艺博从开馆的首展开始就策划了融会中西、贯通古今的多个展览，其中既有展示馆藏的“清华藏珍”，也有富有清华特色的“尺素情怀——清华学人手札展”、“竹简上的经典——清华简文献展”，还有引起广泛关注的“对话达·芬奇——第四届艺术与科学国际作品展”，至今已举行了近30个艺术展览；此外，清华艺博在管理模式和公教活动方面也都秉持“开放办馆”的原则进行了创新。（记者李祺瑶 实习生 张钟井）